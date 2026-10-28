България ще придобие 32 ракети VL MICA за ВМС

България ще придобие 32 зенитни ракети VL MICA за системите за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили. Правителството одобри присъединяването на страната към рамково споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на ракетни системи, съобщиха от правителствената пресслужба.
Решението упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише споразумението между министерствата на отбраната на трите държави.„Проектът предвижда доставката на 32 зенитни ракети VL MICA и свързаните с тях услуги.“
Проектът е включен в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE, като Франция е водещата държава. Предвидените ракети са предназначени за въоръжаването на новите многофункционални патрулни кораби на българските Военноморски сили.
Народното събрание трябва да одобри разхода
Правителственото решение е част от процедурата за реализация на проекта, но на този етап не определя окончателната цена и сроковете за доставка. Тези параметри трябва да бъдат записани в индивидуална поръчка към рамковото споразумение.
Следващата стъпка е Народното събрание да приеме проект за инвестиционен разход. След парламентарното одобрение ще може да бъде подписана индивидуалната поръчка по образец към рамковото споразумение.
В нея ще бъдат посочени конкретните финансови параметри, сроковете за изпълнение и свързаните с доставката услуги. До приключването на тези етапи няма обявени окончателна стойност на проекта и точна дата за получаването на ракетите.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С едната да изстреляме
Примерно в Москва.
Коментиран от #5, #7
15:16 28.10.2026
2 Кел файда
15:22 28.10.2026
3 хората изнемогват
15:31 28.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Радев
До коментар #1 от "С едната да изстреляме":Където и да го изстреляш все тая.Но по добре към Брюксел може пък да удари някой по чутурата.
15:41 28.10.2026