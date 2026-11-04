90% от кучетата в приют идват след човешка агресия

Около 90% от кучетата, които постъпват в приюта на Animal Rescue, са преживели някаква форма на човешко насилие. Сред случаите са умишлена агресия, заливане с опасни вещества, изоставяне и блъскане от автомобили, след което извършителите напускат мястото. В приюта се намират над 100 животни.

Темата отново привлече общественото внимание след смъртта на малкия йоркширски териер Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Действията срещу кучето са били заснети от охранителна камера. Във връзка със случая 43-годишен мъж е бил задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение. Важно е вината му да бъде установена по надлежния ред.

Пред Народното събрание е насрочен протест с искания за справедливо наказание и по-строги мерки срещу насилието над животни. Случаят с Кнопа предизвика и протест пред дома на обвиняемия след разпространението на видеозаписа.

В приюта има животни с тежки травми

Сред обитателите на Animal Rescue е кучето Дара. То е постъпило преди четири-пет месеца в критично състояние, с множество рани по тялото и напълно променен външен вид. Хората, които се грижат за него, имат съмнения, че животното е било залято с киселина. Дара вече се възстановява, но от организацията подчертават, че не всички пострадали животни получават този шанс.

Мечо също е преживял жестокост, която преди време привлече обществено внимание. Кучето вече е в добро здравословно състояние, но продължава да живее в приюта.

Призив за сигнали при насилие

Светослав Петров от Animal Rescue заяви пред bTV, че случаите на насилие над животни се увеличават според статистиката на организацията. По думите му обществото често подценява и изоставянето на домашни любимци, което според действащото законодателство също представлява форма на жестокост.

„В почти 100% от случаите или не е намерен извършител, или е намерен, но му се е разминало, както стана с Мечо“, каза Светослав Петров.

Той посочи липсата на превенция и усещането за безнаказаност като сред основните причини за увеличаването на случаите. Според Петров много хора не подават сигнали, когато станат свидетели на насилие над животни, защото нямат доверие в институциите.

От Animal Rescue призовават гражданите да не остават безучастни, когато видят животно в беда. Ако това е безопасно, свидетелите могат да се опитат да спрат агресията, но трябва и да подадат сигнал до компетентните институции.

„Всеки един от нас е някой. Първото ни действие като хора е да опитаме ние да помогнем и тогава да търсим помощ от другаде“, призова Петров.

Източници: btvnovinite.bg