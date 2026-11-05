Над 400 души поискаха справедливост за кучето Кнопа

Над 400 души се събраха пред Народното събрание с искане за справедливост след смъртта на кучето Кнопа. Демонстрацията беше организирана след пореден случай на насилие над животно в столичния квартал „Кръстова вада“.

Протестът беше обявен от певицата Теди Александрова и подкрепен от организацията „Бандата на безгласните“. Участниците настояха за защита на правата на животните и за промени, които да ограничат случаите на насилие.

„Искам да има справедливост наистина и да се променят нещата, да има закони, от които да ги е страх тези злодеи и да сведем до минимум наистина тези зверски постъпки. И смятам, че само така, като сме единни, колкото и да звучи клиширано, наистина може нещо да се промени“, каза Теди Александрова.

На протеста собственичката на Кнопа Снежана Кишчук благодари за обществената реакция. По случая Софийският районен съд е оставил в ареста 43-годишния Йордан Атанасов. Той е задържан за смъртта на кучето след ритник от негова страна, съобщи Българското национално радио.

Обсъдени бяха и други случаи

Участниците са говорили и за делото срещу двама мъже от Свищов, осъдени на две години и две години и четири месеца затвор. Прокуратурата е протестирала присъдите след настояване от 46 юристи и сдружение „КАЖИ“.

„Това е едно дело със стратегическо значение. За първи път пред български съд се поставя по толкова категоричен начин въпросът за системното садистично умъртвяване на животни, което се заснема с години с цел да се продават видеоклипове на хора, които изпитват сексуално удоволствие от това насилие“, каза Петя Алтимирска от „КАЖИ“.

Обявен е нов протест за понеделник

Следващ протест ще се проведе в понеделник заради липсата на мерки след смъртта на кучето Мая. Животното е загинало, след като е било прегазено от лекар от Военномедицинска академия.

„Една година по-късно след прегазването на кучето Мая, което беше записано на камера и абсолютно всичко се вижда, обиколи всички телевизии, там не само няма никакво развитие, а това е пример за безчинство, безхаберие и липса на справедливост в България“, заяви Златин Младенски от „Мечо и приятели“.

Източници: bnrnews.bg