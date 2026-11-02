Новини
България »
София »
При 99,68% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,66%, Гюров и Кандев 39,38%
  Тема: Избори

При 99,68% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,66%, Гюров и Кандев 39,38%

2 Ноември, 2026 05:35 1 285 90

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • андрей гюров-
  • централна избирателна комисия

Победителите получават 1 091 206 гласа. Гюров и Кандев са подкрепени от 745 303 избиратели

При 99,68% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,66%, Гюров и Кандев 39,38% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на президентските избори с 57,66% от гласовете при обработени 99,68% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия, публикувани от Българската телеграфна агенция.

Двойката Йотова – Вълчев получава 1 091 206 гласа. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 745 303 избиратели, което представлява 39,38%.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 345 903 гласа. Вотът за Йотова и Вълчев е с 18,28 процентни пункта по-висок от резултата на Гюров и Кандев при междинното преброяване.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 55 938 души.

Данните остават междинни, тъй като обработката на протоколите не е приключила напълно. Окончателното разпределение на гласовете ще бъде обявено след обработването на всички протоколи и приключването на процедурите на изборната администрация.

Източници: bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    11 45 Отговор
    Голям праз колко пъти ще го повтаряте покажете продънения бюджет който го крихте за след изборите 😆

    Коментиран от #3, #11, #25, #33, #58, #62, #75

    05:45 02.11.2026

  • 2 Честито россияни,

    7 46 Отговор
    граждани на новата 22-ра Россиская Республика Болгария.

    Коментиран от #5, #9

    05:45 02.11.2026

  • 3 Язък

    28 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    за Андрей Гюро и Кандьо !

    Коментиран от #12, #15

    05:46 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Честито

    30 6 Отговор

    До коментар #2 от "Честито россияни,":

    и на Вас граждани на ЕССР !

    05:49 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стенли

    29 6 Отговор

    До коментар #2 от "Честито россияни,":

    Абе кво росиями те гонят , Йотова каза ачик че Русия е агресор , мен друго ми интересно защо мисирките ,а и мисирките ,наречени журналисти не питат дали фащ и израелското гето са агресори🤔🤨

    Коментиран от #14, #16, #17, #55

    05:54 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поплачи си,

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    може да ти мине! Ако не ти мине -нещо по-радикално!

    05:56 02.11.2026

  • 12 машинария

    5 18 Отговор

    До коментар #3 от "Язък":

    машинките да са живи

    Коментиран от #64

    05:56 02.11.2026

  • 13 Вашето мнение

    38 2 Отговор
    За пореден път българският народ каза не на украинските граждани, гюру, кандю, мирчев, танас, борисов и пеевски.

    05:57 02.11.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    22 5 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Те иSSраел и ШАШт мятат ДЕМОКРАТИЧНИ боНби😉
    А Рашия според ШАШт и иSSрсел мята тоталиристични ❗

    05:57 02.11.2026

  • 15 Спечелил електорат

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "Язък":

    От къдя на къдя Гюро и Кандю бааааа!

    05:58 02.11.2026

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    29 2 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Ей на едните избиха над 160 деца в едно училище, ама те го правят в името на мира и някак хуманно ❗
    А другите за ден по двама -трима, ама пък са жестоки 😉

    05:59 02.11.2026

  • 17 От догодина

    4 29 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    започват да ни издават руски паспорти.
    Няма не искам!
    Никакъв Шенген, никакво свободно пътуване и работа. Никакви социални медии.

    Коментиран от #52, #67, #78

    06:01 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вашето мнение

    26 3 Отговор
    "Няма сопа толкова дебела, че да изкорени любовта и признателността на българина към Русия" - кап. Петко воевода към русофоба сттамболов. Към днешна дата 15% платени Русофоби и 85% русофили. Думите на воеводата показаха проверката на времето

    Коментиран от #35

    06:03 02.11.2026

  • 21 Не съм маймуна

    5 19 Отговор
    Машините на Мадуро, пак свършиха работа! Обаче, 80 процента от избирателите не гласуваха! Направете си извод, колко е легитимен, новият стар " президент"?!

    Коментиран от #24

    06:03 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кой е Мунчо?

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "мунчо и йотовица":

    Кой е Мунчо?

    06:07 02.11.2026

  • 24 Дзак

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Не съм маймуна":

    Сигурен ли си?

    06:08 02.11.2026

  • 25 Емил

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Ти си гледай Украйната и Петроханът!!!
    Бюджетът е такъв благодарение на такива като Гюров, които ни вкараха прибързано в еврозоната и помагат на Украйна с оръжие от нашите пари купено!!!

    06:08 02.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    20 4 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Виж когато Големия браД , хуманно бомбеше Югославия- край Перник падаше по някоя и друга бомба ❗ Ама те бяха наши си натовски🤓❗

    Коментиран от #38

    06:11 02.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    ...Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците.Напротив - има дори убити ❗

    06:12 02.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Илияна Йотова го наби с 200..

    15 2 Отговор
    .. колективно на Гюро ,Кирчо ,Баце ,Шиши ,Костов,Плевнелиев,...що ли Баце не се кандидатира лично че да яде боя персонално ..

    Коментиран от #40

    06:15 02.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хаха

    3 19 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    Спас Турчев излекува предателят Петко Киряков.Същият Петко войвода не е бил никакъв воевода,а предшественик на шумкарите и мандраджиите.Учете тая история бе.

    Коментиран от #53

    06:16 02.11.2026

  • 36 А ГДЕ

    11 1 Отговор
    Гюро Михайлов ?

    Коментиран от #50

    06:17 02.11.2026

  • 37 Емил

    14 2 Отговор
    Еееее много злоба виждам тука от демократичните представители!!!
    Ще ви кажа господа неолиберали, че колкото и високо да крещите няма да станете повече от един файтон хора!
    Честито ви президент Илияна Йотова и лека и спорна седмица!

    06:17 02.11.2026

  • 38 Колко бомби паднаха викаш

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":

    Нещо за Сребреница ?

    06:18 02.11.2026

  • 39 козляците изядоха боя

    14 4 Отговор
    на изборите тук , а и бой ядат и в Цяла Европа . Скоро ще бъдат изринати с голямата лопата .

    06:18 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Реалността за сглобката

    12 1 Отговор
    Борисов си повярва и с 350 000 разлика загуби.

    06:19 02.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 от цялата работа ще излезе

    12 2 Отговор
    че най много велосипедисти има в София . Там 60% били гласували за Гюро Михайлов !!!

    Коментиран от #71

    06:19 02.11.2026

  • 44 Поздравления!

    8 2 Отговор
    Поздравления! Логичен и обазован избор вместо някаква мъгла.

    Коментиран от #47, #57

    06:19 02.11.2026

  • 45 Тревор вътре бедняк френсис

    3 10 Отговор
    Същите тези хорица с ниcък социален обществен и финансов статус избрали Йотова с луксозните имоти за милиони евро ,с инициативен комитет червена ДС oлигархия, края на зимата ще вият като карпатски вълци от глад и невъзможност да си платят дори битовите разходи и ще са по площадите. Същите които избраха и радев ощетил държавата с 3.5 млрд.евро ( 6,8 млрд.лв.) с договора "Боташ" ,същия който увери че като вземе властта ще спре инфлацията и намали цените с 15%, а след 6 месеца на власт увеличи винетки с 30% ,горива най скъпи в историята на страната, вдигна Ел.енергия ,данъци ,такси, хранителни продукти. Същия му енергиен министър в служебното му правителство Росен Христов ( катамарана) който подписа загробващия страната и народа договор "Боташ" ,радев назначи в борда на директорите в ДКК със заплата 11.600 евро и който обикаляше страната и Европа с кабриолет с манекенки купен с комисионната и махаха високомерно на минувачите. Днес срещам познати отиват да гласуват за йотова. Питам ги за мотива ,и отговарят онзи другия ще ни вкара във войната. Обяснявам им че агресията на русия започна при правителството на Кирил Петков и при него и следващите правителства нито един дрон не падна в нашето черноморие а при радев и йотова падат като круши и замърсиха необратимо нашето черноморие и е видно кой ни вкарва във войната.
    Всекиму своето

    Коментиран от #51

    06:21 02.11.2026

  • 46 Илюзия е,

    3 11 Отговор
    че г-жа Йотова е "миротворец". Стана ясно от дебатът по БНТ, относно "Споразумението". Гюров попита "Какво по-различно има в Споразумението, което вие не одобрявате?" (не изпълнявате).
    Йотова млъкна, там е описано всичко, което България извършва от години, но без да се огласява по медиите.
    И сега при Радев, предоставяме оръжия, но не от държавни, а от "частни фирми". В Споразумението коридори С. Ю., И. З., и коридор 8, последният хвален от Радев за "бизнес цели", са описани като даващи възможност за "по-добра свързаност, мобилност за военна техника".
    Само че, удобно Радев пропусна да уведоми населението, че коридорите се изграждат, не за икономически цели, а за ВОЕННИ. Илюзия е, че Йотова е миротворец.

    06:21 02.11.2026

  • 47 Да,ама

    3 9 Отговор

    До коментар #44 от "Поздравления!":

    Ескобарката не струва пет пари.Скоро ще го разбереш.

    06:21 02.11.2026

  • 48 в кратце

    0 4 Отговор
    Щом бащата на Илияна е д-р Малин Тодоров,значи тя е Илияна Малинова Тодорова-Йотова.

    06:22 02.11.2026

  • 49 Mунчо и йотoвица

    4 7 Отговор
    Тези двамата ще фалирaт държавата, ЕС ще си поиска да му върнем огромните заеми, които Мунчо взе от тях, Румънеца ще пропуска руските дрoнове насам, защото не подписахме пакта. Нациcтите на Коцето ще обеднеят главоломно и ще сменят р.збата, пардон, ще станат евроатлантици в борба за хляба.
    Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!

    06:22 02.11.2026

  • 50 А ГДЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "А ГДЕ":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #59

    06:22 02.11.2026

  • 51 не реви Кирчо

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Тревор вътре бедняк френсис":

    Иди го прочети това на Ленчето .

    06:23 02.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Емил

    11 2 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    А Кряк Стефчо е бил герой и демократ и е пдкрепял демократично избрания турски Султан, браво колега !!!
    Добре че сте малко иначе под командата вашия кумир Сорос ще забраните българския език и българската азбука, ще промените и историята, турско робство е нямало и т.н фалшифициране.

    06:24 02.11.2026

  • 54 бедняк голтаков

    3 7 Отговор
    Изключително съм щaстлив от прекрасния резултат днес за по интелигентните и успели граждани и плачевен за гласувалите за йотова и преди за мyнчо индивиди с нисък обществен ,социален и финансов cтатус и 60% с основно и по ниско образование. Вкарването ни във война ако Гюров е президент може да мине единствено пред същества с умствен потенциал на врабче. Кирил Петков стана премиер края декември 2021 г. Агресията на Русия в Украйна февруари 2022 г. Петков е премиер до юни същата година ,после така наречената сглобка ,2 правителства на Главчев ,след това Желязков. Нито един дрон или ракета на територията на страната или в морето ни. Идва мунчо радев и черноморието ни е бойно поле.Кой ни вкарва във войната? Другата мантра че сме хранели Украинските бежанци!! В страната дойдоха 6800 бежанци.Един месец ги настанихме в хотели, после във фургони предимно в Елхово.България получи 120 млн.евро от ЕС от кохезионните фондове а даде за Украинските бежанци 20 млн.евро. Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците.Напротив държавата е на плюс 100 млн.евро.Вицепремиера на радев- Атанас Пеканов постоянно плаче че чакаме милиарди от ПВУ от ЕС. Не ги чака от Москва а от ЕС.И последната мантра че Гюров дал 20 млн.на Украйна хихихи.НИТО 1 ЦЕНТ НЕ Е ДАДЕН ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА.Документ без финансови параметри ,само споразумение че след края на войната страната ни се кандидатира наши фирми да участват във възстановяването на инфраструктурата на страната им.
    Честито на

    Коментиран от #56, #65, #74

    06:24 02.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Емил

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Поздравления!":

    Вместо гъста петроханска мъгла!!!

    06:26 02.11.2026

  • 58 Борисов, къде са парите

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Да покажат дълга натрупан от ГЕРБ от 2009г насам. Над 90 милиарда лева, след това с ПП/ДБ, БСП, ИТН и ДПС още 30 милиарда. Над 120 милиарда лева дълг, а при встъпване на власт на ГЕРБ, дълга беше 4,5 милиарда евро.

    06:27 02.11.2026

  • 59 А ГДЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "А ГДЕ":

    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    06:27 02.11.2026

  • 60 Нямате право да триете истината!

    2 8 Отговор
    И не е нужно повече да се подмазвате и да лакейничите! Да, последният комунист ще умре в България! Злочестата ни родина просто е обречена на комунизъм и няма спасение! ДС, чийто най-успешен проект се оказаха СДС и ДПС е вечна и нетленна! Пак добре, че оцеляхме като държава, защото правешкият говедар Тодор Живков два пъти предлагаше да станем 16-а република на СССР! Това е положението - робска психика, винаги живи ще са потомците на предателите на Бенковски, на Волов, на останалите герои от Априлското въстание, както и на надзирателите в комунистическите лагери на смъртта след черната есен на черната 1944 г. Те предпочетоха една лъжкиня, покровителка на наркобароин, углавни престъпници и двойни убийци пред честния, образован, почтен и скромен Гюров! А оная, деот му е написала "За кого бие комбаната", много скоро ще разбере наистина за КОГО бие!

    Коментиран от #69, #73

    06:29 02.11.2026

  • 61 държава

    5 1 Отговор
    Десен минути веднага след завършване първия тур ПРОГНОЗИРАХ 20% разлика, без да съм
    СОЦИОЛОГ.. Написах следното:
    Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.

    Червеният картон ще е за Гюров.
    Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони  7,62 мм калибър.
    Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Няма да го пращам на фронта, на страната по негов избор.

    Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два:
    помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то точно на 3 март 2026.

    06:29 02.11.2026

  • 62 Мъкааа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Баткоо, пали към фронта ще оправиш света, теб чакат

    Коментиран от #70

    06:30 02.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Нали вие искахте машини

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "машинария":

    Га ядохте баницата, ни ривахте

    06:31 02.11.2026

  • 65 Емил

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "бедняк голтаков":

    Още един обиден на народа!!!
    Хахаха много сте чувствителни бе хахаха!
    А като ни набутахте в езоната не бяхте чувствителни към предупрежденията!!!
    Сега там в дъното на класацията !

    06:31 02.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Страх ли те е

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "От догодина":

    Давай от утре доброволец, да бориш вова на фронта

    06:32 02.11.2026

  • 68 Ивайло Мирчев -ДБ

    5 0 Отговор
    Мъка,мъка ,от снощи седя и плачя ,ред сълзи ,ред сополи ,да видим до кога ......

    06:33 02.11.2026

  • 69 Стига клишета

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Нямате право да триете истината!":

    Чакай, чакай. Всички от днешният т.н. "елит" са бивши комунисти или отрочетта им. Те са се сменили в днешите ярки евроаталантици. Типични представители са Терзиев и Люба Кулезич и всички над тях от болшенството партии. Гюров също.

    06:34 02.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Нека гласуват

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "от цялата работа ще излезе":

    Очевидно народа не е толкова глупав пак да избере свинята и баце

    06:34 02.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ама къде са тръгнале

    5 2 Отговор
    И да не забравяме ПеПетраханци са партийно образувание с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен и жълтопаветен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.
    Така че пак сте на последното място в избора за преЦедент, както беше и за Премиера Радев, с убийствена разлика независимо от калната ви кампания...
    Еееее ясно е... от утре започвате пак това което знаете и можете.... ЖЪЛТОПАВЕТНАТА си дейност!!!

    Коментиран от #83

    06:38 02.11.2026

  • 78 Абе

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "От догодина":

    С Мунчовият бюджет няма да има пари и за пенсии за дъртите русофили.
    Само 70+ дъртаци гласуваха за Идийотова.

    06:39 02.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Всички петроханци

    3 1 Отговор
    Заедно към фронта, зеления ви чака с пакет бело, по-бързо преди да го е изшмъркал сам

    Коментиран от #81, #84

    06:41 02.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 БАНко

    4 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ИЗБРА СВОЯ ПРЕЗИДЕНТ , НЕ СОФИЙСКИЯ НА ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА !!!

    Коментиран от #88

    06:42 02.11.2026

  • 83 Скоро казарменият

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ама къде са тръгнале":

    премиер ще стане с отпаднала необходимост, защото е некадърник. Това са отявлени диктатори, крадци и мошеници, като Путин и компания. Оказа се, че мафията си има държава още преди 10 ноември, и продължава все така.

    Коментиран от #89

    06:45 02.11.2026

  • 84 Петроханец

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Всички петроханци":

    Първо ще се отбием за теб...

    Коментиран от #90

    06:45 02.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ХАРОН

    0 0 Отговор
    Бития, бит е банална фраза вече по нашите ширини. Качеството победи претенцията. Сега тихо, по терлички, ниско долу задницата и към изхода!

    06:46 02.11.2026

  • 87 Яка болка

    0 0 Отговор
    Се усеща от загубата, ревете кат маче у дирек евроатлантиците

    06:47 02.11.2026

  • 88 20 процента

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "БАНко":

    Жълтите павета измитат цели правителства ако не знаеш селски.

    06:47 02.11.2026

  • 89 Слабаков....

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Скоро казарменият":

    Напъни се повече... може да ти се получи!!

    06:49 02.11.2026

  • 90 Ма заповядай

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Петроханец":

    Адрес искаш ли

    06:49 02.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове