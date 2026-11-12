Съдебни служители започнаха петиция срещу Бюджет 2027

Съдебни служители от Софийската районна прокуратура започнаха национална петиция срещу заложените в проектобюджета за 2027 г. промени в заплащането. Те не са съгласни с предвиденото увеличение на възнагражденията с 5% и с намерението да бъдат ограничени средствата за облекло, които според тях са съществена част от годишния им доход.

Подписката е започнала от Софийската районна прокуратура, но е отворена за служители от всички съдилища, прокуратури и следствени органи в страната. За два дни са събрани стотици подписи. Инициаторите възнамеряват да изпратят петицията до Висшия съдебен съвет, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерството на финансите, професионални сдружения и синдикални организации в съдебната система.

Разлика между заплатите и разходите в столицата

Служителите посочват, че работят в Софийската районна прокуратура, която определят като най-голямата и една от най-натоварените прокуратури в страната. По думите им приблизителното съотношение е един прокурор към 0,8 служители, а административната работа включва обработване на дела, прокурорски актове, призовки и съдебни документи.

По данни на Националния статистически институт средната брутна месечна заплата в София през второто тримесечие на 2026 г. е 1943 евро. В същото време стартовото основно възнаграждение на съдебен служител в Софийската районна прокуратура е 718 евро нето. Служителите твърдят, че ниските доходи затрудняват привличането и задържането на квалифицирани кадри, а напускането на опитни хора увеличава натоварването върху останалите.

Искат компенсация при отпадане на средствата за облекло

„Когато един човек си тръгне, работата му не изчезва. Тя остава за колегите му. Не искаме някой да плаща сметките ни. Искаме да можем да ги плащаме със заплатите си“, заявяват инициаторите на петицията.

Съдебните служители уточняват, че не настояват непременно за запазване на средствата за облекло. Ако те бъдат премахнати, искането им е загубата на годишен доход да бъде компенсирана чрез трайно увеличение на основните месечни възнаграждения, отделно от общото увеличение.

„Разбираме, че за много хора тези пари изглеждат като привилегия. Истината е, че много от нас не използват парите за дрехи, а за да бъдат покрити вноски по кредити, да бъдат платени наеми, сметки, лекарства и разходи, свързани с децата ни“, посочват служителите.

Публичното им събиране ще се проведе на 13 ноември пред сградите на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд на булевард „Ген. М. Скобелев“ №23. Проявата е под надслов „Невидимите в съдебната система“ и ще бъде организирана така, че да не се прекъсва административното обслужване на гражданите.