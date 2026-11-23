Полетите на летище „Васил Левски“ – София се изпълняват нормално и по разписание въпреки силния вятър. Към момента няма регистрирани закъснения при излитащите и кацащите самолети, съобщиха от пресцентъра на летището пред БТА.

„Полетите се изпълняват нормално и по разписание“, посочват от летището. На пътниците се препоръчва да следят интернет страниците на авиокомпаниите за евентуални промени в разписанието и да бъдат на терминала два часа преди часа на своя полет. При промяна в полетите авиокомпаниите трябва да уведомят пътниците.

Оранжев код за силен вятър в 17 области

Причината за усложнената метеорологична обстановка е силният вятър, за който Националният институт по метеорология и хидрология е издал оранжев код в 17 области и жълт код в 11 области.

През деня вятърът се ориентира от югозападен към северозападен и се усилва след преминаването на студен атмосферен фронт. Преди обед температурите достигат 15-20 градуса, но следобед започва бързо понижение.

На отделни места по високите западни полета дъждът временно се примесва със сняг и преминава в сняг. В Югоизточна България валежите са придружени от гръмотевици, като има и условия за градушки.

Източници: trip.dir.bg