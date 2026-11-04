Константинов обясни разминаването между екзитпола и вота

Разминаването между прогнозните резултати от екзитпола и окончателния резултат от президентския балотаж може да се обясни с това, че част от избирателите са заявили пред анкетьорите вот, различен от реално подадения. Такава теза изрази математикът и изборен експерт Михаил Константинов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
„Екзитполът в 12 часа даваше почти точния краен резултат – 50 на 40. След това нещо започна да пада. Това е необяснимо, освен ако не си представим какво се е случило. Избирателите, гласували за Йотова, са казали, че гласуват за Гюров. Хората лъжат“, каза Константинов.
По думите му става дума за около 10% от избирателите на ГЕРБ. Той твърди, че те са предпочели Илияна Йотова заради отношението си към „Продължаваме промяната – Демократична България“, но пред социолозите са посочили Андрей Гюров.
Окончателният резултат от балотажа
Централната избирателна комисия обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани президент и вицепрезидент. Те получиха 1 093 852 гласа, или 57,566% от действителните гласове. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 750 251 гласа, равни на 39,483%. Други 56 080 души са избрали опцията „Не подкрепям никого“.
До урните са отишли 1 902 933 избиратели, а отчетената активност е 28,67%. Вотът се проведе на 1 ноември, а окончателните резултати бяха обявени от ЦИК на 3 ноември.
Гюров печели само в три района
Според представените от Константинов данни Гюров има преднина в 23-ти и 24-ти МИР в София и в Кърджали. Илияна Йотова печели в останалите 25 от общо 28 избирателни района.
Константинов посочи, че ако се изключат гласовете „Не подкрепям никого“, съотношението между двамата кандидати е приблизително 60:40 в полза на Йотова. Той определи резултата на новоизбрания президент като третата най-голяма победа в историята на президентските избори у нас, след победите на Георги Първанов през 2006 г. и на Румен Радев срещу Анастас Герджиков.
Критика към машинния вот на местни избори
В телевизионното си участие Константинов коментира и възможността машинното гласуване да бъде използвано на следващите местни избори. Той изрази несъгласие с тази идея заради сложността на местния вот, при който в някои населени места се гласува едновременно за няколко вида избори.„Ще бъде пълна трагедия, ако гласуваме с машини на местните избори. Там има места, на които ще се гласува за пет неща. На местни избори да се гласува с машини е доста голяма дивотия“, заяви изборният експерт.
Източници: blitz.bg, bntnews.bg, novini.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АКСИОМА ПЪРВА
07:10 04.11.2026
2 Оказва се че
07:15 04.11.2026
3 Аз излъгах, че гласувам за двойката
07:15 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ивнов
Много лъжат тези агенции и всеки път лъжат за едни и същи партии,съвпадение а?
07:19 04.11.2026
7 Питагор
Коментиран от #19
07:19 04.11.2026
8 Питане
Явно е имало свадба !!!
07:19 04.11.2026
9 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ
07:20 04.11.2026
10 Пешо
07:25 04.11.2026
11 фАНТОМасс
Или твърди , че те ЛЪЖАТ , но не са лъжци ?
Коментиран от #13
07:29 04.11.2026
12 След победата на демократите в САЩ
07:30 04.11.2026
13 насила дарител
До коментар #11 от "фАНТОМасс":Като знаемЕ кой е началника на ГЕРБ , има ли начин подчинените му да не послъгват и те ? Все пак Вожда е пример за своите слуги. Ной Лъже повече , те също , но по-малко.
07:31 04.11.2026
14 кумчо ВЪЛЧО
07:32 04.11.2026
15 КарабасБарабас
07:34 04.11.2026
16 Лъжовната ИСТИНА
Коментиран от #17, #25
07:36 04.11.2026
17 Рижа ЛИСИЦА
До коментар #16 от "Лъжовната ИСТИНА":Показателно ли е , че след като този Константинов го няма , Борисов не е печелил избори ? И ББ изпадна в ситуацията от страх да не е 3-ти или 4-ти , даже да се уплаши и да не участва в избори !!!!!!
07:38 04.11.2026
18 Немо
07:44 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Слоностозъбест Абракадабър
08:18 04.11.2026
21 Лъжливи стъкмисти
08:24 04.11.2026
22 Ирония
08:39 04.11.2026
23 Отвратително!
08:40 04.11.2026
24 ЯСНО
08:41 04.11.2026
25 Пак от същото
До коментар #16 от "Лъжовната ИСТИНА":Ами сега преобладаващите в ЦИК са хора на Прогресшвна България и сега те печелят изборите.
Коментиран от #29
08:41 04.11.2026
26 КОЙ БЕШЕ ТОЯ?!!?!?..
08:44 04.11.2026
27 ГЕРБ са ЛЪЖЦИ
08:44 04.11.2026
28 Да, да
Няма кой да те махне от телевизора на тази земя!
08:46 04.11.2026
29 Моля ви нека изчакаме година
До коментар #25 от "Пак от същото":И тогава ако се издънят пишете говорете що щете.
08:46 04.11.2026
30 Румен Радев ви измами!!
Радев използваше „Сглобката“ като основна мишена на политическата си реторика, а сега самият той е обвиняван в политически договорки с част от същите сили.
08:47 04.11.2026
31 причината
08:48 04.11.2026