Народното събрание избра 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът от „Прогресивна България“ Ирина Диамант определи решението като важна стъпка към нормалното функциониране на институциите след години на отлагани и блокирани процедури.

Кандидатурите са били издигнати или припознати от „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“. В процедурата са участвали и граждански организации, граждани и представители на научната общност, а кандидатите са били представени на публични изслушвания и дебати.

Очакванията към новия ВСС

„Доверието в съдебната система няма да се върне с едно гласуване. Оттук нататък всичко зависи от работата на новия ВСС. Очакванията са големи. И съвсем основателно“, заяви Ирина Диамант.

По думите ѝ изборът изпълнява една от важните задачи на парламента, но същинската оценка ще дойде от работата на новия състав. Диамант не посочи конкретни дела или лица, свързани с въпросите за бъдещи арести и присъди.

„А кога ще има арести?“

Депутатът заяви, че е предала към най-високите етажи на държавата въпросите, които гражданите ѝ задават почти всеки ден: „А кога ще има арести?“ и „Ще има ли присъди?“.

„И понеже вие всеки ден държите мен отговорна, смятам за свой дълг да предам съобщението нататък. Без редакция“, написа Диамант.

Изборът на парламентарната квота е част от процедурата по формиране на новия състав на ВСС. От изявлението на депутата не следва конкретен срок за евентуални арести, обвинения или присъди. Тези действия зависят от решенията на компетентните разследващи органи и съдилищата по отделни производства.

Източници: focus-news.net, nova.bg, bntnews.bg