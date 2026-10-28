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Кабинетът предлага освобождаването на адмирал Ефтимов

Кабинетът предлага освобождаването на адмирал Ефтимов

28 Октомври, 2026 18:02, обновена 28 Октомври, 2026 18:04 1 167 13

  • емил ефтимов-
  • началник на отбраната-
  • министерски съвет-
  • президент-
  • българска армия

Министерският съвет е внесъл предложение до президента адмирал Емил Ефтимов да бъде освободен като началник на отбраната и от военна служба от 2 януари 2027 г

Кабинетът предлага освобождаването на адмирал Ефтимов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет предлага на президента да издаде указ за освобождаването на адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. За предложението съобщи правителствената пресслужба.

Решението е взето след подаден рапорт от адмирал Ефтимов по реда на член 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Така процедурата преминава към президента, който трябва да се произнесе с указ.

Рапортът е подаден в края на септември

Адмирал Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба в края на септември. С предложението на Министерския съвет се предвижда прекратяването на службата му да бъде съчетано и с освобождаване от поста началник на отбраната.

Към момента няма посочен наследник на Ефтимов. До издаването на президентски указ освобождаването не е окончателно, а предложението на правителството остава следващата формална стъпка в процедурата.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    15 3 Отговор
    Ще трябва да си купи чувал за да побере паричките които ще вземе....

    18:05 28.10.2026

  • 2 Стоянов

    15 3 Отговор
    Махайте го тоя гнусен корумпиран и продажен герераст. Слуга на Тиквата и Пра сето.

    18:08 28.10.2026

  • 3 И тоя е путинофил като Радев

    7 7 Отговор
    Не иска да застава на пътя на Путин в Черно Море и напуска.
    Цял живот е ползвал привилегии и получавал огромна заплата, а сега при реална опастност за страната носи подвива опашката.

    Коментиран от #6

    18:13 28.10.2026

  • 4 Истината

    15 1 Отговор
    Така е, не ни трябва началник на отбраната, при положение, че нямаме отбрана! Направо Радев да сформира една комисия по посрещане на руски дронове с почести и закривай....

    18:14 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Всъщност е точно обратно

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "И тоя е путинофил като Радев":

    Но пък ти имаш възможността да опазиш лично Ч.море. Досега повече от 50м. влизал ли си навътре в морето?

    Коментиран от #10

    18:20 28.10.2026

  • 7 гочето

    2 0 Отговор
    МС освобождава водолаза и назначава шмиргела!
    кво да се прави, просто матряла е лош!

    18:22 28.10.2026

  • 8 адмирал градус

    2 0 Отговор
    Наздраве.

    18:23 28.10.2026

  • 9 Гробар

    2 2 Отговор
    Тъй тъй. Няма нужда от армия. Жълтопаветните ще посрещат и прихващат с голо дупе руските дронове на нос Калиакра!

    18:23 28.10.2026

  • 10 Не схващам връзката

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Всъщност е точно обратно":

    Или това няма значение, дрОгарю?
    Само едно ще ти кажа. Другарят Путин въобще не олснява Йотова и въобще не мисли за стреса който получава премиера ни Радев от действията му,особено в такъв момент.

    Коментиран от #12

    18:24 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Въпрос на схватливост.

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Не схващам връзката":

    Не се притеснявай , не сме изненадани.

    18:34 28.10.2026

  • 13 Логично

    0 0 Отговор
    Има болнав вид. Сигурно и за това мундира му е с подплънки и му седи, като на закачалка.

    18:49 28.10.2026

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