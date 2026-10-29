Важните новини във ФАКТИ на 29.10.2026 г.

Кирил Вълчев: Г-н Кандев го е страх от дебат, защото няма идеи

Георги Кандев го е страх от дебат, затова отказва. Но не защото не може да говори, както някои се шегуват с него. Аз проявявам пълно разбиране към хора, които се притесняват. Страх го е, защото няма нито една идея за работата си като вицепрезидент. Нещо повече – няма идея какво работи вицепрезидентът. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев на среща с граждани в Пазарджик. Вълчев подчерта, че Кандев няма идеи, свързани с правомощията на вицепрезидента, за политиките с българите в чужбина, за представянето на България по света.



Протест пред руското посолство поиска Митрофанова да бъде отзована

Протест на гражданското сдружение БОЕЦ се провежда пред руското посолство в София с искане руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде отзована. Демонстрацията е под надслов „Стоп на руската агресия! Митрофанова вън!“ и започна в 18:30 часа.



ДБ иска оставки в ЦИК, жалба стигна до ВАС

„Демократична България“ поиска оставки на членове на Централната избирателна комисия, след като ЦИК не установи нарушение на Изборния кодекс в призива на премиера Румен Радев за подкрепа на Илияна Йотова. Решението е прието на 28 октомври с осем гласа „за“ и седем „против“. Паралелно с това инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев го обжалва пред Върховния административен съд.



Асен Василев отрече договорки и атакува „Прогресивна България“

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отхвърли твърденията за договорки с Делян Пеевски или негови посредници за пренасочване на гласове към кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Сандев. В интервю за bTV той заяви, че „Прогресивна България“ и нейните говорители разпространяват опорки за нова управленска сглобка и за изпращане на български войски в Украйна.



Радев: Има видео от атаката с дрона край Шабла

Има видео от атаката срещу контейнеровоз край Шабла, а записът вече е споделен със съюзниците на България. По него се извършват експертизи, чиято цел е да се установи кой стои зад нападението, съобщи премиерът Румен Радев.



В Козлодуй къпят бебета с минерална вода заради хрома

Жителите на Козлодуй не трябва да използват чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна заради завишено съдържание на хром. На семействата с бебета и малки деца е препоръчано да използват минерална вода и при къпане на децата.



„Хорив“ потъна частично край Шабла, ударен от дронове

Корабът „Хорив“, който дни наред дрейфаше към българския бряг, е потънал частично край Шабла след намеса на Военноморските сили. Плавателният съд е легнал на дъното между Тюленово и нос Шабла, като кърмата му е под водата, а част от носовата част остава над повърхността. „Хорив“ вече не дрейфа.



28 акта за строителството в „Баба Алино“ са в съда

Община Варна е издала 28 констативни акта за строителството в местността „Баба Алино“, а всеки от тях е обжалван в съда. Това съобщи кметът Благомир Коцев по време на заседание на Общинския съвет във Варна.



Радев към випускниците на МВР: Не минавайте на тъмната страна

Курсантите от випуск 2026 на факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ получиха дипломите си на церемония в Академията на МВР. Сред присъстващите бяха Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.



Слаб вот в ромски махали: 25 души гласували в секция. Чакат указания от тарторите!

Много ниска избирателна активност е отчетена в няколко ромски квартала в Пловдив, Ямбол и София на първия тур на президентските избори. В част от секциите са гласували само няколко десетки души, а в район „Източен“ в Пловдив активността е приблизително два пъти по-ниска в сравнение с парламентарните избори през април.



Калин Стоянов за ареста на кметовете от ДПС: Цирк и фарс

„Цирк, абсолютен цирк и фарс.“ Така депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов определи задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански. Той говори пред Съдебната палата в Бургас, където жители на двете общини се събраха в тяхна подкрепа.



Илияна Йотова: Категоричната ни позиция за Украйна е мир чрез преговори

Категоричната ни позиция за Украйна е мир чрез преговори час по-скоро. Архитектурата на сигурността на Европа минава през общия мир. Никога няма да бъдем част от войнолюбците в България. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща с граждани в Пазарджик. По думите ѝ опонентите им с Кирил Вълчев са войнолюбци, които искат повече средства за оръжия за Украйна, за да продължава войната. Искат да бъдат на страната на тези, които печелят от войната с цената на тежка русофобия, и нямат никакъв сантимент към това, че всеки ден на фронта загиват православни хора, славяни, посочи Йотова. „Те искат война на изтощение, Русия да капитулира и тогава да се седне на масата на преговорите. След близо пет години война е изтощена цяла Европа – липса на доставки на горива, високи цени“, подчерта тя. Илияна Йотова отново изтъкна, че Европа трябва да участва със свое предложение в преговорите за мир, а България да има своя силен глас в тях. Категорична беше, че докато е президент, няма да допусне да бъдат изпратени български войници в Украйна за участие в мироопазваща мисия, каквито са плановете на Коалицията на желаещите.



Зам.-министър Карадимова: Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличане на стратегически инвестиции

„В условията на засилваща се международна конкуренция България трябва активно да представя икономическия си потенциал и да изгражда дългосрочни партньорства. Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличането на стратегически инвестиции, развитието на индустрията и утвърждаването на страната ни като предпочитана дестинация за високотехнологични производства и иновации.“ Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на откриването, на осмата среща на Bulgarian Spirit Diplomatic Society, на която присъстваха посланици от над 30 държави.



Демерджиев: Полицията не може сама да спре пътния травматизъм

Полицията не може сама да реши проблема с пътния травматизъм, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му МВР в момента компенсира липсата на достатъчно действия от страна на държавни и общински институции.



Пеканов: Дефицитът няма как да падне под 3% през 2027 г.

Бюджетният дефицит на България няма да бъде сведен под 3% още през първата година от процедурата по прекомерен дефицит. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, който посочи, че проектобюджетът за 2027 г. се очаква да бъде представен за обсъждане през следващата седмица.



Вълканов: Санкциите няма да свалят цените в магазините

Административният натиск и санкциите няма да доведат до понижаване на цените в търговските вериги. Това заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в ефира на „Твоя ден“ по NOVA NEWS.



В студиото на Мария Цънцарова "разиграха" руски десант във Варна ВИДЕО

Хипотетичен сценарий за руски десант във Варна беше разигран в подкаста на Мария Цънцарова „Извън ефир“. Сценката не е свързана с реална военна операция или инцидент, но откъс от разговора предизвика спор в социалните мрежи.



Появи се ВИДЕО от атаката срещу контейнеровоза край Шабла

Появи се видео от атаката с морски дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ край българското Черноморие. Кадрите са публикувани от специализирания сайт maritime.bg, който посочва, че ги е получил от анонимен източник и че видеото е проверено от три независими източника.



ЕЦТП сезира ДАНС и премиера за риска пътищата да останат без зимна поддръжка

Европейският център за транспортни политики изпраща сигнал до ДАНС и министър-председателя с искане държавата да предприеме конкретни спешни мерки в срок от 10 дни от получаването му. Недостатъчното финансиране и забавените плащания за пътна поддръжка създават пряк риск за живота и здравето на хората по българските пътища.



Мечки влязоха в дворове и нападнаха кошери в Мало Бучино

Мечка е влизала в дворове във вилната зона на Мало Бучино в два поредни дни – събота и неделя. Жители на селото съобщават за нападнати патици, кокошки и пчелни кошери, а част от тях се притесняват, че животните могат отново да се приближат до домовете и децата в района.

