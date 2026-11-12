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Съдебни служители започнаха петиция срещу Бюджет 2027

Съдебни служители започнаха петиция срещу Бюджет 2027

12 Ноември, 2026 11:26 817 22

  • съдебни служители-
  • софийска районна прокуратура-
  • проектобюджет 2027-
  • съдебна система-
  • заплати

Те настояват за по-високи основни заплати и компенсация при отпадане на средствата за облекло. За два дни са събрани стотици подписи

Съдебни служители започнаха петиция срещу Бюджет 2027 - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съдебни служители от Софийската районна прокуратура започнаха национална петиция срещу заложените в проектобюджета за 2027 г. промени в заплащането. Те не са съгласни с предвиденото увеличение на възнагражденията с 5% и с намерението да бъдат ограничени средствата за облекло, които според тях са съществена част от годишния им доход.

Подписката е започнала от Софийската районна прокуратура, но е отворена за служители от всички съдилища, прокуратури и следствени органи в страната. За два дни са събрани стотици подписи. Инициаторите възнамеряват да изпратят петицията до Висшия съдебен съвет, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерството на финансите, професионални сдружения и синдикални организации в съдебната система.

Разлика между заплатите и разходите в столицата

Служителите посочват, че работят в Софийската районна прокуратура, която определят като най-голямата и една от най-натоварените прокуратури в страната. По думите им приблизителното съотношение е един прокурор към 0,8 служители, а административната работа включва обработване на дела, прокурорски актове, призовки и съдебни документи.

По данни на Националния статистически институт средната брутна месечна заплата в София през второто тримесечие на 2026 г. е 1943 евро. В същото време стартовото основно възнаграждение на съдебен служител в Софийската районна прокуратура е 718 евро нето. Служителите твърдят, че ниските доходи затрудняват привличането и задържането на квалифицирани кадри, а напускането на опитни хора увеличава натоварването върху останалите.

„Когато един човек си тръгне, работата му не изчезва. Тя остава за колегите му. Не искаме някой да плаща сметките ни. Искаме да можем да ги плащаме със заплатите си“, заявяват инициаторите на петицията.

Искат компенсация при отпадане на средствата за облекло

Съдебните служители уточняват, че не настояват непременно за запазване на средствата за облекло. Ако те бъдат премахнати, искането им е загубата на годишен доход да бъде компенсирана чрез трайно увеличение на основните месечни възнаграждения, отделно от общото увеличение.

„Разбираме, че за много хора тези пари изглеждат като привилегия. Истината е, че много от нас не използват парите за дрехи, а за да бъдат покрити вноски по кредити, да бъдат платени наеми, сметки, лекарства и разходи, свързани с децата ни“, посочват служителите.

Публичното им събиране ще се проведе на 13 ноември пред сградите на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд на булевард „Ген. М. Скобелев“ №23. Проявата е под надслов „Невидимите в съдебната система“ и ще бъде организирана така, че да не се прекъсва административното обслужване на гражданите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    31 1 Отговор
    Всяга година с нови тоги ли се пременят тия манекени?

    11:28 12.11.2026

  • 2 Лапаницата

    25 1 Отговор
    в съдебната система трябва да продължи!

    Прокурорите искат!

    11:28 12.11.2026

  • 3 боташ крадев

    1 16 Отговор
    крад крад крад!!!

    11:30 12.11.2026

  • 4 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Да пратят петицията в ЕЦБ във Франкфурт на Майн .Там се прави бюджета.

    11:31 12.11.2026

  • 5 да кажат колко средна вземат и високи

    9 2 Отговор
    основно възнаграждение на съдебен служител в Софийската районна прокуратура е 718 евро нето

    Коментиран от #10

    11:35 12.11.2026

  • 6 АБЕ

    22 0 Отговор
    Още колко искате???
    Работещите вече изнемогваме от прищявките ви.
    Ае и вие на МРЗ.

    11:35 12.11.2026

  • 7 честен ционист

    15 1 Отговор
    "Истината е, че много от нас не използват парите за дрехи, а за да бъдат покрити вноски по кредити, да бъдат платени наеми, сметки, лекарства и разходи, свързани с децата ни"

    Тези адвокатчета май и идея си нямат от данъци и не осъзнават, че правят нарушения:

    Когато средства, отпуснати за облекло, не се изразходват по предназначение (или за тях не се представят разходооправдателни документи), те не се признават за необлагаем разход за облекло.

    11:37 12.11.2026

  • 8 искат повече пари

    13 0 Отговор
    а добра работа вършат ли навреме
    като обществото е недоволно от тях

    11:37 12.11.2026

  • 9 браво на тях . и в румъния

    6 0 Отговор
    имаше много стачки . даже имаше и платени стачници . а някои се присъединяват и стачкуват с другите . и правят зулуми .

    11:38 12.11.2026

  • 10 Пенсионер

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "да кажат колко средна вземат и високи":

    взема 1/2 от това.

    11:39 12.11.2026

  • 11 Радев да им прати Сметната палата

    16 0 Отговор
    И какво разбрахме от статията? Че Софийската районна прокуратура иска да ощетява бюджета с надписвания по перо служебно облекло, което напрактика не отива по предназначение.

    11:43 12.11.2026

  • 12 Кви пари

    12 1 Отговор
    За дрехи, нали ходят с тоги на работа?
    Да си гледат работата, не келешлъка!

    11:44 12.11.2026

  • 13 търтеи

    9 1 Отговор
    мракобесни на топли местенца, нищоправещи из държавната власт......

    11:51 12.11.2026

  • 14 Тъй, тъй

    10 1 Отговор
    Костюмчета по 6000 лв. всяка години, възнаграждения по 40 000 лв. на месец не ги смятаме, безплатни мобилни, и други привилегии не ги смятаме????
    Значи май 2026 не ви бяха ниски Заплатите????
    Изведнъж пре Радев станаха ниски.

    11:52 12.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мимо

    5 0 Отговор
    Лелелелелеле, това е безумно вече.

    11:56 12.11.2026

  • 17 Павел Пенев

    7 0 Отговор
    Ние имаме корумпирана и неработеща съдебна система, а те се борят за по високи заплати. Съдиите,прокурорите и следователите трябва да бъдат лишени от всички привилегии а заплатите им намалени, а също и да си плащат осигуровките.

    11:59 12.11.2026

  • 18 СССС

    9 0 Отговор
    Съд и Прокуратура са с 30 % повече от същите в ЕС и никакво качество освен далавери !!!!

    12:01 12.11.2026

  • 19 Съкращавай

    5 0 Отговор
    Ненужници

    12:07 12.11.2026

  • 20 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Да си вземат парите от тия с тогите. Ако не им ги дадат, ония сами да си бутат количките. Народът вече е обран до шушка 20 години напред.

    12:14 12.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истина

    0 0 Отговор
    Много съдебни и прокурорски служители трябва да си поживеят в затвора.

    12:26 12.11.2026

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