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Над 120 литра дъжд паднаха край Царево

Над 120 литра дъжд паднаха край Царево

4 Ноември, 2026 09:21 828 5

  • царево-
  • проливни дъждове-
  • велика-
  • фазаново-
  • оранжев код

Най-силни са били валежите край селата Велика и Фазаново. Няма затворени пътища, а реките и язовирите се оттичат нормално

Над 120 литра дъжд паднаха край Царево - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 120 литра дъжд на квадратен метър са паднали през нощта в района на селата Велика и Фазаново, в община Царево. Проливните валежи продължават и през деня.

Към момента няма затворени пътища, а реките и язовирите се оттичат нормално. През нощта екипи на полицията и общината са наблюдавали критичните участъци.

„Няма затворени пътища, а реките и язовирите се оттичат нормално.“

Местните власти призовават жителите и шофьорите да бъдат с повишено внимание заради продължаващите валежи.

За област Бургас е обявен оранжев код за интензивни валежи. По Южното Черноморие дъждът ще продължи, като преди обед се очакват временно интензивни и значителни количества. Вятърът ще бъде умерен и силен от север-североизток, а температурите по крайбрежието ще достигнат между 12 и 14 градуса.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на село

    1 0 Отговор
    Фазаново и Пауново.

    09:27 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бобошен

    2 0 Отговор
    Над 120 литра дъжд на квадратен метър са паднали през нощта в района,а медицинска помощ не им е оказана.Падането не ги е повредило.

    09:31 04.11.2026

  • 4 Няма защото

    3 0 Отговор
    Ясно - предният дъжд им изчисти боклука от коритата на реките.

    09:36 04.11.2026

  • 5 Пешо Кпстендилецо

    2 0 Отговор
    Дидиии, това ако падне тука у Жабокрът козите направо че ми ги отнесе у Струма, а кокошките че ги ловиме със серкмета по реката чак у Четирци.

    09:50 04.11.2026

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