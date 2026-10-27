72 сигнала са подадени в ЦИК за публикация на МС

72 сигнала са постъпили в Централната избирателна комисия заради публикация в сайта на Министерския съвет, съдържаща призив в подкрепа на определен кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет. Това съобщи Българското национално радио.

ЦИК се запознава с всеки от сигналите и предстои да се произнесе по тях. От комисията не са обявили кога ще приключи разглеждането на отделните случаи.

Повечето жалби са получени на 26 октомври по електронната поща от граждани. Към момента не са посочени името на кандидата, съдържанието на публикацията и конкретните оплаквания, изложени в сигналите.

Източници: bnrnews.bg