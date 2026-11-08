Мариана Попова за Кнопа: Абсурдно е отношението към животните

Случаят със смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ предизвика обществено недоволство и протест с искане за справедливост и по-сурови наказания за насилието над животни. По темата се изказа и певицата Мариана Попова.
„Непоносимо е да гледаш тези кадри и да си въобразиш, че по улицата ходят такива хора и ние общуваме с тях“, заяви Попова. По думите ѝ през 2026 г. не трябва да има нито хора, които проявяват подобна жестокост, нито търпимост към тях.
Певицата призова за конкретни действия срещу насилието над животни. „Много е важно да се вземат мерки срещу тези хора. Зоополицията е решението и трябва село по село“, каза тя.
Попова насочи внимание и към начина, по който се отглеждат домашни животни. Според нея масово в домовете има вързани кучета, които живеят в ограждения. „Абсурдно е отношението на хората към животните“, заяви певицата.
Случаят с Кнопа доведе до протест на граждани в сряда, които поискаха справедливост и по-строги наказания за насилието над животни. Целият разговор с Мариана Попова е публикуван във видеоматериал на NOVA.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучкарите и кучките
11:01 08.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мариана
Големите....
Като чадър да се отворят...
11:07 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 между другото
Коментиран от #11
11:12 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Край
Тя описва и празнотата, останала в дома им. Легълцето на Кнопа продължава да стои на обичайното си място, купичката ѝ не е преместена, а гащеризончето ѝ все още виси до входната врата.
„То все още мирише на теб. Няма да го изпера. Не искам да изгубя аромата ти...“, споделя Кишчук.
ОТ ТОВА ПО АБСУРДНО отношение към животно - здарве му кажи
11:14 08.11.2026
10 Гробар
11:14 08.11.2026
11 Айде
До коментар #7 от "между другото":Айде, нито днес е Хелоуин, нито това е сайт на ужасите...
11:15 08.11.2026
12 ШЕФА
11:16 08.11.2026
13 Бай Хой
11:17 08.11.2026
14 Бенбин
11:19 08.11.2026
15 ФАКТ
11:35 08.11.2026