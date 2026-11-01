Ниска активност в Турция часове преди края на балотажа

Ниска избирателна активност се наблюдава в секциите в Турция часове преди края на балотажа. Все по-малко избиратели отиват до урните, съобщи кореспондентът на bTV Александра Ничева, която следи вота на място.

„Ниска избирателна активност се наблюдава и днес в секциите в Турция“, посочи Ничева. В секцията, в която се намира екипът на bTV, последният гласоподавател е упражнил правото си на глас около 20 минути по-рано.

По-малко гласували в Чорлу

Данните от Чорлу показват спад спрямо първия тур. Към 16:00 часа тогава са гласували 947 души, докато на балотажа по същото време броят им е 810. Това е разлика от 137 гласоподаватели.

Още по-голям е спадът при сравнение с президентските избори през 2021 г. Тогава на балотажа в цяла Турция са гласували над 23 000 души. На първия тур на настоящите избори миналата седмица упражнилите правото си на глас в страната са били малко над 7500.

Наблюденията от секциите и посочените данни очертават по-ниска активност на настоящия балотаж в Турция както спрямо първия тур, така и спрямо вота за президент през 2021 г. Крайните резултати за броя на гласувалите ще бъдат отчетени след приключването на изборния ден.

Източници: btvnovinite.bg