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При 98,43% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,64%, Гюров и Кандев 39,40%
  Тема: Избори

При 98,43% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,64%, Гюров и Кандев 39,40%

2 Ноември, 2026 03:55 899 19

  • избори-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • андрей гюров-
  • централна избирателна комисия

Двойката получава 1 077 092 гласа, а Гюров и Кандев са с 736 334 гласа. В публикацията има разминаване в посочения процент за вторите кандидати

При 98,43% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,64%, Гюров и Кандев 39,40% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води на изборите с 57,64% от гласовете при обработени 98,43% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия.

Йотова и Вълчев получават 1 077 092 гласа. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 736 334 гласа, което съответства на 39,40%.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 55 353 души. Данните остават междинни, тъй като не са обработени всички протоколи от секционните избирателни комисии.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    15 0 Отговор
    Какво стана с непоисканата подкрепа на Борисов? „Призив за единство и мобилизация на вота“ действа ли?

    Коментиран от #7

    04:04 02.11.2026

  • 2 гъбар

    14 2 Отговор
    Днес очаквам неистов вой от отпадналата необходимост.

    04:11 02.11.2026

  • 3 Никой

    8 0 Отговор
    Еми дано сега да мирясат колективно.

    Просто безкрайни локуми се изговориха.

    04:12 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Поздравления на победителите

    6 16 Отговор
    Всъщност не съжалявам за случилото се. Това само потвърди съмненията ми и улесни решението ми. Примирявам се, че съм от малцинството.
    Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
    Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
    Те нека си се валят в калта.

    Коментиран от #8, #9, #10

    04:19 02.11.2026

  • 6 Поздравявам всички граждани

    4 13 Отговор
    на новата 22-ра Руская Республика Болгаристан

    Коментиран от #13

    04:20 02.11.2026

  • 7 Има една група

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Промяната":

    "Обратен Ефект". Ей това стана.
    И мисля, че беше умишлено и очаквано от някои.

    04:22 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Поздравления на победителите":

    след като не можете да ги "биете" поне може да ги обидите, защото видиш ли, вие сте правите, а всички други грешат.

    04:39 02.11.2026

  • 11 Според ЦИК

    1 5 Отговор
    Избирателите са 6.5 милиона. От 6.5 Президент се става с ЕДИН МИЛИОН.
    За мен тези избори са НИЩОЖНИ.
    Не може с 16% от имащи право на глас да ставаш Президент.
    Но никой няма промени Изборен Закон, ако 50% не са гласували,
    изборите да са невалидни.
    Накрая 5 човека да гласуват, спечелилият 3 гласа ще е президент.
    Или съмненита са, че колкото българите решаваха за ойрото,
    толкова решават и кой да е Президент.
    Винаги, винаги българинът е бил принуден да избира между Гилотината и бесилката.
    Защото онези, които НЕ ИЗБИРАМЕ В НС, коват законите,
    после стават Президенти, премиери, евродепутати, депутати.

    04:44 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Поздравявам всички граждани":

    късно е. Преди 10 месеца станахме 21-вата в ЕССР.

    04:47 02.11.2026

  • 14 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Социология":

    викаш, демокрацията изисква, само ти и мислещите като теб да имат право на глас?!Когато ппдб управляваха с има-няма 10% народна подкрепа, никой не излезе да каже, че сме управлявани от малцинството.

    04:51 02.11.2026

  • 15 Честито

    1 5 Отговор
    На всички наркодилъри

    Коментиран от #16

    04:53 02.11.2026

  • 16 Георги

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Честито":

    резултатът:
    боташ би петрохан
    русия би украйна
    нарколюбителите биха любителите на деца

    04:58 02.11.2026

  • 17 Имаме ЕДИН МИЛИОН

    1 1 Отговор
    мъртви души.
    Докато не се изчистят от избирателните списъци мъртвите души
    ВСИЧКИ избори са НЕВАЛИДНИ!
    Или ако двама кандидата си разделят по 500 000 мъртви души на всеки един.
    С гласовете на под десет процента реално гласували стават Президенти.
    Абсолютна гавра с избирателите.
    Това не са избори,а някакъв цирк на Абсурдите.
    80% не са представени, къде са тръгнали да се самоизбират за президенти, премиери, евродепутати, депутати. Съответно и всички техни решения, договори, споразумения на НС, президент, премиер, всички съдебни и регулаторни органи, които се назначават от тях за незаконни и нищожни. Не е случайност, че никоя от водещи партии в НС не изчиства мъртвите души.
    Огромна измама, това са псевдоизборите в Територията.

    04:59 02.11.2026

  • 18 Честен

    3 1 Отговор
    На сглобкаджиите все някой друг им е крив

    05:10 02.11.2026

  • 19 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:16 02.11.2026

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