Шефът на бургаския затвор: Следвах решение на ЦИК

Директорът на затвора в Бургас Николай Стоянов заяви, че уведомленията до общините Белица и Сунгурларе за гласуването на задържаните кметове Радослав Ревански и Димитър Гавазов са изпратени в изпълнение на решение на Централната избирателна комисия. Той отрече ръководството на затвора да е знаело предварително какво ще постанови съдът.

Обяснението му е по повод твърдение на депутата от ДПС Калин Стоянов, че служителите са били наясно, че двамата кметове ще останат в ареста, още преди Бургаският окръжен съд да се произнесе по мерките им за неотклонение.

Какво предвижда решението на ЦИК

„Изпълнявал съм решение на ЦИК, според което до 22 октомври трябва да уведомим общините, че кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов се намират на територията на ареста и ще упражнят правото си на глас тук“, заяви Николай Стоянов.

Става дума за Решение № 60-ПВР от 28 август 2026 г. Според точка 22 от него ръководителите на местата за задържане трябва да уведомят съответните общински администрации за лицата, включени в избирателните списъци, не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден. В решението изрично е посочена датата 22 октомври.

Целта на уведомяването е задържаните, които имат право да гласуват, да бъдат заличени от списъците по постоянния им адрес. Така се предотвратява включването им едновременно в две избирателни секции.

Писмата са изпратени преди съдебното решение

Уведомленията до общините Белица и Сунгурларе са изпратени на 22 октомври. Това е станало преди Бургаският окръжен съд да постанови постоянния арест на Ревански и Гавазов, но след като двамата вече са били задържани.

Според Николай Стоянов действията на затвора са били административна процедура, свързана с организирането на гласуването. Самото решение на ЦИК не предполага предварително знание за бъдещото произнасяне на съда.

Източници: btvnovinite.bg