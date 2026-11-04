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Константинов обясни разминаването между екзитпола и вота
  Тема: Избори

Константинов обясни разминаването между екзитпола и вота

4 Ноември, 2026 07:07 1 247 31

  • михаил константинов-
  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • екзитпол

Според изборния експерт част от избирателите на ГЕРБ са подкрепили Илияна Йотова, но са заявили пред анкетьорите, че са гласували за Андрей Гюров

Константинов обясни разминаването между екзитпола и вота - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Разминаването между прогнозните резултати от екзитпола и окончателния резултат от президентския балотаж може да се обясни с това, че част от избирателите са заявили пред анкетьорите вот, различен от реално подадения. Такава теза изрази математикът и изборен експерт Михаил Константинов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

„Екзитполът в 12 часа даваше почти точния краен резултат – 50 на 40. След това нещо започна да пада. Това е необяснимо, освен ако не си представим какво се е случило. Избирателите, гласували за Йотова, са казали, че гласуват за Гюров. Хората лъжат“, каза Константинов.

По думите му става дума за около 10% от избирателите на ГЕРБ. Той твърди, че те са предпочели Илияна Йотова заради отношението си към „Продължаваме промяната – Демократична България“, но пред социолозите са посочили Андрей Гюров.

„Аз казвам лъжат, но това не е обвинително. Те не са длъжни да ви казват истината“, уточни Михаил Константинов.

Окончателният резултат от балотажа

Централната избирателна комисия обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани президент и вицепрезидент. Те получиха 1 093 852 гласа, или 57,566% от действителните гласове. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 750 251 гласа, равни на 39,483%. Други 56 080 души са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

До урните са отишли 1 902 933 избиратели, а отчетената активност е 28,67%. Вотът се проведе на 1 ноември, а окончателните резултати бяха обявени от ЦИК на 3 ноември.

Гюров печели само в три района

Според представените от Константинов данни Гюров има преднина в 23-ти и 24-ти МИР в София и в Кърджали. Илияна Йотова печели в останалите 25 от общо 28 избирателни района.

Константинов посочи, че ако се изключат гласовете „Не подкрепям никого“, съотношението между двамата кандидати е приблизително 60:40 в полза на Йотова. Той определи резултата на новоизбрания президент като третата най-голяма победа в историята на президентските избори у нас, след победите на Георги Първанов през 2006 г. и на Румен Радев срещу Анастас Герджиков.

Критика към машинния вот на местни избори

В телевизионното си участие Константинов коментира и възможността машинното гласуване да бъде използвано на следващите местни избори. Той изрази несъгласие с тази идея заради сложността на местния вот, при който в някои населени места се гласува едновременно за няколко вида избори.

„Ще бъде пълна трагедия, ако гласуваме с машини на местните избори. Там има места, на които ще се гласува за пет неща. На местни избори да се гласува с машини е доста голяма дивотия“, заяви изборният експерт.

Източници: blitz.bg, bntnews.bg, novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКСИОМА ПЪРВА

    30 0 Отговор
    Агенциите манипулират резултата право пропорционално на преведената по сметките им сума.

    07:10 04.11.2026

  • 2 Оказва се че

    24 2 Отговор
    Не само соц агенциите могат да лъжат, избирателите също могат да го правят.

    07:15 04.11.2026

  • 3 Аз излъгах, че гласувам за двойката

    13 4 Отговор
    Йотова-Гюров. Интервюиращата възмутено ми затвори телефона. А щеше да е готина двойка: печен политик плюс финансист.

    07:15 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ивнов

    22 0 Отговор
    Последните три години много грешки бре.
    Много лъжат тези агенции и всеки път лъжат за едни и същи партии,съвпадение а?

    07:19 04.11.2026

  • 7 Питагор

    13 2 Отговор
    Може да е математик, но не знае каква силна роля играе кеша на масата в социологическото проучване. Не хората са излъгани а агенциите които представят данни за вота на хората, дори тая оперна вещица Пендачанска в 19:55 обясняваше как сега тепърва много млади чакали дъжда да спре станали в неделя и щели да идат да гласуват.

    Коментиран от #19

    07:19 04.11.2026

  • 8 Питане

    9 11 Отговор
    Как така на вторият тур се сбъднаха предвижданията от преди първият, като при него разликата бе минимална..... Нещо там с мадуровките и другарите от Боташ ???
    Явно е имало свадба !!!

    07:19 04.11.2026

  • 9 ЖЪЛТОПАВЕТИТЕ

    12 4 Отговор
    Дълго време ще се нуждаят от подобна психотерапия. Най-ценното е, че си бяха повярвали.

    07:20 04.11.2026

  • 10 Пешо

    16 0 Отговор
    Голямо бистрене.Хората не вярват на социолозите.

    07:25 04.11.2026

  • 11 фАНТОМасс

    15 2 Отговор
    Този чичко иска да каже , че избирателите на ГЕРБ са лъжци ли ?
    Или твърди , че те ЛЪЖАТ , но не са лъжци ?

    Коментиран от #13

    07:29 04.11.2026

  • 12 След победата на демократите в САЩ

    9 8 Отговор
    ще видите как Радев и Йотова ще обърнат палачинката.

    07:30 04.11.2026

  • 13 насила дарител

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "фАНТОМасс":

    Като знаемЕ кой е началника на ГЕРБ , има ли начин подчинените му да не послъгват и те ? Все пак Вожда е пример за своите слуги. Ной Лъже повече , те също , но по-малко.

    07:31 04.11.2026

  • 14 кумчо ВЪЛЧО

    8 0 Отговор
    Що е то СОЦИОЛОГ и СОЦИОЛОГИЯ и имат ли те почва у нас ?

    07:32 04.11.2026

  • 15 КарабасБарабас

    8 0 Отговор
    Какъв е смисъла от такива социолози ? Те само стъкмяват и нагласят някакви числа и то срещу нелошо заплащане от тези , който имат тази нужда.

    07:34 04.11.2026

  • 16 Лъжовната ИСТИНА

    9 1 Отговор
    Проф Константинов беше ШЕФ в Комисията по преброяването , когато Бойко печелеше изборите и то само с книжни бюлетини и хилядите невалидни от тях. Барабар с големите разминавания в избирателните списъци ! НАЛИ ?

    Коментиран от #17, #25

    07:36 04.11.2026

  • 17 Рижа ЛИСИЦА

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лъжовната ИСТИНА":

    Показателно ли е , че след като този Константинов го няма , Борисов не е печелил избори ? И ББ изпадна в ситуацията от страх да не е 3-ти или 4-ти , даже да се уплаши и да не участва в избори !!!!!!

    07:38 04.11.2026

  • 18 Немо

    7 1 Отговор
    Не им ли омръзна на ТВ мисирките да канят тоя празнодумец? От 30г редовно е на всяка манджа мерудия като дойде време за избори. До кога?

    07:44 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Слоностозъбест Абракадабър

    5 1 Отговор
    Нека припомним и девиза на професора - " БОЙКОВЕЦ да се наричам , ПЪРВА радост е за мене " !!!!!!!!!

    08:18 04.11.2026

  • 21 Лъжливи стъкмисти

    4 1 Отговор
    Манипулирате хората, а после изкарвате, че те лъжат. Всички сте мръсни алчни бездушни същества, чиято родина е ЕВРОзоната и корумпирания ЕС.

    08:24 04.11.2026

  • 22 Ирония

    3 0 Отговор
    Разминаването между екзитпола и вота са...КОРУПЦИЯТА, вероятно някои партии си плащат да им завишат вота.

    08:39 04.11.2026

  • 23 Отвратително!

    2 1 Отговор
    Този фъфлещ герберски подлизурко със селяндурски манталитет пак ли ни го пробутвате днес.

    08:40 04.11.2026

  • 24 ЯСНО

    0 1 Отговор
    На тези избори се оформи окончателно списъка на щатните социолози на Шиши, Бойко и Сорос, както и на медиите - телевизия, радио, печат и интернет , намиращи се на хранилка в техните ръце !!!

    08:41 04.11.2026

  • 25 Пак от същото

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лъжовната ИСТИНА":

    Ами сега преобладаващите в ЦИК са хора на Прогресшвна България и сега те печелят изборите.

    Коментиран от #29

    08:41 04.11.2026

  • 26 КОЙ БЕШЕ ТОЯ?!!?!?..

    0 1 Отговор
    А да оня който плаче и той за двора на затвора. Радев действай обеща.

    08:44 04.11.2026

  • 27 ГЕРБ са ЛЪЖЦИ

    2 0 Отговор
    Михаил Константинов твърди, че част от избирателите на ГЕРБ реално са гласували за Илияна Йотова, но пред анкетьорите са заявили, че подкрепят Андрей Гюров. Според него това е причината екзитполът първоначално да показва по-малка преднина за Йотова, отколкото реално е получила. С други думи, хората са скрили истинския си избор, защото не са искали да разкрият пред социолозите за кого действително са гласували.

    08:44 04.11.2026

  • 28 Да, да

    0 1 Отговор
    Браво, Константинов! Това са 10% тъпи и прости избиратели на ГЕРБ, нали? Ако не "лъжеха", щяха да са умни и красиви.
    Няма кой да те махне от телевизора на тази земя!

    08:46 04.11.2026

  • 29 Моля ви нека изчакаме година

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пак от същото":

    И тогава ако се издънят пишете говорете що щете.

    08:46 04.11.2026

  • 30 Румен Радев ви измами!!

    1 1 Отговор
    Радев квичеше преди изборите "Сглобката, сглоцката", а всъщност Радев е шмал Сглобка с ГЕРБ и ДПС. Лъгаха пред хората!
    Радев използваше „Сглобката“ като основна мишена на политическата си реторика, а сега самият той е обвиняван в политически договорки с част от същите сили.

    08:47 04.11.2026

  • 31 причината

    1 0 Отговор
    Първо, агенциите никога не отчитат реално, а лъжат в зависимост кой им плаща. Сега здраво плащаше Гюров /Украйна/, за да лъжат, че уж силите са изравнени или разликата е малка. Второ, те отчитат само анкети някъде из центъра на София, където са бастионите на жълтопаветниците. Никой не е отишъл в едно село или малък град да анкетира, а резлтатите там са 75 на 25 за Йотова. Затова винаги на края, когато дойдат най-отдалечените резултати, има разлика с екзит-пола.

    08:48 04.11.2026

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