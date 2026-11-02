При 99,68% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,66%, Гюров и Кандев 39,38%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на президентските избори с 57,66% от гласовете при обработени 99,68% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия, публикувани от Българската телеграфна агенция.
Двойката Йотова – Вълчев получава 1 091 206 гласа. За Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 745 303 избиратели, което представлява 39,38%.
Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 345 903 гласа. Вотът за Йотова и Вълчев е с 18,28 процентни пункта по-висок от резултата на Гюров и Кандев при междинното преброяване.
Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 55 938 души.
Данните остават междинни, тъй като обработката на протоколите не е приключила напълно. Окончателното разпределение на гласовете ще бъде обявено след обработването на всички протоколи и приключването на процедурите на изборната администрация.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #3, #11, #25, #33, #58, #62, #75
05:45 02.11.2026
2 Честито россияни,
Коментиран от #5, #9
05:45 02.11.2026
3 Язък
До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":за Андрей Гюро и Кандьо !
Коментиран от #12, #15
05:46 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Честито
До коментар #2 от "Честито россияни,":и на Вас граждани на ЕССР !
05:49 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стенли
До коментар #2 от "Честито россияни,":Абе кво росиями те гонят , Йотова каза ачик че Русия е агресор , мен друго ми интересно защо мисирките ,а и мисирките ,наречени журналисти не питат дали фащ и израелското гето са агресори🤔🤨
Коментиран от #14, #16, #17, #55
05:54 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Поплачи си,
До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":може да ти мине! Ако не ти мине -нещо по-радикално!
05:56 02.11.2026
12 машинария
До коментар #3 от "Язък":машинките да са живи
Коментиран от #64
05:56 02.11.2026
13 Вашето мнение
05:57 02.11.2026
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #9 от "Стенли":Те иSSраел и ШАШт мятат ДЕМОКРАТИЧНИ боНби😉
А Рашия според ШАШт и иSSрсел мята тоталиристични ❗
05:57 02.11.2026
15 Спечелил електорат
До коментар #3 от "Язък":От къдя на къдя Гюро и Кандю бааааа!
05:58 02.11.2026
16 🦉🦉🦉🦉
До коментар #9 от "Стенли":Ей на едните избиха над 160 деца в едно училище, ама те го правят в името на мира и някак хуманно ❗
А другите за ден по двама -трима, ама пък са жестоки 😉
05:59 02.11.2026
17 От догодина
До коментар #9 от "Стенли":започват да ни издават руски паспорти.
Няма не искам!
Никакъв Шенген, никакво свободно пътуване и работа. Никакви социални медии.
Коментиран от #52, #67, #78
06:01 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вашето мнение
Коментиран от #35
06:03 02.11.2026
21 Не съм маймуна
Коментиран от #24
06:03 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кой е Мунчо?
До коментар #19 от "мунчо и йотовица":Кой е Мунчо?
06:07 02.11.2026
24 Дзак
До коментар #21 от "Не съм маймуна":Сигурен ли си?
06:08 02.11.2026
25 Емил
До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Ти си гледай Украйната и Петроханът!!!
Бюджетът е такъв благодарение на такива като Гюров, които ни вкараха прибързано в еврозоната и помагат на Украйна с оръжие от нашите пари купено!!!
06:08 02.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🦉🦉🦉🦉
До коментар #22 от "Мишел":Виж когато Големия браД , хуманно бомбеше Югославия- край Перник падаше по някоя и друга бомба ❗ Ама те бяха наши си натовски🤓❗
Коментиран от #38
06:11 02.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 🦉🦉🦉🦉
До коментар #22 от "Мишел":...Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците.Напротив - има дори убити ❗
06:12 02.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Илияна Йотова го наби с 200..
Коментиран от #40
06:15 02.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хаха
До коментар #20 от "Вашето мнение":Спас Турчев излекува предателят Петко Киряков.Същият Петко войвода не е бил никакъв воевода,а предшественик на шумкарите и мандраджиите.Учете тая история бе.
Коментиран от #53
06:16 02.11.2026
36 А ГДЕ
Коментиран от #50
06:17 02.11.2026
37 Емил
Ще ви кажа господа неолиберали, че колкото и високо да крещите няма да станете повече от един файтон хора!
Честито ви президент Илияна Йотова и лека и спорна седмица!
06:17 02.11.2026
38 Колко бомби паднаха викаш
До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":Нещо за Сребреница ?
06:18 02.11.2026
39 козляците изядоха боя
06:18 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Реалността за сглобката
06:19 02.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 от цялата работа ще излезе
Коментиран от #71
06:19 02.11.2026
44 Поздравления!
Коментиран от #47, #57
06:19 02.11.2026
45 Тревор вътре бедняк френсис
Всекиму своето
Коментиран от #51
06:21 02.11.2026
46 Илюзия е,
Йотова млъкна, там е описано всичко, което България извършва от години, но без да се огласява по медиите.
И сега при Радев, предоставяме оръжия, но не от държавни, а от "частни фирми". В Споразумението коридори С. Ю., И. З., и коридор 8, последният хвален от Радев за "бизнес цели", са описани като даващи възможност за "по-добра свързаност, мобилност за военна техника".
Само че, удобно Радев пропусна да уведоми населението, че коридорите се изграждат, не за икономически цели, а за ВОЕННИ. Илюзия е, че Йотова е миротворец.
06:21 02.11.2026
47 Да,ама
До коментар #44 от "Поздравления!":Ескобарката не струва пет пари.Скоро ще го разбереш.
06:21 02.11.2026
48 в кратце
06:22 02.11.2026
49 Mунчо и йотoвица
Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!
06:22 02.11.2026
50 А ГДЕ
До коментар #36 от "А ГДЕ":МОЧАТА?
Коментиран от #59
06:22 02.11.2026
51 не реви Кирчо
До коментар #45 от "Тревор вътре бедняк френсис":Иди го прочети това на Ленчето .
06:23 02.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Емил
До коментар #35 от "Хаха":А Кряк Стефчо е бил герой и демократ и е пдкрепял демократично избрания турски Султан, браво колега !!!
Добре че сте малко иначе под командата вашия кумир Сорос ще забраните българския език и българската азбука, ще промените и историята, турско робство е нямало и т.н фалшифициране.
06:24 02.11.2026
54 бедняк голтаков
Честито на
Коментиран от #56, #65, #74
06:24 02.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Емил
До коментар #44 от "Поздравления!":Вместо гъста петроханска мъгла!!!
06:26 02.11.2026
58 Борисов, къде са парите
До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Да покажат дълга натрупан от ГЕРБ от 2009г насам. Над 90 милиарда лева, след това с ПП/ДБ, БСП, ИТН и ДПС още 30 милиарда. Над 120 милиарда лева дълг, а при встъпване на власт на ГЕРБ, дълга беше 4,5 милиарда евро.
06:27 02.11.2026
59 А ГДЕ
До коментар #50 от "А ГДЕ":Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?
06:27 02.11.2026
60 Нямате право да триете истината!
Коментиран от #69, #73
06:29 02.11.2026
61 държава
СОЦИОЛОГ.. Написах следното:
Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.
Червеният картон ще е за Гюров.
Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони 7,62 мм калибър.
Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Няма да го пращам на фронта, на страната по негов избор.
Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два:
помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то точно на 3 март 2026.
06:29 02.11.2026
62 Мъкааа
До коментар #1 от "🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Баткоо, пали към фронта ще оправиш света, теб чакат
Коментиран от #70
06:30 02.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Нали вие искахте машини
До коментар #12 от "машинария":Га ядохте баницата, ни ривахте
06:31 02.11.2026
65 Емил
До коментар #54 от "бедняк голтаков":Още един обиден на народа!!!
Хахаха много сте чувствителни бе хахаха!
А като ни набутахте в езоната не бяхте чувствителни към предупрежденията!!!
Сега там в дъното на класацията !
06:31 02.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Страх ли те е
До коментар #17 от "От догодина":Давай от утре доброволец, да бориш вова на фронта
06:32 02.11.2026
68 Ивайло Мирчев -ДБ
06:33 02.11.2026
69 Стига клишета
До коментар #60 от "Нямате право да триете истината!":Чакай, чакай. Всички от днешният т.н. "елит" са бивши комунисти или отрочетта им. Те са се сменили в днешите ярки евроаталантици. Типични представители са Терзиев и Люба Кулезич и всички над тях от болшенството партии. Гюров също.
06:34 02.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Нека гласуват
До коментар #43 от "от цялата работа ще излезе":Очевидно народа не е толкова глупав пак да избере свинята и баце
06:34 02.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
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76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ама къде са тръгнале
Така че пак сте на последното място в избора за преЦедент, както беше и за Премиера Радев, с убийствена разлика независимо от калната ви кампания...
Еееее ясно е... от утре започвате пак това което знаете и можете.... ЖЪЛТОПАВЕТНАТА си дейност!!!
Коментиран от #83
06:38 02.11.2026
78 Абе
До коментар #17 от "От догодина":С Мунчовият бюджет няма да има пари и за пенсии за дъртите русофили.
Само 70+ дъртаци гласуваха за Идийотова.
06:39 02.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Всички петроханци
Коментиран от #81, #84
06:41 02.11.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 БАНко
Коментиран от #88
06:42 02.11.2026
83 Скоро казарменият
До коментар #77 от "Ама къде са тръгнале":премиер ще стане с отпаднала необходимост, защото е некадърник. Това са отявлени диктатори, крадци и мошеници, като Путин и компания. Оказа се, че мафията си има държава още преди 10 ноември, и продължава все така.
Коментиран от #89
06:45 02.11.2026
84 Петроханец
До коментар #80 от "Всички петроханци":Първо ще се отбием за теб...
Коментиран от #90
06:45 02.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ХАРОН
06:46 02.11.2026
87 Яка болка
06:47 02.11.2026
88 20 процента
До коментар #82 от "БАНко":Жълтите павета измитат цели правителства ако не знаеш селски.
06:47 02.11.2026
89 Слабаков....
До коментар #83 от "Скоро казарменият":Напъни се повече... може да ти се получи!!
06:49 02.11.2026
90 Ма заповядай
До коментар #84 от "Петроханец":Адрес искаш ли
06:49 02.11.2026