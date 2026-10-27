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ЦИК обяви резултата: 23% активност и балотаж
  Тема: Избори

ЦИК обяви резултата: 23% активност и балотаж

27 Октомври, 2026 18:01 683 32

  • цик-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • балотаж-
  • андрей гюров

До урните са отишли 1 525 034 избиратели. На 1 ноември ще се състезават Андрей Гюров и Илияна Йотова

ЦИК обяви резултата: 23% активност и балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври 2026 г. До урните са отишли 1 525 034 избиратели от общо 6 584 025 души с право на глас. Това съответства на избирателна активност от 23,16%, закръглено 23%.

На балотаж на 1 ноември отиват кандидатските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Йотова и Вълчев са получили 528 951 действителни гласа, а Гюров и Кандев – 486 232 гласа.

Вотът не излъчи президент на първия тур

ЦИК обяви, че президент и вицепрезидент не са избрани на първия тур, тъй като в гласуването не е участвала повече от половината от избирателите и никоя кандидатска двойка не е получила повече от половината от действителните гласове.

„Няма избрани президент и вицепрезидент на републиката“, обяви ЦИК.

Трети в подреждането са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 190 894 гласа. След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов със 70 118 гласа, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 57 633 гласа и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 36 414 гласа.

Балотажът е на 1 ноември

На първия тур 67 353 избиратели са избрали опцията „Не подкрепям никого“. След официалното насрочване на втория тур започва нова предизборна кампания, която трябва да приключи 24 часа преди гласуването.

Вота на 1 ноември ще определи президента и вицепрезидента на България за следващия мандат.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наско

    3 0 Отговор
    На балотажа ще отида да гласувам да видим дали ще стане 24%?

    18:04 27.10.2026

  • 2 хехе

    2 0 Отговор
    За балотажа ща се развържат кесиите нищо, че купуванута и продаването на гласове е престъпление.

    18:07 27.10.2026

  • 3 Бъзикате ли се с нас?

    3 0 Отговор
    Що за новина?
    От понеделник я знаем

    Коментиран от #10

    18:07 27.10.2026

  • 4 Гласуването е забранено

    2 2 Отговор
    в секциите с 300 и повече избиратели, освен с машинките за манипулации и фалшификации.

    Това харесва ли се на ЦИК?

    А на избирателите?

    Кой ще гласува на кметските избори, след като за президент хората масово отказаха да гласуват?

    18:08 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пак е много

    3 4 Отговор
    ПП-ДБ 10% да имат. Невероятно много атлантенца са това. Нормално е да са 5% и 95% да са русофилите

    18:08 27.10.2026

  • 7 Кучето на Мими 🐕

    1 2 Отговор
    Петроханската партия е бъдещето на България!
    🌈🛴🥳🤣👍

    18:09 27.10.2026

  • 8 Толкова

    2 3 Отговор
    Психясалите атлантенца са действително около 15% и от тях сега са гласували 10% Русофилите сме били винаги около 85%. Сметките излизат

    Коментиран от #13

    18:11 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 В "Информационно обслужване" АД,

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бъзикате ли се с нас?":

    държавно-частното акционерно дружество от последна инстанция за манипулация на изборите, едва днес окончателно са натаманили избирателната активност.

    А може ли в действителност избирателната активност да е 20% и дори под 20%?

    Мижете, да ви лажат!

    18:12 27.10.2026

  • 11 мунчо в затвора!

    3 2 Отговор
    Наказателният вот срещу хунтата на мунчо ще доведе до свалянето на неговата пионка в неделя.55% на 45% за Гюров и началото на края на мунчовия режим!

    18:14 27.10.2026

  • 12 Никакво значение няма

    1 1 Отговор
    Мешерето (на ромски kris) е забранило на Гюров да участва на балотажа и Йотова сега ще спечели служебно

    Коментиран от #22

    18:15 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 До тук беше Гюролайката

    2 1 Отговор
    Успя да елиминира Възраждане от балотажа. Ще си получи бонуса от Америка за България.

    Коментиран от #20, #31

    18:17 27.10.2026

  • 15 Голфаровото гоги

    0 1 Отговор
    Избори с избирателна активност по малка от 70% да се смятат за нелегитимни и да се пристъпва към организиране на нови докато се постигне широка обществена подкрепа такива 25% 37 % да вземат решения за държавни дела и посока на държавата да се смятат за нелегитимни

    Коментиран от #18

    18:18 27.10.2026

  • 16 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Тези резултати отново поставят въпроса за легитимността на бъдещия президент който и да е той!

    18:18 27.10.2026

  • 17 БАНко

    2 2 Отговор
    ЦИК ПУБЛИКУВА И КАРТАТА НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ !!! ВИЖТЕ Я - ИМА ДВЕ ПЕТЪНЦА , ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА И ПОЩАТА В ПЛОВДИВ , ДРУГОТО , ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ Е ГЛАСУВАЛА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ЙОТОВА , ИЗХВЪРЛИЛА Е УКРАИНСКОТО ЗНАМЕ И ПОДОЛОГИТЕ НА ВОЙНАТА !!!

    18:18 27.10.2026

  • 18 Извинете, вие Путин ли сте,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Голфаровото гоги":

    че ни давате тон в живота?

    18:23 27.10.2026

  • 19 Ба бааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "мунчо в затвора!":

    От 20% гласували колко са за педруханската секта а патенце колко сте я помисли

    Коментиран от #23

    18:24 27.10.2026

  • 20 Гюро не ти е виновен,

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "До тук беше Гюролайката":

    че българите не си опадат по прокремълски нацисти и партиитв им.

    18:24 27.10.2026

  • 21 колко тоалетна хартия харчи

    1 0 Отговор
    президентството ? Отговор:
    Няма публично достъпни данни или конкретна обществена поръчка, която да посочва точно колко тоалетна хартия харчи Президентството на Република България. Разходите за консумативи на "Дондуков" 2 обикновено са част от общата издръжка на администрацията и не се детайлизират самостоятелно в медиите или в големи самостоятелни поръчки.
    За разлика от тях, разходите на Народното събрание редовно влизат в новините:
    • В края на 2026 г. парламентът обяви мащабна обществена поръчка на стойност около 120 000 евро за хигиенни материали (за период от 2 години).
    • Тази поръчка включва доставката на близо 90 000 ролки тоалетна хартия

    Коментиран от #24

    18:27 27.10.2026

  • 22 То и на Коцето от години му е забранило,

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никакво значение няма":

    ама той не чува. Инат мегаломан.

    18:27 27.10.2026

  • 23 Коректор

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ба бааааа":

    Като махнем гласовете на БСП от Йотовица, гласовете за Гюров са доста повече от тези на копринките .
    Ако те притеснява Петрохан, просто го изплюй, стига си го дъвкал. Ако са два се напъни, може и да излезе.

    Коментиран от #28

    18:30 27.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Аз от 20 години

    1 0 Отговор
    Ходя за гъби но за 500€ мога да мръдна да пусна един глас.

    18:34 27.10.2026

  • 28 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Коректор":

    От 20% гласували колко са за Де Билите а сметни

    18:35 27.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    1 0 Отговор
    Вучич загуби изборите, Орбан загуби изборите... остана Йотова и Мунчо да ги загубят, и Путин да nyкне 🙂

    18:37 27.10.2026

  • 31 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "До тук беше Гюролайката":

    И то след като структурите на ГЕРБ бяха инструктирани да подкрепят Възраждане. Поне 130 000 гласа са им от ГЕРБ

    18:41 27.10.2026

  • 32 Натъкмистика

    1 0 Отговор
    Мъртвите в списъците след колко време се вадят, от къде 6,5 милиона, след като въобще няма толкова българи и с тези от чужбина

    18:42 27.10.2026

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