Ниска активност в Турция часове преди края на балотажа

Ниска избирателна активност се наблюдава в секциите в Турция часове преди края на балотажа. Все по-малко избиратели отиват до урните, съобщи кореспондентът на bTV Александра Ничева, която следи вота на място.
„Ниска избирателна активност се наблюдава и днес в секциите в Турция“, посочи Ничева. В секцията, в която се намира екипът на bTV, последният гласоподавател е упражнил правото си на глас около 20 минути по-рано.
По-малко гласували в Чорлу
Данните от Чорлу показват спад спрямо първия тур. Към 16:00 часа тогава са гласували 947 души, докато на балотажа по същото време броят им е 810. Това е разлика от 137 гласоподаватели.
Още по-голям е спадът при сравнение с президентските избори през 2021 г. Тогава на балотажа в цяла Турция са гласували над 23 000 души. На първия тур на настоящите избори миналата седмица упражнилите правото си на глас в страната са били малко над 7500.
Наблюденията от секциите и посочените данни очертават по-ниска активност на настоящия балотаж в Турция както спрямо първия тур, така и спрямо вота за президент през 2021 г. Крайните резултати за броя на гласувалите ще бъдат отчетени след приключването на изборния ден.
Източници: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
18:01 01.11.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #9
18:05 01.11.2026
3 Ееее ,Шиши
18:09 01.11.2026
4 Турция…..
18:11 01.11.2026
5 Резил
Коментиран от #8, #10, #20
18:15 01.11.2026
6 прасчето си отива
18:16 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Иван
До коментар #2 от "Красимир Петров":Сякаш избирателната активност в България е била 90%? Говорете малко по-логично.
18:22 01.11.2026
10 Иван
До коментар #5 от "Резил":сякаш българските деца в Европа и Америка знаят български. След 10 или 20 години и те ще гласуват, а няма да знаят български
Коментиран от #13, #14
18:27 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
18:32 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #10 от "Иван":Ами , като да далече от българския и проблемите ни , просто няма да гласуват ! Ние , чрез Народното събрание , решаваме кой да гласува .
Коментиран от #15
18:35 01.11.2026
15 Иван
До коментар #14 от "Елементарно , бе Уотсън !":Не е достатъчно само да го кажеш. Гласуването не е право, а гражданска отговорност. Ти дори не можеш да схванеш тази разлика.
18:43 01.11.2026
16 Митьо джибрата
Ха наздраве!
18:46 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Резил не резил
До коментар #5 от "Резил":Бъдещето ти е в Маалата ….Ванка с танка затъна в Украйна.
19:20 01.11.2026