Кабинетът предлага освобождаването на адмирал Ефтимов

Министерският съвет предлага на президента да издаде указ за освобождаването на адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. За предложението съобщи правителствената пресслужба.
Решението е взето след подаден рапорт от адмирал Ефтимов по реда на член 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Така процедурата преминава към президента, който трябва да се произнесе с указ.
Рапортът е подаден в края на септември
Адмирал Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба в края на септември. С предложението на Министерския съвет се предвижда прекратяването на службата му да бъде съчетано и с освобождаване от поста началник на отбраната.
Към момента няма посочен наследник на Ефтимов. До издаването на президентски указ освобождаването не е окончателно, а предложението на правителството остава следващата формална стъпка в процедурата.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
18:05 28.10.2026
2 Стоянов
18:08 28.10.2026
3 И тоя е путинофил като Радев
Цял живот е ползвал привилегии и получавал огромна заплата, а сега при реална опастност за страната носи подвива опашката.
Коментиран от #6
18:13 28.10.2026
4 Истината
18:14 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Всъщност е точно обратно
До коментар #3 от "И тоя е путинофил като Радев":Но пък ти имаш възможността да опазиш лично Ч.море. Досега повече от 50м. влизал ли си навътре в морето?
Коментиран от #10
18:20 28.10.2026
7 гочето
кво да се прави, просто матряла е лош!
18:22 28.10.2026
8 адмирал градус
18:23 28.10.2026
9 Гробар
18:23 28.10.2026
10 Не схващам връзката
До коментар #6 от "Всъщност е точно обратно":Или това няма значение, дрОгарю?
Само едно ще ти кажа. Другарят Путин въобще не олснява Йотова и въобще не мисли за стреса който получава премиера ни Радев от действията му,особено в такъв момент.
Коментиран от #12
18:24 28.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Въпрос на схватливост.
До коментар #10 от "Не схващам връзката":Не се притеснявай , не сме изненадани.
18:34 28.10.2026
13 Логично
18:49 28.10.2026