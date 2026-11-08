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Мариана Попова за Кнопа: Абсурдно е отношението към животните

Мариана Попова за Кнопа: Абсурдно е отношението към животните

8 Ноември, 2026 11:00 559 15

  • мариана попова-
  • кучето кнопа-
  • насилие над животни-
  • зоополиция-
  • кръстова вада

Певицата настоява за мерки срещу насилието над животни и за зоополиция, която да работи „село по село“

Мариана Попова за Кнопа: Абсурдно е отношението към животните - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Случаят със смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ предизвика обществено недоволство и протест с искане за справедливост и по-сурови наказания за насилието над животни. По темата се изказа и певицата Мариана Попова.

„Непоносимо е да гледаш тези кадри и да си въобразиш, че по улицата ходят такива хора и ние общуваме с тях“, заяви Попова. По думите ѝ през 2026 г. не трябва да има нито хора, които проявяват подобна жестокост, нито търпимост към тях.

Певицата призова за конкретни действия срещу насилието над животни. „Много е важно да се вземат мерки срещу тези хора. Зоополицията е решението и трябва село по село“, каза тя.

Попова насочи внимание и към начина, по който се отглеждат домашни животни. Според нея масово в домовете има вързани кучета, които живеят в ограждения. „Абсурдно е отношението на хората към животните“, заяви певицата.

Случаят с Кнопа доведе до протест на граждани в сряда, които поискаха справедливост и по-строги наказания за насилието над животни. Целият разговор с Мариана Попова е публикуван във видеоматериал на NOVA.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучкарите и кучките

    17 1 Отговор
    се поддържат помежду си.

    11:01 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мариана

    7 0 Отговор
    Много обичам млекодайните животни с големи глави...
    Големите....
    Като чадър да се отворят...

    11:07 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 между другото

    4 0 Отговор
    Нямате ли актуални снимки?

    Коментиран от #11

    11:12 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Край

    10 0 Отговор
    Кнопа е моето дете! Нашето мило момиче, нашето слънчице, нашето съкровище. Толкова добра и нежна!“, пише собственичката.

    Тя описва и празнотата, останала в дома им. Легълцето на Кнопа продължава да стои на обичайното си място, купичката ѝ не е преместена, а гащеризончето ѝ все още виси до входната врата.

    „То все още мирише на теб. Няма да го изпера. Не искам да изгубя аромата ти...“, споделя Кишчук.
    ОТ ТОВА ПО АБСУРДНО отношение към животно - здарве му кажи

    11:14 08.11.2026

  • 10 Гробар

    4 0 Отговор
    Една от любовниците на честния комунист милионер Гоце. Заедно с Йотова.

    11:14 08.11.2026

  • 11 Айде

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "между другото":

    Айде, нито днес е Хелоуин, нито това е сайт на ужасите...

    11:15 08.11.2026

  • 12 ШЕФА

    3 3 Отговор
    Само това недоразумение на природата не се беше изказало по темата,иначе този из.од трябва да бъде осъден по най жестокият начин,или да бъде ритан докато ум.... точно както той ритна невинното кученце !

    11:16 08.11.2026

  • 13 Бай Хой

    5 0 Отговор
    Марианче не знам какъв стил пееш и че си певица ,моите извинения че не познавам известните в България ама ти всеки които го познават повече от 10 човека в големия град се мисли за известен ,не оправдавам насилника ама на човек му писва от бездомни кучета ,поддръжници на кучета и как по етажите .. не гледате внучета а кучета .. а твоя приятел като е толкова боен и търси хора що не намери тримата къде бият хора по заведенията ....успех

    11:17 08.11.2026

  • 14 Бенбин

    6 0 Отговор
    Тая не се показа след жестокото убийство на човека в Пловдив от малките садисти да изкаже потреса си! Впрочем какво стана с тоя случай, и има ли осъдени от малките садисти и намерени ли са поръчителите?

    11:19 08.11.2026

  • 15 ФАКТ

    1 0 Отговор
    А към хората още по.лошо.В библята пише оцичай ближтия си като себе си обичам те кучелюбке обичайте се хора

    11:35 08.11.2026

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