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Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията

Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията

1 Ноември, 2026 13:20 411 18

  • крум зарков-
  • балотаж-
  • президент

Цената на конфликтите никога не я плащат елитите, припомни лидерът на БСП

Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Гласувах за по-опитния, по-подготвения и по-социалния кандидат за президент. Предстоят тежки изпитания пред България и Европа. Ще има напрежения и конфликти, до нас бушува война. Гласувах за държавен глава, който няма да търси да обостря противопоставянето,
а напротив - да го смекчава в името на общото. Защото цената на конфликтите никога не я плащат елитите". Това заяви, след като
упражни правото си на глас, Крум Зарков.

Той подчерта, че тази цена се плаща от работещите с намалена покупкоспособност, от дребните предприемачи със загубата на
препитание, от родителите с бъдещето на децата им.

"Гласувайте и вие", каза Зарков в заключение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    3 11 Отговор
    Гледах по БНТ как Кандев гласува...така се чудеше пред машината какво да прави, че не съм сигурен за коя кандидат-президентска двойка е гласувал...

    13:21 01.11.2026

  • 2 !!!?

    16 5 Отговор
    С Наркобаронеса към Прогреса...!!!?

    Коментиран от #6, #9

    13:22 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор
    Гледах по-долу, Гюров бил гласувал за "Европейско развитие"... Гюре а погледни новините, да видиш кво става в Европа бе! Протести, погром, барикади, пшалежи, мигранти, безработица, студ - ти за това ли гласуваш? А аз за това ли да гласувам?!!!

    Коментиран от #12, #15, #16, #17

    13:28 01.11.2026

  • 6 БОЦ - ко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Адмирации !

    13:29 01.11.2026

  • 7 Аххх Копейкооо

    3 1 Отговор
    Как не се наядохте Бе комунягиии.

    Коментиран от #13

    13:30 01.11.2026

  • 8 Слаботоков

    3 0 Отговор
    Тоя мамин слаботоков пък напрежението му много, намалява го от 220V на 9V.

    13:31 01.11.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Кой е бил в наркокомуна? Баронесата... или "контесата"?!

    13:33 01.11.2026

  • 10 Лена

    2 2 Отговор
    Чучелото от 19.04.гласувсло за същата наркозависима Йотова! Бог да прости България!

    13:34 01.11.2026

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДрайвингПлежър

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Аххх Копейкооо":

    На Гюре баща му комунде ли е?
    А дали Гюре е като баща си? :)
    Как па не ви омръзна с тия комунисти бе?!

    13:40 01.11.2026

  • 14 този

    0 0 Отговор
    да си изрецитира стихотворението, и да се прибира в септичната яма.

    13:43 01.11.2026

  • 15 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Гласувай за Путин - СВО, мобилизация, дронове, политически преследвания, Лукоил гори през две седмици, опашки за нафта, бусификация... все мечта

    13:43 01.11.2026

  • 16 Това е Европа

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Когато народът недоволства - възстава, а в Русия - и при най-ужасния глад народът си трае и тихичко мре.

    Коментиран от #18

    13:45 01.11.2026

  • 17 Кво драйвиш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Москвич или японо-европейски?

    13:46 01.11.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Това е Европа":

    Пич, в Русия глад и студ няма!
    Русия е 4та в света по паритет на покупателната способност! Русия има 20% дълг!
    Французите възстават, щото не могат да си платят сметката!
    Дали е идеално в Русия, не не е... ама да твърдиш, че в Европа е по-добре е абсолютна глупост - тотална индоктринация и промивка на мозъка!

    13:48 01.11.2026

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