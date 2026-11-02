При 98,43% обработени протоколи: Йотова и Вълчев 57,64%, Гюров и Кандев 39,40%

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води на изборите с 57,64% от гласовете при обработени 98,43% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия.

Йотова и Вълчев получават 1 077 092 гласа. За Андрей Гюров и Георги Кандев са подадени 736 334 гласа, което съответства на 39,40%.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 55 353 души. Данните остават междинни, тъй като не са обработени всички протоколи от секционните избирателни комисии.

Източници: bta.bg