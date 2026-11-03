Габриел Вълков: Натискът за справедливост трябва да продължи

Общественият натиск по случая с убитото куче в столичния квартал „Кръстова вада“ трябва да продължи, за да се гарантира, че институциите ще изпълнят задълженията си. Това заяви бившият народен представител от „БСП – Обединена левица“ Габриел Вълков в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио „Фокус“.

„Не може да видиш едно куче на улицата и да го убиеш, просто така, защото си решил. Това не е човешко“, каза Вълков. Той призова случаят да бъде разследван пълно и обективно, а виновността да бъде установена в рамките на наказателното производство.

Вълков: Санкции има, важно е да се прилагат

„Не е само въпрос на закон, а въпрос на прилагането на закона – първо разследването, за да бъде доказан случаят, след това и съдебната присъда“, заяви Габриел Вълков.

По думите на бившия депутат законодателството вече предвижда сериозни наказания за насилие над животни, но решаващо значение имат действията на МВР, полицията и прокуратурата. Вълков каза, че по време на предишния парламент е внесъл промени, свързани с увеличаване на санкциите.

Той посочи, че приетите текстове са увеличили максималното наказание от 5 на 10 години затвор за определени случаи на насилие над животни. Според Вълков за случаи като този в „Кръстова вада“ законът предвижда от една до пет години лишаване от свобода и глоба до 5000 лева.

„По-важното беше да махнем нулата, защото доста често, когато наказанието е от нула години, съдът просто налага една глоба“, коментира той.

Около 1000 души протестираха

Вълков заяви, че около 1000 души са се включили в протест пред дома на мъжа, обвинен по случая. Той също е присъствал на гражданската акция и определи реакцията като начин обществото да настоява институциите да действат.

„Трябва да се знае, че няма да му се размине и че не може някой от държавните служители да не си свърши работата“, каза бившият депутат.

Случаят е от 1 ноември, когато малко куче е било ударено и е починало в столичния квартал. Кадри от охранителна камера предизвикаха обществено възмущение и доведоха до протест в района.

На 3 ноември Софийската районна прокуратура привлече 43-годишен мъж като обвиняем за проявена особена жестокост към животно, причинила смъртта му. Той е задържан до 72 часа, а прокуратурата предстои да внесе искане за постоянен арест. Разследването продължава.

Източници: focus-news.net, actualno.com, bgnes.bg