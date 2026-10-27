ЦИК обяви резултата: 23% активност и балотаж

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври 2026 г. До урните са отишли 1 525 034 избиратели от общо 6 584 025 души с право на глас. Това съответства на избирателна активност от 23,16%, закръглено 23%.

На балотаж на 1 ноември отиват кандидатските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Йотова и Вълчев са получили 528 951 действителни гласа, а Гюров и Кандев – 486 232 гласа.

Вотът не излъчи президент на първия тур

ЦИК обяви, че президент и вицепрезидент не са избрани на първия тур, тъй като в гласуването не е участвала повече от половината от избирателите и никоя кандидатска двойка не е получила повече от половината от действителните гласове.

„Няма избрани президент и вицепрезидент на републиката“, обяви ЦИК.

Трети в подреждането са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 190 894 гласа. След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов със 70 118 гласа, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 57 633 гласа и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 36 414 гласа.

Балотажът е на 1 ноември

На първия тур 67 353 избиратели са избрали опцията „Не подкрепям никого“. След официалното насрочване на втория тур започва нова предизборна кампания, която трябва да приключи 24 часа преди гласуването.

Вота на 1 ноември ще определи президента и вицепрезидента на България за следващия мандат.

Източници: bntnews.bg