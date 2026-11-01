Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията

"Гласувах за по-опитния, по-подготвения и по-социалния кандидат за президент. Предстоят тежки изпитания пред България и Европа. Ще има напрежения и конфликти, до нас бушува война. Гласувах за държавен глава, който няма да търси да обостря противопоставянето,

а напротив - да го смекчава в името на общото. Защото цената на конфликтите никога не я плащат елитите". Това заяви, след като

упражни правото си на глас, Крум Зарков.

Той подчерта, че тази цена се плаща от работещите с намалена покупкоспособност, от дребните предприемачи със загубата на

препитание, от родителите с бъдещето на децата им.

"Гласувайте и вие", каза Зарков в заключение.