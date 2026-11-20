Депутатът от „Продължаваме промяната“ и бивш министър на икономиката Богдан Богданов твърди, че „Лукойл“ плаща близо 50 долара над международната пазарна цена за всеки барел доставян петрол.

В предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR той посочи, че според данни от доклад на особения управител цената на доставките достига 141 долара за барел, докато международната котировка е около 95 долара.

„40 и няколко долара е разликата в цената между котировката, която е на сорта Brent, и това, което стига до нас“, заяви Богданов.

Въпросите около цената на доставките

По думите му през ноември „Лукойл“ планира да изразходва над 600 млн. евро за покупка на петрол. Предвиденото количество е между 4,3 и 4,4 млн. барела.

„Защо плащаме 141? Има ли грешка в сметките?“, попита депутатът.

Богданов допусна, че разликата може да е свързана с покупки на спот пазара и използването на посредници. Той подчерта, че ако няма логично обяснение за цената от 141 долара за барел, това може да обясни и ръста на цените.

„Ако няма логично обяснение защо плащаме тази цена на барел, това обяснява и ръста на цените“, каза той.

В публикуваната информация не е посочен официален отговор от „Лукойл“ относно направеното сравнение и причините за разликата между международната котировка и цената на доставките.

Критики към отношението към бизнеса

В телевизионното участие Богданов коментира и проверките в големите търговски вериги и отношението на управляващите към частния сектор. Той посочи като пример множество проверки в търговски обекти и затварянето за един ден на магазин във Видин.

„Това, което чувам аз от представители на управляващите, е едно абсолютно арогантно поведение към частния сектор“, заяви депутатът.

По думите му законът трябва да се прилага при установени нарушения, но отношението към инвеститорите може да има отражение върху икономиката.

Източници: bgonair.bg, novini.bg