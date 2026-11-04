Константинов обясни разминаването между екзитпола и вота

Разминаването между прогнозните резултати от екзитпола и окончателния резултат от президентския балотаж може да се обясни с това, че част от избирателите са заявили пред анкетьорите вот, различен от реално подадения. Такава теза изрази математикът и изборен експерт Михаил Константинов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Екзитполът в 12 часа даваше почти точния краен резултат – 50 на 40. След това нещо започна да пада. Това е необяснимо, освен ако не си представим какво се е случило. Избирателите, гласували за Йотова, са казали, че гласуват за Гюров. Хората лъжат“, каза Константинов.

По думите му става дума за около 10% от избирателите на ГЕРБ. Той твърди, че те са предпочели Илияна Йотова заради отношението си към „Продължаваме промяната – Демократична България“, но пред социолозите са посочили Андрей Гюров.

Окончателният резултат от балотажа

„Аз казвам лъжат, но това не е обвинително. Те не са длъжни да ви казват истината“, уточни Михаил Константинов.

Централната избирателна комисия обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани президент и вицепрезидент. Те получиха 1 093 852 гласа, или 57,566% от действителните гласове. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 750 251 гласа, равни на 39,483%. Други 56 080 души са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

До урните са отишли 1 902 933 избиратели, а отчетената активност е 28,67%. Вотът се проведе на 1 ноември, а окончателните резултати бяха обявени от ЦИК на 3 ноември.

Гюров печели само в три района

Според представените от Константинов данни Гюров има преднина в 23-ти и 24-ти МИР в София и в Кърджали. Илияна Йотова печели в останалите 25 от общо 28 избирателни района.

Константинов посочи, че ако се изключат гласовете „Не подкрепям никого“, съотношението между двамата кандидати е приблизително 60:40 в полза на Йотова. Той определи резултата на новоизбрания президент като третата най-голяма победа в историята на президентските избори у нас, след победите на Георги Първанов през 2006 г. и на Румен Радев срещу Анастас Герджиков.

Критика към машинния вот на местни избори

В телевизионното си участие Константинов коментира и възможността машинното гласуване да бъде използвано на следващите местни избори. Той изрази несъгласие с тази идея заради сложността на местния вот, при който в някои населени места се гласува едновременно за няколко вида избори.

„Ще бъде пълна трагедия, ако гласуваме с машини на местните избори. Там има места, на които ще се гласува за пет неща. На местни избори да се гласува с машини е доста голяма дивотия“, заяви изборният експерт.

Източници: blitz.bg, bntnews.bg, novini.bg