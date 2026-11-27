Главната инспекция по труда предупреди работодателите да предприемат специални мерки за защита на работещите заради очакваните неблагоприятни метеорологични условия. За 28 ноември Националният институт по метеорология и хидрология е издал червен код за значителни валежи, силен вятър и снежна покривка над 30 сантиметра в шест области, а за други 22 области е в сила оранжев код.

„Работодателите трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравето на работещите през студения период на годината“, заявиха от Главната инспекция по труда.

Какви мерки се изискват

Според Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. условията за работа на открито трябва да бъдат съобразени с метеорологичната обстановка, особено при оранжев и червен код. Работодателят може да промени вида на възложената работа, да избягва най-студените часове чрез промяна на работното време и да въведе по-чести почивки.

Почивките трябва да се провеждат в помещения, в които работещите могат да възстановят топлинния баланс на организма. Освен това трябва да бъдат осигурени подходящо работно облекло, лични предпазни средства и топли напитки.

При работа на изолирани места трябва да има наблюдение или средства за комуникация с работниците. Работодателят трябва да осигури и първа медицинска помощ, както и възможност за подходящо транспортиране до медицинско заведение при внезапно влошаване на здравословното състояние.

Проверки и сигнали

Контролните органи на Главната инспекция по труда проверяват спазването на изискванията при проверки на обекти, на които се работи на открито при неблагоприятни климатични условия. От агенцията посочват, че най-често се прилагат организационни мерки като промяна на работното време или възлагане на друга работа.

Наредбата определя оптимални минимални и максимални температури за закрити помещения през студения период. Те са между 16 и 23 градуса според вида на извършваната работа.

Работниците могат да подават сигнали за липса на здравословни и безопасни условия на труд във всяка регионална дирекция на Инспекцията по труда, по пощата, чрез куриер, чрез електронната форма на агенцията или през Системата за сигурно електронно връчване.

За консултации и сигнали работи националният телефон на Главната инспекция по труда: 0700 17 670.

Източници: focus-news.net