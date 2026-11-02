При 98,43% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,64%, Гюров и Кандев 39,40%

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води на изборите с 57,64% от гласовете при обработени 98,43% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия.
Йотова и Вълчев получават 1 077 092 гласа. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 736 334 гласа, което съответства на 39,40%.
Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 55 353 души. Данните остават междинни, тъй като не са обработени всички протоколи от секционните избирателни комисии.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяната
Коментиран от #7
04:04 02.11.2026
2 гъбар
04:11 02.11.2026
3 Никой
Просто безкрайни локуми се изговориха.
04:12 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Поздравления на победителите
Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
Те нека си се валят в калта.
Коментиран от #8, #9, #10
04:19 02.11.2026
6 Поздравявам всички граждани
Коментиран от #13
04:20 02.11.2026
7 Има една група
До коментар #1 от "Промяната":"Обратен Ефект". Ей това стана.
И мисля, че беше умишлено и очаквано от някои.
04:22 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Георги
До коментар #5 от "Поздравления на победителите":след като не можете да ги "биете" поне може да ги обидите, защото видиш ли, вие сте правите, а всички други грешат.
04:39 02.11.2026
11 Според ЦИК
За мен тези избори са НИЩОЖНИ.
Не може с 16% от имащи право на глас да ставаш Президент.
Но никой няма промени Изборен Закон, ако 50% не са гласували,
изборите да са невалидни.
Накрая 5 човека да гласуват, спечелилият 3 гласа ще е президент.
Или съмненита са, че колкото българите решаваха за ойрото,
толкова решават и кой да е Президент.
Винаги, винаги българинът е бил принуден да избира между Гилотината и бесилката.
Защото онези, които НЕ ИЗБИРАМЕ В НС, коват законите,
после стават Президенти, премиери, евродепутати, депутати.
04:44 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Георги
До коментар #6 от "Поздравявам всички граждани":късно е. Преди 10 месеца станахме 21-вата в ЕССР.
04:47 02.11.2026
14 Георги
До коментар #12 от "Социология":викаш, демокрацията изисква, само ти и мислещите като теб да имат право на глас?!Когато ппдб управляваха с има-няма 10% народна подкрепа, никой не излезе да каже, че сме управлявани от малцинството.
04:51 02.11.2026
15 Честито
Коментиран от #16
04:53 02.11.2026
16 Георги
До коментар #15 от "Честито":резултатът:
боташ би петрохан
русия би украйна
нарколюбителите биха любителите на деца
04:58 02.11.2026
17 Имаме ЕДИН МИЛИОН
Докато не се изчистят от избирателните списъци мъртвите души
ВСИЧКИ избори са НЕВАЛИДНИ!
Или ако двама кандидата си разделят по 500 000 мъртви души на всеки един.
С гласовете на под десет процента реално гласували стават Президенти.
Абсолютна гавра с избирателите.
Това не са избори,а някакъв цирк на Абсурдите.
80% не са представени, къде са тръгнали да се самоизбират за президенти, премиери, евродепутати, депутати. Съответно и всички техни решения, договори, споразумения на НС, президент, премиер, всички съдебни и регулаторни органи, които се назначават от тях за незаконни и нищожни. Не е случайност, че никоя от водещи партии в НС не изчиства мъртвите души.
Огромна измама, това са псевдоизборите в Територията.
04:59 02.11.2026
18 Честен
05:10 02.11.2026
19 Име
05:16 02.11.2026