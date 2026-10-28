Новини
България »
София »
ДПС: Шефът на Бургаския затвор лично е разпоредил кметове да гласуват в затвора, а не на свобода

ДПС: Шефът на Бургаския затвор лично е разпоредил кметове да гласуват в затвора, а не на свобода

28 Октомври, 2026 12:51 668 17

  • дпс-
  • затворът в бургас-
  • радослав ревански-
  • димитър гавазов-
  • арести

Калин Стоянов твърди, че писма за гласуването на кметовете на Белица и Сунгурларе са изпратени преди съдът да се произнесе по мерките им

ДПС: Шефът на Бургаския затвор лично е разпоредил кметове да гласуват в затвора, а не на свобода - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ДПС обвини директора на затвора в Бургас, че е знаел предварително, че кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста. Твърдението беше направено от Калин Стоянов в парламента и е свързано с писма до двете общини за гласуването на кметовете зад решетките.

По думите на Стоянов съдебното заседание е било насрочено за 17:30 часа в четвъртък. В 16:28 часа директорът на затвора изпратил писмо до община Белица, с което уведомил, че кметът Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас.

„Заседанието е насрочено за 17:30 часа в четвъртък. Но в 16:28 часа директорът на затвора в Бургас изпраща писмо до община Белица, с което уведомява, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас“, заяви Калин Стоянов.

Идентично писмо било изпратено и за кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, но в 17:04 часа. Според Стоянов това е около половин час преди началото на заседанието и преди съдът да се произнесе по мерките за неотклонение.

ДПС определи арестите като политически натиск

Хамид Хамид заяви, че изнесените данни показват политическа демонстрация и натиск върху парламентарна група, политическа партия и кметовете, издигнати от нея.

„От всичко тук изнесено е очевидно, че тези арести са политическа демонстрация и политически натиск върху една парламентарна група, върху една политическа партия и кметовете на тази политическа партия“, каза Хамид Хамид.

В информацията на БНТ не е посочена реакция от директора на затвора в Бургас, прокуратурата или съда по твърденията на ДПС.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбирам кое е лошото?

    16 3 Отговор
    Цялото ДПС трябва да е в затвора, а гласоподавателите им да заминават за родината си турция

    Коментиран от #3, #5

    12:53 28.10.2026

  • 2 Гост

    0 1 Отговор
    Мноу ясно, че е Бангаранга! Ама Вие какво очаквате? Каквито са Тия в затвора вкараните, такива ще са и действията на Ония! Нищо, другият път пък Вие ще ги помачкате, и те така!

    12:55 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Емигрант

    5 1 Отговор
    Тук в този "вестник" на цензурата и манипулацията ще си позволя да коментирам въпреки, че зная, че ще ме изтрият, че това същество на корупцията и простащината вече е новият говорител на екземплярът от американският списък на корумпираните в световен мащаб политици "Магнитски" !

    12:58 28.10.2026

  • 9 Шапкаря

    1 0 Отговор
    01.11 трябва да стане 01.05. иначе тежко ни.

    12:59 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Има ни пак

    9 1 Отговор
    Щом като хората на прасето надават вой и плачат, значи всичко е наред.

    13:00 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гражданин

    3 1 Отговор
    Скоро и тази калинка-малинка ще е с белезници !!

    13:22 28.10.2026

  • 16 Виждаш се

    1 1 Отговор
    От далече Стоянов, плитък си Стоянов, и то много. Опитваш се да газиш дълбоко, но си много плитък и повърхностен...

    13:28 28.10.2026

  • 17 ЕХ БАБА КАЗАХТИ

    0 0 Отговор
    ПРИБИРАЙ СЕ В С.КОСТИ МНОГО СКАЧАШ БАБА УСПОКОЙСЕ НА СЕЛО ТЪРСЯТ КОЗАРЧЕ НЕ СИНПАТИЗАНТ ДЕПЕСАР ПРИБИРАЙСЕ БАБА.

    13:31 28.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове