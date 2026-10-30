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Чуков: Иран натиска петрола преди вота
  Тема: Иранската криза

Чуков: Иран натиска петрола преди вота

30 Октомври, 2026 19:16 442 1

  • иран-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • американски избори-
  • владимир чуков

Според международния анализатор Техеран използва енергийния пазар, за да влияе върху американските избиратели преди междинните избори в САЩ

Чуков: Иран натиска петрола преди вота - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Иран се стреми да задържи цените на петрола над 110 долара за барел, за да окаже натиск върху американските избиратели преди междинните избори в САЩ. Това заяви международният анализатор проф. Владимир Чуков в ефира на NOVA.

Според него Техеран вече използва енергийния пазар като инструмент за политическо влияние върху администрацията на Доналд Тръмп. Чуков твърди, че целта е американските избиратели да бъдат насърчени да гласуват против президента.

„Те искат по този начин да накарат американския избирател да гласува против Тръмп. Това е много сериозен инструмент, който според мен вече материализираха“, заяви проф. Чуков.

По думите му секретарят на комисията по енергетика в иранския парламент е посочил, че Техеран цели цените да надхвърлят 110 долара за барел. „И те го постигнаха“, каза анализаторът, представяйки собствената си оценка за развитието на пазара.

Различията между Вашингтон и Техеран

Чуков посочи, че демократите и републиканците традиционно подхождат различно към Иран. Той припомни, че администрацията на Барак Обама подписа ядреното споразумение с Техеран през 2015 г.

Според анализатора републиканците са по-близо до арабските държави, особено до Саудитска Арабия, докато демократите са склонни да търсят баланс в отношенията с Иран. По думите му позицията на Доналд Тръмп е по-предвидима заради многократните му предупреждения, че е готов да нанесе удар по Техеран.

Коментар за Израел и Черно море

В разговора Чуков коментира и парламентарните избори в Израел. По думите му представителството на арабските партии е нараснало от 10 на 19 депутати, което е променило политическите сметки на Бенямин Нетаняху.

Той заяви още, че около 100 000 израелски граждани са пристигнали от чужбина, за да гласуват, като значителна част от тях са подкрепили опозицията.

Според Чуков войната в Черно море създава все по-големи рискове за международното корабоплаване. Той смята, че Русия се стреми да прекъсне водния коридор между украинските пристанища и Босфора, а плавателните съдове вече не се подбират толкова внимателно като цели.

Анализаторът сравни възможните рискове в Черно море с тези в Ормузкия проток и заяви, че България трябва да посочва ясно отговорността за нападенията. По думите му корабните оператори трябва да обмислят маршрути през териториалните води на държави от НАТО, включително България и Румъния.


Иран (Ислямска Република)
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