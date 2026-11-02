Жители на „Младост 1“ са без топла вода над два месеца

Жители на блок 74 в столичния квартал „Младост 1“ са без топла вода от 28 август – повече от два месеца. Проблемът засяга семейства с малки деца, възрастни хора и домакинства, които затоплят вода в кани и тенджери или търсят възможност да се изкъпят при близки.

„С малко дете е още по-трудно, тъй като къпането е голямо предизвикателство и голяма трудност. Почти два месеца вече сме така. Кани, тенджери, ходене на гости“, разказва един от живеещите.

Друг жител заявява, че е подал жалби до „Топлофикация София“, Комисията за енергийно и водно регулиране и омбудсмана. По думите му досега е получавал входящи номера, но не и конкретен отговор за приключването на ремонта.

Над 350 души са подкрепили подписката

Заради четири удължавания на срока за отстраняване на аварията е организирана подписка. Тя не обхваща само блок 74, а и жители на „Младост“, „Младост 3“, „Дружба“ и „Изток“. Към момента са събрани над 350 подписа.

„Очевидно, за да ни чуят, трябва да сме много“, казва организаторът. Той настоява за ангажимент от Столичния общински съвет, който според него трябва да участва в решаването на проблема заедно с държавата и „Топлофикация София“.

Жителка на квартала посочва, че при нея прекъсването е започнало на 30 септември, но преди това е имало и други спирания, продължили близо 20 дни. Топлата вода е била възстановена само за няколко дни.

Продължават ремонти и в други части на квартала

На страницата си за аварии и ремонти „Топлофикация София“ продължава да посочва дейности в части от „Младост 1“. За блок 26 и ОДЗ №71 е публикуван срок за възстановяване на 8 ноември, а за блок 12 и блок 11, вход 4 – на 15 ноември. Тези срокове се отнасят до конкретно изброените сгради и не потвърждават кога ще бъде възстановено топлоподаването в блок 74.

Пред Bulgaria ON AIR от „Топлофикация София“ обясняват, че част от последващите ремонти в района са свързани с подмяна на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. Дружеството е посочило и че за периода без топла вода на засегнатите клиенти няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Към момента опасенията на хората за отоплението през зимата остават, но в излъчения материал няма потвърждение, че блок 74 ще остане без парно. Жителите настояват за ясен срок за приключване на ремонта и конкретна информация от дружеството.