Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
90% от кучетата в приют идват след човешка агресия

90% от кучетата в приют идват след човешка агресия

4 Ноември, 2026 09:48 617 34

  • насилие над животни-
  • animal rescue-
  • приюти за кучета-
  • кнопа-
  • светослав петров

В Animal Rescue се грижат за над 100 животни, голяма част от които са преживели насилие, изоставяне или тежки инциденти

90% от кучетата в приют идват след човешка агресия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 90% от кучетата, които постъпват в приюта на Animal Rescue, са преживели някаква форма на човешко насилие. Сред случаите са умишлена агресия, заливане с опасни вещества, изоставяне и блъскане от автомобили, след което извършителите напускат мястото. В приюта се намират над 100 животни.

Темата отново привлече общественото внимание след смъртта на малкия йоркширски териер Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Действията срещу кучето са били заснети от охранителна камера. Във връзка със случая 43-годишен мъж е бил задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение. Важно е вината му да бъде установена по надлежния ред.

Пред Народното събрание е насрочен протест с искания за справедливо наказание и по-строги мерки срещу насилието над животни. Случаят с Кнопа предизвика и протест пред дома на обвиняемия след разпространението на видеозаписа.

В приюта има животни с тежки травми

Сред обитателите на Animal Rescue е кучето Дара. То е постъпило преди четири-пет месеца в критично състояние, с множество рани по тялото и напълно променен външен вид. Хората, които се грижат за него, имат съмнения, че животното е било залято с киселина. Дара вече се възстановява, но от организацията подчертават, че не всички пострадали животни получават този шанс.

Мечо също е преживял жестокост, която преди време привлече обществено внимание. Кучето вече е в добро здравословно състояние, но продължава да живее в приюта.

Призив за сигнали при насилие

Светослав Петров от Animal Rescue заяви пред bTV, че случаите на насилие над животни се увеличават според статистиката на организацията. По думите му обществото често подценява и изоставянето на домашни любимци, което според действащото законодателство също представлява форма на жестокост.

„В почти 100% от случаите или не е намерен извършител, или е намерен, но му се е разминало, както стана с Мечо“, каза Светослав Петров.

Той посочи липсата на превенция и усещането за безнаказаност като сред основните причини за увеличаването на случаите. Според Петров много хора не подават сигнали, когато станат свидетели на насилие над животни, защото нямат доверие в институциите.

От Animal Rescue призовават гражданите да не остават безучастни, когато видят животно в беда. Ако това е безопасно, свидетелите могат да се опитат да спрат агресията, но трябва и да подадат сигнал до компетентните институции.

„Всеки един от нас е някой. Първото ни действие като хора е да опитаме ние да помогнем и тогава да търсим помощ от другаде“, призова Петров.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пускам либерална сълза

    10 1 Отговор
    за котенцата и кученцата.

    09:51 04.11.2026

  • 2 Mарк

    18 2 Отговор
    Стига вече за тия кучета бе!

    Аз обичам животните и кучета също, но човека винаги трябва да е на първо място.
    А в момента виждам страшно изкривяване - кучетата стават по ценни от хората.

    Какво става тук бе? Това наше общество нормално ли е?

    09:54 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 кучета хора

    7 9 Отговор
    Стотици хиляди хора умират в Украйна , но русофилите са ОК!

    Коментиран от #7, #30

    09:55 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 айде бе айде бе спрете се

    10 2 Отговор
    Сутринта глутница от 4 кучета гонеше една жена по отсрещната улица - големи, яки зверове, цяло чудо, че нищо не й направиха. ПИТАМ аз защо са там, след като са агресивни и защо кучелюбците не си ги вземат?! ХОРАТА СА ПО-ВАЖНИ ОТ ПЦЕТАТАТА!!!

    Коментиран от #13

    10:04 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    2 0 Отговор
    100% от кучетата в човешките донове идват след човешка намеса

    10:05 04.11.2026

  • 9 Госあ

    3 9 Отговор
    Да попитам простолюдието, защо трябва да ме е грижа повече за примати, отколкото за кучета? М? Дори напротив, примата много повече може да ти навреди, отколкото кучето.

    Коментиран от #12

    10:08 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Репортерките бяха много агресивни

    10 2 Отговор
    Срещу човека. Искаха да го линчуват. Полицията не би трябвало да допуска това. Много лошо впечатление прави. Човека сам се е предал а беше с белезници. Убийците БИЯЧИТЕ на хора крадците трафикантите на мигранти са на свобода никой нищо не им казва

    10:10 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И това е новина разбира се

    5 0 Отговор
    защото новина е не когато куче ухапе човек, а когато човек ухапе куче.

    Коментиран от #26

    10:11 04.11.2026

  • 15 Двоен стандарт

    8 3 Отговор
    Защо съчувствието ни зависи от това дали животното ни е домашен любимец или е в чинията ни?
    С какво живота на кучето е по-ценно от прасенцето, агънцето, теленцето, рибката...

    Коментиран от #19, #29

    10:12 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Защото

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Двоен стандарт":

    Е много различно, когато убиваш, за да се нахраниш и да оцелееш и когато убиваш за удоволствие. Има разлика от тук до небето.

    10:15 04.11.2026

  • 20 Защо

    6 0 Отговор
    Любителите на кучета си изхвърлят кучетата навън. Няма друга държава в Европа с кучета по улиците. С котките е същото.

    10:17 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 На Витоша пролетта

    7 1 Отговор
    Човек беше убит от кучета пуснати на свобода. Именно хора казаха че там има такива агресивни кучета. Същата телевизия обаче каза че е диво животно и остана впечатлението за прикриване на кучетата и на убийство което се приписва на мечка.

    10:22 04.11.2026

  • 23 Телевизията на София ли е или на БГ ?

    5 2 Отговор
    Изборите показаха че София не е България. Мнението на провинцията не се отчита. Нарочно и умишлено се интервюират някакви странни хора и изкривяват представата за страната.

    10:25 04.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Някой

    1 0 Отговор
    Значи, за да почнете да ги прибирате най-накрая, трябва да почна да ги.... Терзиев ще отвори ли големия приют, който беше посъбрал малко или пак ще си пита ушите?

    10:28 04.11.2026

  • 26 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "И това е новина разбира се":

    Защото 90 % са ухапани или нападнати от общински кучета и общината не носи отговорност за тях!?

    10:29 04.11.2026

  • 27 НЕЗАБАВНО

    3 0 Отговор
    ПУСНЕТЕ ЧОВЕКА НА СВОБОДА.

    10:32 04.11.2026

  • 28 Читател

    2 0 Отговор
    На общините със закон е възложен надзорът и контролът върху популацията на бездомните животни на тяхната територия.
    Когато те не изпълнят това задължение и се стигне до инцидент, пострадалият има пълното право да ги съди за обезщетение

    Коментиран от #33

    10:36 04.11.2026

  • 29 Мемо

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Двоен стандарт":

    Прасето, телето и т.н не са домашни любимци, а ги отглеждаш с ясната мисъл, че в даден момент ще отидат в чинията. Докато кучето си е домашен любимец.

    10:40 04.11.2026

  • 30 Ми те и в България умират хора ама

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "кучета хора":

    Сорросоидите не им е интересно. Имаше вчера протест в Бургас но на него беше отделено по малко време от колкото за убитото кученце. Това не е правилно .

    10:42 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Факт 234

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Читател":

    Не е така. Моята снаха беше ухапана от куче. То и разкъса крака. Опитахме всички законови мерки но никаква полза. Тя лежа два месеца докато се оправи. Така че кучкарите само вдигат шум но нямат никаква отговорност. Трябва твърди мерки. Когато едно куче ухапе, цапа улиците ходи без каишка и намордник, лае по хората и ги стресира, веднага в приют и на собственика глоба поне 5000 евро.

    10:48 04.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове