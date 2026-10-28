Кабинетът предлага освобождаването на адмирал Ефтимов

Министерският съвет предлага на президента да издаде указ за освобождаването на адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. За предложението съобщи правителствената пресслужба.

Решението е взето след подаден рапорт от адмирал Ефтимов по реда на член 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Така процедурата преминава към президента, който трябва да се произнесе с указ.

Рапортът е подаден в края на септември

Адмирал Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба в края на септември. С предложението на Министерския съвет се предвижда прекратяването на службата му да бъде съчетано и с освобождаване от поста началник на отбраната.

Към момента няма посочен наследник на Ефтимов. До издаването на президентски указ освобождаването не е окончателно, а предложението на правителството остава следващата формална стъпка в процедурата.

Източници: news.bg