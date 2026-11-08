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Насилието над животни: тежки ли са наказанията в България?

Насилието над животни: тежки ли са наказанията в България?

8 Ноември, 2026 11:50 712 44

  • насилие над животни-
  • кнопа-
  • мая-
  • гдбоп-
  • съдебни дела

Случаите с Кнопа, Мая, Царевец и Перник отново поставиха въпроса за ефективността на закона и действията на институциите

Насилието над животни: тежки ли са наказанията в България? - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Смъртта на 9-годишния йоркширски териер Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ отново изведе на преден план въпроса дали наказанията за насилие над животни в България са достатъчно тежки и ефективни.

Кучето е починало на 1 ноември след удар с крак. Два дни по-късно пред дома на задържания мъж са се събрали хиляди протестиращи. По случая все още няма влязла в сила присъда.

„Той ми каза да остана вкъщи, но в този момент аз вече тичах – бягах, колкото сили имах, все още по домашни дрехи, за да спася „бебето“ си. За съжаление, вече беше твърде късно“, разказва собственичката на Кнопа Снежана Кишчук.

Ефективни присъди има само по част от случаите

На 3 февруари 2026 г. ГДБОП разби група в свищовското село Царевец. Според разследването участниците са снимали насилие над животни в импровизирано студио и са продавали видеата в затворени онлайн канали и платформи в чужбина.

Установени са 81 прояви на жестокост към животни и 15 видеа с порнографско съдържание. По делото са постановени ефективни присъди от по две години лишаване от свобода.

Друг случай, предизвикал протести, е смъртта на 14-годишното бездомно куче Мая в София през ноември 2025 г. Лекар от Военномедицинската академия е бил уволнен, но е освободен срещу гаранция от 5000 лева. Година по-късно присъда няма.

Делото в Перник продължава

В Перник двама обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в престъпна група, жестокост към животни и пране на пари. Според обвинението те са снимали клипове с насилие над животни срещу заплащане и са ги продавали онлайн.

Двамата остават в ареста, а събирането на доказателства продължава. „Клиентите са от цял свят. До момента не сме установили български гражданин, който да има отношение“, заявява прокурорът Албена Стоилова.

От дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП определят случая като безпрецедентен по жестокост. Окончателна присъда по делото все още няма.

Размерът на наказанието не е единственият проблем

Според Петя Алтимирска от сдружение „КАЖИ“ предвидените в закона санкции са сред най-високите у нас. Тя уточнява, че деянията, извършени преди увеличаването на наказанията, се разглеждат по старите законови текстове.

„Много е важно да наблюдаваме съдебния процес и като граждани да проявяваме активност към прокуратурата, за да могат присъдите да бъдат протестирани“, посочва Алтимирска.

Бившият председател на Софийския районен съд и адвокат Методий Лалов смята, че проблемът не се изчерпва с размера на санкциите.

„Институциите действат бавно и тромаво, не довеждат случаите докрай, за да има и превенция, и възмездие“, коментира Лалов.

По думите му насилието над животни е израз на по-дълбока агресия в обществото. Алтимирска също посочва липсата на ефективен контрол върху стопаните, регистрацията, отглеждането и защитата на животните.

И двамата настояват гражданите да подават сигнали и да търсят отговорност от институциите при бездействие, но без саморазправа. Следващите решения по делата в София и Перник ще покажат дали разследванията ще завършат с окончателни съдебни актове.

Източници: btvnovinite.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Животните станаха по ценни от хората

    33 5 Отговор
    Колко се е изкривила в наши дни представата за справедливост и възмездие...

    Коментиран от #32

    11:54 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Крум

    35 2 Отговор
    Стига с тези животни бе. Отидете и вижте как живеят старите хора в хосписите или в селата, където са остана ли по 2,3 човека. Отидете и вижте как живеят децата без родители. Животните, та животните,какви представи за добро и лошо има днес.

    11:59 08.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    32 2 Отговор
    Само забележете за 35 години западна демокрация в България единствените права за което се говори е за краставите псета ,а за правата на българите които са подложени на криминален, полицейски,данъчен и политически терор не се говори

    Коментиран от #30

    11:59 08.11.2026

  • 7 От тук

    5 14 Отговор
    Трябва да се започне от законите за най - беззащитните. Ако имаше закони и наказания за насилниците на животни щеше да има и за хората! И сега само хора, които не са имали домашен любимец член на семейството не знаят какво е да го наранят или убият. Трябва да показваш милост и състрадание към най - беззащитните по това си личи дали си Човек или човече! Те ти дават преданост, вярност и безвъзмездна обич!

    12:07 08.11.2026

  • 8 НЯКОЙ

    22 2 Отговор
    Можем, да убием животно и да го изядем - няма проблем, иначе - голям проблем. В България - криворазбраната цивилизация. По същия начин в планините не могат да се направят лифтове, влекове и въобще нищо. Щяла да се унищожи природата. В целия свят може - у нас - НЕ !

    12:08 08.11.2026

  • 9 стоян георгиев

    24 1 Отговор
    Кога обаче ще се наложат сериозни наказания за хората с животни които агресират?колко собственици на кучета дето са хапали или нападали са в затвора?в планината в парка в градинките се разхождат животни с големината на средно голяма кафява мечка и се надяваш да не изядат точно теб.

    12:08 08.11.2026

  • 10 Антониооо

    8 0 Отговор
    Слуша ли те главата?

    12:08 08.11.2026

  • 11 Кочо

    17 2 Отговор
    По добре човекът да беше наритал някой паветник....да направи добро.

    12:10 08.11.2026

  • 12 Кучето на Мими 🐕

    13 1 Отговор
    Патриархът да обяви кучките Мая и Кнопа за светци.🕌🐕👍

    Коментиран от #17

    12:12 08.11.2026

  • 13 Планинец

    12 0 Отговор
    А , заравянето на хиляди Полуживи прасета? Какво е ??? Да питаме Зетьовете- На Б. Б. и оня ,, хаджидимовският "зет!!!

    12:12 08.11.2026

  • 14 мда

    15 0 Отговор
    А за хората помислихте ли? Кучетата и котетата станаха по-важни.

    Коментиран от #16

    12:14 08.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дървин

    13 1 Отговор
    Приоритет и важност на животите в България!
    1. Кучето
    2. Котките
    3. Папагали и др. кафезни птици
    4. Рибките в аквариуми
    5. Охлювите
    6. Почвените червеи
    7. Насекомите (пчели и др.)
    и
    8. човека

    12:21 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мдаааа

    16 0 Отговор
    Съгласен съм с тезата за защита на животните. Но, но, но... Къде остана защитата на хората. Входовете на блоковете станаха кучкарници. Чистия и възпитан българин си оставя изпражненията, а малкото деца играят върху тях. Колко нападнати и разкъсани хора има. Дори убити от кучета. И какво нищо. Човека е нищо. Дори кучетата имат повече права. Жал ми и за животните, които се гледат в апартаментите в клетка. Жал ми е и за глутниците по улиците, които точно тези защитници захвърлят на улицата. Чудя се на тези обичащи животните, как поне малко не заобичаха и хората.

    12:24 08.11.2026

  • 21 питайте по правилно

    12 0 Отговор
    Насилието над животни по: тежки ли са наказанията от убийство на хора?

    има много леки присъди в бг за убийство с един удар тъй като се водят непредумишлени
    но за кучета за убийство с един удар се води умишлено и следователно по тежка присъда

    12:26 08.11.2026

  • 22 що не пишете за кисело зеле???

    5 0 Отговор
    ако за животно давате такива наказания то какво наказаниие трябваше да получи ставийски или сегашните случаи унищожили в катастрофа цели семейства???

    12:31 08.11.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Омръзна ми да ни занимавате с кучетата! А КУЧЕШКИЯ ЖИВОТ НА ПЕНСИОНЕРИ И ДЕЦА ДА НЕ ВИ Е ПРИОРИТЕТ!!!

    Никой не гази и никой не рита животно на повод, животно, което ходи до краката на собственика си и той го контролира!!! Никой!!!

    Така че въросът е кога ще има наказания за собствениците на животни и наказания за бездействие на институциите натоварени с контрол над собствениците и над бездомните?!!!! ЕТО ТОВА Е ВЪПРОСЪТ!!!

    Коментиран от #26

    12:31 08.11.2026

  • 24 тонке ти какво очакваш присъда тоз месец

    7 0 Отговор
    1 ноември след удар с крак. Два дни по-късно пред дома на задържания мъж са се събрали хиляди протестиращи. По случая все още няма влязла в сила присъда.

    А КОГА хиляди протестиращи като тез срещу корупцията и кражбите от данъците и осигуровките на народа

    12:31 08.11.2026

  • 25 Гост

    8 0 Отговор
    Убиецът на Милен Цветков е свободен, а вие сте се загрижили за кучетата????
    Нация, която милее за кучета повече, отколкото за хората, е обречена на изчезване?

    12:33 08.11.2026

  • 26 а нахапаните заради липса на намордници

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    институциите натоварени с контрол над собствениците спят

    12:34 08.11.2026

  • 27 Троян

    8 0 Отговор
    По коледа ще се изколят десетки прасета, не визирам полицаите. Който има пес да си го води на каишка. Имам две морски свинчета и папагал. Не са ухапали никого, или папагала да е накълвал никого освен мен.

    12:36 08.11.2026

  • 28 Тъй ли

    7 0 Отговор
    На ловците, избиващи сърни и елени, ще им наложите ли някакви наказания?

    Коментиран от #44

    12:39 08.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Така пише само

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    в Петроханската конституция.

    12:40 08.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 В магазинитр свободно се продават

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Животните станаха по ценни от хората":

    на части трупове от гръбначни животни. Крака и ребра за пресета , крила и дробове за пилета . с ДДС.
    А няма протестиращи !

    12:45 08.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бастардо

    1 0 Отговор
    За дълги години живот и работа в Италия,не видях улични кучета на свобода.Всички са прибрани в кучкарници.Затова там няма смачкани и предизвикващи катастрофи кучета,или пък ухапани хора.Котак(една единствена)видях навън,но сигурно беше избягала.Всички животни са чипирани,знае се собственика,и стане ли нещо,глобите са големи.Знам че Кнопа не е улично щуче,и убиецът й трябва да понесе наказание.

    12:53 08.11.2026

  • 38 Умен

    2 0 Отговор
    Толкова сте жалки с тая кнопа! Това е куче не е човек! Наказание за виновния и точка, какво ми разтягате локуми цял месец

    Коментиран от #42

    12:56 08.11.2026

  • 39 Дядо

    2 0 Отговор
    Не искам да се убиват кучето и не само таях. Но вчера с двете ми внучки на 2.5г и 5.5 години отивахме на театър, когато вървяхме но улицата от някъде се появи едно куче и се утърка в малката ми внучка. Естествено аз го изритах и в този момента изкочи кучкаря и ми каза че иска да ме изрита заради кучето. До ритане не се стигна. Напишете в Google "нападнато дете от куче" ще ви излязат много повече лайкове от колкото ако напишете "Убито куче от човек". Защо не правите протести за това а правите протести за защита на кучетата. Защо, защо, защо....

    12:57 08.11.2026

  • 40 Зеленски е виновен за

    0 0 Отговор
    Смъртта на 9-годишния йоркширски териер Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“

    12:58 08.11.2026

  • 41 5556

    0 0 Отговор
    Какво лицемерие!!! Всички скачат и се изказват, пъчат се и заклеймяват!!! Ама, .........!!!
    Има прекрасна кайма в магазина, котлетите са прекрасни, свински бут, свински врат, плешка, филе и пълните щандове с колбаси!!! Ми те са паднали от Космоса а не от кланици в които ако видите на живо как стават нещата ще Ви гризе съвестта!
    Аз също имах кучета но имах условия да ги гледам и те да се чувстват добре. Сега нямам условия и не бих си взел куче за да го мъча с разходки през 8-10 часа и затворени пространства в апартаменти. Имах и рекордьор по дълголетие 21 години НОК. След това продадох имота и вече не отглеждам кучета.
    Кучетата не трябва да са предмет на прищявката на хората дори да се грижат за тях! Нямат ли условия по-добре - не!

    12:58 08.11.2026

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Умен":

    Има насилие над държавата ни от червените олигарси и никой ама никой не протестира

    12:58 08.11.2026

  • 43 Зеленски е виновен

    1 0 Отговор
    Изядоха всички кучета в Киев и Одеса. Избиха и гаргите и гларусите също

    12:59 08.11.2026

  • 44 5556

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тъй ли":

    Не на ловците а на тези другите бате! Ловците не убиват сърни и елени, едни други хора го правят!

    13:01 08.11.2026

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