Насилието над животни: тежки ли са наказанията в България?

Смъртта на 9-годишния йоркширски териер Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ отново изведе на преден план въпроса дали наказанията за насилие над животни в България са достатъчно тежки и ефективни.
Кучето е починало на 1 ноември след удар с крак. Два дни по-късно пред дома на задържания мъж са се събрали хиляди протестиращи. По случая все още няма влязла в сила присъда.
„Той ми каза да остана вкъщи, но в този момент аз вече тичах – бягах, колкото сили имах, все още по домашни дрехи, за да спася „бебето“ си. За съжаление, вече беше твърде късно“, разказва собственичката на Кнопа Снежана Кишчук.
Ефективни присъди има само по част от случаите
На 3 февруари 2026 г. ГДБОП разби група в свищовското село Царевец. Според разследването участниците са снимали насилие над животни в импровизирано студио и са продавали видеата в затворени онлайн канали и платформи в чужбина.
Установени са 81 прояви на жестокост към животни и 15 видеа с порнографско съдържание. По делото са постановени ефективни присъди от по две години лишаване от свобода.
Друг случай, предизвикал протести, е смъртта на 14-годишното бездомно куче Мая в София през ноември 2025 г. Лекар от Военномедицинската академия е бил уволнен, но е освободен срещу гаранция от 5000 лева. Година по-късно присъда няма.
Делото в Перник продължава
В Перник двама обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в престъпна група, жестокост към животни и пране на пари. Според обвинението те са снимали клипове с насилие над животни срещу заплащане и са ги продавали онлайн.
Двамата остават в ареста, а събирането на доказателства продължава. „Клиентите са от цял свят. До момента не сме установили български гражданин, който да има отношение“, заявява прокурорът Албена Стоилова.
От дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП определят случая като безпрецедентен по жестокост. Окончателна присъда по делото все още няма.
Размерът на наказанието не е единственият проблем
Според Петя Алтимирска от сдружение „КАЖИ“ предвидените в закона санкции са сред най-високите у нас. Тя уточнява, че деянията, извършени преди увеличаването на наказанията, се разглеждат по старите законови текстове.
Бившият председател на Софийския районен съд и адвокат Методий Лалов смята, че проблемът не се изчерпва с размера на санкциите.„Институциите действат бавно и тромаво, не довеждат случаите докрай, за да има и превенция, и възмездие“, коментира Лалов.
По думите му насилието над животни е израз на по-дълбока агресия в обществото. Алтимирска също посочва липсата на ефективен контрол върху стопаните, регистрацията, отглеждането и защитата на животните.
И двамата настояват гражданите да подават сигнали и да търсят отговорност от институциите при бездействие, но без саморазправа. Следващите решения по делата в София и Перник ще покажат дали разследванията ще завършат с окончателни съдебни актове.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Животните станаха по ценни от хората
Коментиран от #32
11:54 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Крум
11:59 08.11.2026
6 Тик-Ток
Коментиран от #30
11:59 08.11.2026
7 От тук
12:07 08.11.2026
8 НЯКОЙ
12:08 08.11.2026
9 стоян георгиев
12:08 08.11.2026
10 Антониооо
12:08 08.11.2026
11 Кочо
12:10 08.11.2026
12 Кучето на Мими 🐕
Коментиран от #17
12:12 08.11.2026
13 Планинец
12:12 08.11.2026
14 мда
Коментиран от #16
12:14 08.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дървин
1. Кучето
2. Котките
3. Папагали и др. кафезни птици
4. Рибките в аквариуми
5. Охлювите
6. Почвените червеи
7. Насекомите (пчели и др.)
и
8. човека
12:21 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мдаааа
12:24 08.11.2026
21 питайте по правилно
има много леки присъди в бг за убийство с един удар тъй като се водят непредумишлени
но за кучета за убийство с един удар се води умишлено и следователно по тежка присъда
12:26 08.11.2026
22 що не пишете за кисело зеле???
12:31 08.11.2026
23 ДрайвингПлежър
Никой не гази и никой не рита животно на повод, животно, което ходи до краката на собственика си и той го контролира!!! Никой!!!
Така че въросът е кога ще има наказания за собствениците на животни и наказания за бездействие на институциите натоварени с контрол над собствениците и над бездомните?!!!! ЕТО ТОВА Е ВЪПРОСЪТ!!!
Коментиран от #26
12:31 08.11.2026
24 тонке ти какво очакваш присъда тоз месец
А КОГА хиляди протестиращи като тез срещу корупцията и кражбите от данъците и осигуровките на народа
12:31 08.11.2026
25 Гост
Нация, която милее за кучета повече, отколкото за хората, е обречена на изчезване?
12:33 08.11.2026
26 а нахапаните заради липса на намордници
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":институциите натоварени с контрол над собствениците спят
12:34 08.11.2026
27 Троян
12:36 08.11.2026
28 Тъй ли
Коментиран от #44
12:39 08.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Така пише само
До коментар #6 от "Тик-Ток":в Петроханската конституция.
12:40 08.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 В магазинитр свободно се продават
До коментар #2 от "Животните станаха по ценни от хората":на части трупове от гръбначни животни. Крака и ребра за пресета , крила и дробове за пилета . с ДДС.
А няма протестиращи !
12:45 08.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бастардо
12:53 08.11.2026
38 Умен
Коментиран от #42
12:56 08.11.2026
39 Дядо
12:57 08.11.2026
40 Зеленски е виновен за
12:58 08.11.2026
41 5556
Има прекрасна кайма в магазина, котлетите са прекрасни, свински бут, свински врат, плешка, филе и пълните щандове с колбаси!!! Ми те са паднали от Космоса а не от кланици в които ако видите на живо как стават нещата ще Ви гризе съвестта!
Аз също имах кучета но имах условия да ги гледам и те да се чувстват добре. Сега нямам условия и не бих си взел куче за да го мъча с разходки през 8-10 часа и затворени пространства в апартаменти. Имах и рекордьор по дълголетие 21 години НОК. След това продадох имота и вече не отглеждам кучета.
Кучетата не трябва да са предмет на прищявката на хората дори да се грижат за тях! Нямат ли условия по-добре - не!
12:58 08.11.2026
42 Анонимен
До коментар #38 от "Умен":Има насилие над държавата ни от червените олигарси и никой ама никой не протестира
12:58 08.11.2026
43 Зеленски е виновен
12:59 08.11.2026
44 5556
До коментар #28 от "Тъй ли":Не на ловците а на тези другите бате! Ловците не убиват сърни и елени, едни други хора го правят!
13:01 08.11.2026