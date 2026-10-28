ДПС: Шефът на Бургаския затвор лично е разпоредил кметове да гласуват в затвора, а не на свобода

ДПС обвини директора на затвора в Бургас, че е знаел предварително, че кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста. Твърдението беше направено от Калин Стоянов в парламента и е свързано с писма до двете общини за гласуването на кметовете зад решетките.

По думите на Стоянов съдебното заседание е било насрочено за 17:30 часа в четвъртък. В 16:28 часа директорът на затвора изпратил писмо до община Белица, с което уведомил, че кметът Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас.

„Заседанието е насрочено за 17:30 часа в четвъртък. Но в 16:28 часа директорът на затвора в Бургас изпраща писмо до община Белица, с което уведомява, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас“, заяви Калин Стоянов.

Идентично писмо било изпратено и за кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, но в 17:04 часа. Според Стоянов това е около половин час преди началото на заседанието и преди съдът да се произнесе по мерките за неотклонение.

ДПС определи арестите като политически натиск

Хамид Хамид заяви, че изнесените данни показват политическа демонстрация и натиск върху парламентарна група, политическа партия и кметовете, издигнати от нея.

„От всичко тук изнесено е очевидно, че тези арести са политическа демонстрация и политически натиск върху една парламентарна група, върху една политическа партия и кметовете на тази политическа партия“, каза Хамид Хамид.

В информацията на БНТ не е посочена реакция от директора на затвора в Бургас, прокуратурата или съда по твърденията на ДПС.

Източници: bntnews.bg