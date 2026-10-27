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72 сигнала са подадени в ЦИК за публикация на МС
  Тема: Избори

72 сигнала са подадени в ЦИК за публикация на МС

27 Октомври, 2026 16:04 518 9

  • цик-
  • министерски съвет-
  • президентски избори-
  • избирателни сигнали

Жалбите са свързани с призив в подкрепа на кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет. Повечето сигнали са изпратени по електронната поща от граждани

72 сигнала са подадени в ЦИК за публикация на МС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

72 сигнала са постъпили в Централната избирателна комисия заради публикация в сайта на Министерския съвет, съдържаща призив в подкрепа на определен кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет. Това съобщи Българското национално радио.

ЦИК се запознава с всеки от сигналите и предстои да се произнесе по тях. От комисията не са обявили кога ще приключи разглеждането на отделните случаи.

Повечето жалби са получени на 26 октомври по електронната поща от граждани. Към момента не са посочени името на кандидата, съдържанието на публикацията и конкретните оплаквания, изложени в сигналите.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В жалбите не бил посочен кандидатът?

    3 3 Отговор
    Рундьо хептен се самозабрави. Утре ще каже, че рекламирал Гюров.

    16:06 27.10.2026

  • 2 Благой от СОФстрой

    1 1 Отговор
    От зеленочорапникаБКП с идентичната биография с тази на КаГеБиста Путин!!!

    16:09 27.10.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    3 1 Отговор
    "ЦИК се запознава с всеки от сигналите и предстои да се произнесе по тях. От комисията не са обявили кога ще приключи разглеждането на отделните случаи."

    Тате ще ми купи колело ама друг път!

    16:10 27.10.2026

  • 4 Радев се оказа жалък измамник

    2 1 Отговор
    Държавните институции трябва да бъдат пример за безпристрастност и законност, особено по време на избори! Всеки сигнал трябва да бъде проверен обективно, а обществото заслужава ясни отговори и прозрачност. Законът трябва да важи еднакво за всички, без двойни стандарти!

    16:21 27.10.2026

  • 5 Радев се самозабрави

    2 1 Отговор
    Когато властта започне да се възприема като лична привилегия, е време за повече отчетност и по-малко самоувереност. Никой не е над закона и никоя институция не е лична собственост! България заслужава прозрачност, принципност и уважение към гражданите. 🇧🇬

    16:22 27.10.2026

  • 6 Альоо

    2 1 Отговор
    Радев, време е да си припомните, че Министерски съвет не е лична трибуна и властта на Прогресивна България и не е безконтролна привилегия! България не е собственост на никого. Хората не заслужават политическо високомерие. Никой не е над закона!

    16:24 27.10.2026

  • 7 Радев е нагъл и надменен

    2 1 Отговор
    Радев, самозабравихте ли се дотам, че да използвате Министерския съвет за агитация в полза на Йотова? Държавните институции не са партийни централи и не са лична трибуна на никого! Властта е длъжна да служи на всички българи, а не да работи в полза на определен кандидат. Законът и държавността трябва да стоят над личните политически интереси!

    16:25 27.10.2026

  • 8 Радев е Зло!

    1 1 Отговор
    Радев, Министерският съвет не е предизборен щаб на Йотова! Държавните институции не са ви бащиния, нито държавният ресурс е инструмент за политическа агитация. Когато властта забрави границите си, под въпрос е самото уважение към демокрацията! България не е лична собственост на никого!

    16:26 27.10.2026

  • 9 Радев е едно хвърчило

    1 1 Отговор
    Радев, Министерският съвет не е предизборен щаб на Йотова! Държавата не ви е бащиния, а властта не е лична собственост. Демокрацията не е ваша разменна монета!

    16:27 27.10.2026

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