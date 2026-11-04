Над 120 литра дъжд паднаха край Царево

Над 120 литра дъжд на квадратен метър са паднали през нощта в района на селата Велика и Фазаново, в община Царево. Проливните валежи продължават и през деня.

Към момента няма затворени пътища, а реките и язовирите се оттичат нормално. През нощта екипи на полицията и общината са наблюдавали критичните участъци.

„Няма затворени пътища, а реките и язовирите се оттичат нормално.“

Местните власти призовават жителите и шофьорите да бъдат с повишено внимание заради продължаващите валежи.

За област Бургас е обявен оранжев код за интензивни валежи. По Южното Черноморие дъждът ще продължи, като преди обед се очакват временно интензивни и значителни количества. Вятърът ще бъде умерен и силен от север-североизток, а температурите по крайбрежието ще достигнат между 12 и 14 градуса.

Източници: bntnews.bg