При 99,68% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,66%, Гюров и Кандев 39,38%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на президентските избори с 57,66% от гласовете при обработени 99,68% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия, публикувани от Българската телеграфна агенция.

Двойката Йотова – Вълчев получава 1 091 206 гласа. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 745 303 избиратели, което представлява 39,38%.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 345 903 гласа. Вотът за Йотова и Вълчев е с 18,28 процентни пункта по-висок от резултата на Гюров и Кандев при междинното преброяване.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 55 938 души.

Данните остават междинни, тъй като обработката на протоколите не е приключила напълно. Окончателното разпределение на гласовете ще бъде обявено след обработването на всички протоколи и приключването на процедурите на изборната администрация.

Източници: bta.bg