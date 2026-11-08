Мариана Попова за Кнопа: Абсурдно е отношението към животните

Случаят със смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ предизвика обществено недоволство и протест с искане за справедливост и по-сурови наказания за насилието над животни. По темата се изказа и певицата Мариана Попова.

„Непоносимо е да гледаш тези кадри и да си въобразиш, че по улицата ходят такива хора и ние общуваме с тях“, заяви Попова. По думите ѝ през 2026 г. не трябва да има нито хора, които проявяват подобна жестокост, нито търпимост към тях.

Певицата призова за конкретни действия срещу насилието над животни. „Много е важно да се вземат мерки срещу тези хора. Зоополицията е решението и трябва село по село“, каза тя.

Попова насочи внимание и към начина, по който се отглеждат домашни животни. Според нея масово в домовете има вързани кучета, които живеят в ограждения. „Абсурдно е отношението на хората към животните“, заяви певицата.

Случаят с Кнопа доведе до протест на граждани в сряда, които поискаха справедливост и по-строги наказания за насилието над животни. Целият разговор с Мариана Попова е публикуван във видеоматериал на NOVA.

Източници: nova.bg