Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията

"Гласувах за по-опитния, по-подготвения и по-социалния кандидат за президент. Предстоят тежки изпитания пред България и Европа. Ще има напрежения и конфликти, до нас бушува война. Гласувах за държавен глава, който няма да търси да обостря противопоставянето,
а напротив - да го смекчава в името на общото. Защото цената на конфликтите никога не я плащат елитите". Това заяви, след като
упражни правото си на глас, Крум Зарков.
Той подчерта, че тази цена се плаща от работещите с намалена покупкоспособност, от дребните предприемачи със загубата на
препитание, от родителите с бъдещето на децата им.
"Гласувайте и вие", каза Зарков в заключение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеления
13:21 01.11.2026
2 !!!?
Коментиран от #6, #9
13:22 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрайвингПлежър
Коментиран от #12, #15, #16, #17
13:28 01.11.2026
6 БОЦ - ко
До коментар #2 от "!!!?":Адмирации !
13:29 01.11.2026
7 Аххх Копейкооо
Коментиран от #13
13:30 01.11.2026
8 Слаботоков
13:31 01.11.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "!!!?":Кой е бил в наркокомуна? Баронесата... или "контесата"?!
13:33 01.11.2026
10 Лена
13:34 01.11.2026
11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Аххх Копейкооо":На Гюре баща му комунде ли е?
А дали Гюре е като баща си? :)
Как па не ви омръзна с тия комунисти бе?!
13:40 01.11.2026
14 този
13:43 01.11.2026
15 Хи хи
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Гласувай за Путин - СВО, мобилизация, дронове, политически преследвания, Лукоил гори през две седмици, опашки за нафта, бусификация... все мечта
13:43 01.11.2026
16 Това е Европа
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Когато народът недоволства - възстава, а в Русия - и при най-ужасния глад народът си трае и тихичко мре.
Коментиран от #18
13:45 01.11.2026
17 Кво драйвиш
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Москвич или японо-европейски?
13:46 01.11.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Това е Европа":Пич, в Русия глад и студ няма!
Русия е 4та в света по паритет на покупателната способност! Русия има 20% дълг!
Французите възстават, щото не могат да си платят сметката!
Дали е идеално в Русия, не не е... ама да твърдиш, че в Европа е по-добре е абсолютна глупост - тотална индоктринация и промивка на мозъка!
13:48 01.11.2026