Община Царево предупреждава за усложнена метеорологична обстановка през почивните дни. За събота е обявен оранжев код за силен вятър с пориви до 115 километра в час и значителни валежи, които могат да достигнат 65 литра на квадратен метър за денонощие.

По крайбрежието се очаква силен североизточен вятър. Най-силното морско вълнение ще бъде в ранните часове на неделния ден, около 5:00 часа. Прогнозите са за вълни с височина близо 4 метра при Царево и Ахтопол и близо 5 метра край Синеморец. В Ахтопол валежите ще бъдат от дъжд и сняг.

„Бъдете внимателни, особено в близост до морето, реките и деретата“, призовават от Община Царево. При непосредствена опасност или нужда от спешна помощ гражданите трябва да сигнализират на телефон 112. Дежурният телефон на общината е 0590 5 50 18.

Прогнозата е променена спрямо предишния ден

Предупреждението следва съобщение от 27 ноември, когато прогнозите сочеха вълни до 3,7 метра край Царево, 4 метра край Ахтопол и 4,3 метра край Синеморец. Новите стойности са по-високи, като най-същественото вълнение се очаква в неделя сутринта.

Според актуалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология в понеделник около 8:00 часа височината на вълните по крайбрежието на общината се очаква да бъде между 3 и 3,6 метра. В общинското предупреждение се посочва още, че оранжевият код за събота е свързан с валежи между 35 и 65 литра на квадратен метър за 24 часа или над 30 литра на квадратен метър за шест часа.

Източници: bntnews.bg