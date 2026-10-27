ЦИК обяви резултата: 23% активност и балотаж

Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври 2026 г. До урните са отишли 1 525 034 избиратели от общо 6 584 025 души с право на глас. Това съответства на избирателна активност от 23,16%, закръглено 23%.
На балотаж на 1 ноември отиват кандидатските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Йотова и Вълчев са получили 528 951 действителни гласа, а Гюров и Кандев – 486 232 гласа.
Вотът не излъчи президент на първия тур
ЦИК обяви, че президент и вицепрезидент не са избрани на първия тур, тъй като в гласуването не е участвала повече от половината от избирателите и никоя кандидатска двойка не е получила повече от половината от действителните гласове.
Трети в подреждането са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 190 894 гласа. След тях се нареждат Радостин Василев и Красимир Манов със 70 118 гласа, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 57 633 гласа и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 36 414 гласа.
Балотажът е на 1 ноември
На първия тур 67 353 избиратели са избрали опцията „Не подкрепям никого“. След официалното насрочване на втория тур започва нова предизборна кампания, която трябва да приключи 24 часа преди гласуването.
Вота на 1 ноември ще определи президента и вицепрезидента на България за следващия мандат.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наско
18:04 27.10.2026
2 хехе
18:07 27.10.2026
3 Бъзикате ли се с нас?
От понеделник я знаем
Коментиран от #10
18:07 27.10.2026
4 Гласуването е забранено
Това харесва ли се на ЦИК?
А на избирателите?
Кой ще гласува на кметските избори, след като за президент хората масово отказаха да гласуват?
18:08 27.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пак е много
18:08 27.10.2026
7 Кучето на Мими 🐕
🌈🛴🥳🤣👍
18:09 27.10.2026
8 Толкова
Коментиран от #13
18:11 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 В "Информационно обслужване" АД,
До коментар #3 от "Бъзикате ли се с нас?":държавно-частното акционерно дружество от последна инстанция за манипулация на изборите, едва днес окончателно са натаманили избирателната активност.
А може ли в действителност избирателната активност да е 20% и дори под 20%?
Мижете, да ви лажат!
18:12 27.10.2026
11 мунчо в затвора!
18:14 27.10.2026
12 Никакво значение няма
Коментиран от #22
18:15 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 До тук беше Гюролайката
Коментиран от #20, #31
18:17 27.10.2026
15 Голфаровото гоги
Коментиран от #18
18:18 27.10.2026
16 Абсурдистан
18:18 27.10.2026
17 БАНко
18:18 27.10.2026
18 Извинете, вие Путин ли сте,
До коментар #15 от "Голфаровото гоги":че ни давате тон в живота?
18:23 27.10.2026
19 Ба бааааа
До коментар #13 от "мунчо в затвора!":От 20% гласували колко са за педруханската секта а патенце колко сте я помисли
Коментиран от #23
18:24 27.10.2026
20 Гюро не ти е виновен,
До коментар #14 от "До тук беше Гюролайката":че българите не си опадат по прокремълски нацисти и партиитв им.
18:24 27.10.2026
21 колко тоалетна хартия харчи
Няма публично достъпни данни или конкретна обществена поръчка, която да посочва точно колко тоалетна хартия харчи Президентството на Република България. Разходите за консумативи на "Дондуков" 2 обикновено са част от общата издръжка на администрацията и не се детайлизират самостоятелно в медиите или в големи самостоятелни поръчки.
За разлика от тях, разходите на Народното събрание редовно влизат в новините:
• В края на 2026 г. парламентът обяви мащабна обществена поръчка на стойност около 120 000 евро за хигиенни материали (за период от 2 години).
• Тази поръчка включва доставката на близо 90 000 ролки тоалетна хартия
Коментиран от #24
18:27 27.10.2026
22 То и на Коцето от години му е забранило,
До коментар #12 от "Никакво значение няма":ама той не чува. Инат мегаломан.
18:27 27.10.2026
23 Коректор
До коментар #19 от "Ба бааааа":Като махнем гласовете на БСП от Йотовица, гласовете за Гюров са доста повече от тези на копринките .
Ако те притеснява Петрохан, просто го изплюй, стига си го дъвкал. Ако са два се напъни, може и да излезе.
Коментиран от #28
18:30 27.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Аз от 20 години
18:34 27.10.2026
28 Ба бааааа
До коментар #23 от "Коректор":От 20% гласували колко са за Де Билите а сметни
18:35 27.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
18:37 27.10.2026
31 Запознат
До коментар #14 от "До тук беше Гюролайката":И то след като структурите на ГЕРБ бяха инструктирани да подкрепят Възраждане. Поне 130 000 гласа са им от ГЕРБ
18:41 27.10.2026
32 Натъкмистика
18:42 27.10.2026