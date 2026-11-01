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Ниска активност в Турция часове преди края на балотажа
  Тема: Избори

Ниска активност в Турция часове преди края на балотажа

1 Ноември, 2026 17:57 1 111 20

  • избори-
  • турция-
  • балотаж-
  • избирателна активност-
  • гласуване

В Чорлу към 16:00 часа са гласували 810 души при 947 на първия тур. Разликата е още по-голяма спрямо президентския вот през 2021 г

Ниска активност в Турция часове преди края на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ниска избирателна активност се наблюдава в секциите в Турция часове преди края на балотажа. Все по-малко избиратели отиват до урните, съобщи кореспондентът на bTV Александра Ничева, която следи вота на място.

„Ниска избирателна активност се наблюдава и днес в секциите в Турция“, посочи Ничева. В секцията, в която се намира екипът на bTV, последният гласоподавател е упражнил правото си на глас около 20 минути по-рано.

По-малко гласували в Чорлу

Данните от Чорлу показват спад спрямо първия тур. Към 16:00 часа тогава са гласували 947 души, докато на балотажа по същото време броят им е 810. Това е разлика от 137 гласоподаватели.

Още по-голям е спадът при сравнение с президентските избори през 2021 г. Тогава на балотажа в цяла Турция са гласували над 23 000 души. На първия тур на настоящите избори миналата седмица упражнилите правото си на глас в страната са били малко над 7500.

Наблюденията от секциите и посочените данни очертават по-ниска активност на настоящия балотаж в Турция както спрямо първия тур, така и спрямо вота за президент през 2021 г. Крайните резултати за броя на гласувалите ще бъдат отчетени след приключването на изборния ден.

Източници: btvnovinite.bg


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    7 1 Отговор
    Султана кво вика, сичко ли е ток?

    18:01 01.11.2026

  • 2 Красимир Петров

    13 9 Отговор
    Чудесна новина!Добрата новина е,че сглобката загуби изборите.

    Коментиран от #9

    18:05 01.11.2026

  • 3 Ееее ,Шиши

    9 0 Отговор
    Стислив човек е Шиши...можеше и 50 000 гласа.

    18:09 01.11.2026

  • 4 Турция…..

    3 0 Отговор
    Йок хаир от Задунайския Вилает на Щатите…!

    18:11 01.11.2026

  • 5 Резил

    9 7 Отговор
    В Турция , хора , които не знаят български определят бъдещето ни ?! В репортажа на Нова интервюирания (от малкото дошли този път) дори не знаеше кои са кандидати на балотажа . Ама натовците на тях разчитат .🙁

    Коментиран от #8, #10, #20

    18:15 01.11.2026

  • 6 прасчето си отива

    3 3 Отговор
    Идва Коледа !!

    18:16 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Сякаш избирателната активност в България е била 90%? Говорете малко по-логично.

    18:22 01.11.2026

  • 10 Иван

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Резил":

    сякаш българските деца в Европа и Америка знаят български. След 10 или 20 години и те ще гласуват, а няма да знаят български

    Коментиран от #13, #14

    18:27 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    2 0 Отговор
    В Чорли днес е празник на града

    18:32 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Елементарно , бе Уотсън !

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    Ами , като да далече от българския и проблемите ни , просто няма да гласуват ! Ние , чрез Народното събрание , решаваме кой да гласува .

    Коментиран от #15

    18:35 01.11.2026

  • 15 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Не е достатъчно само да го кажеш. Гласуването не е право, а гражданска отговорност. Ти дори не можеш да схванеш тази разлика.

    18:43 01.11.2026

  • 16 Митьо джибрата

    0 0 Отговор
    Ко ти пука бе колега Венци...
    Ха наздраве!

    18:46 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Резил не резил

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Резил":

    Бъдещето ти е в Маалата ….Ванка с танка затъна в Украйна.

    19:20 01.11.2026

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