90% от кучетата в приют идват след човешка агресия

Около 90% от кучетата, които постъпват в приюта на Animal Rescue, са преживели някаква форма на човешко насилие. Сред случаите са умишлена агресия, заливане с опасни вещества, изоставяне и блъскане от автомобили, след което извършителите напускат мястото. В приюта се намират над 100 животни.
Темата отново привлече общественото внимание след смъртта на малкия йоркширски териер Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Действията срещу кучето са били заснети от охранителна камера. Във връзка със случая 43-годишен мъж е бил задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение. Важно е вината му да бъде установена по надлежния ред.
Пред Народното събрание е насрочен протест с искания за справедливо наказание и по-строги мерки срещу насилието над животни. Случаят с Кнопа предизвика и протест пред дома на обвиняемия след разпространението на видеозаписа.
В приюта има животни с тежки травми
Сред обитателите на Animal Rescue е кучето Дара. То е постъпило преди четири-пет месеца в критично състояние, с множество рани по тялото и напълно променен външен вид. Хората, които се грижат за него, имат съмнения, че животното е било залято с киселина. Дара вече се възстановява, но от организацията подчертават, че не всички пострадали животни получават този шанс.
Мечо също е преживял жестокост, която преди време привлече обществено внимание. Кучето вече е в добро здравословно състояние, но продължава да живее в приюта.
Призив за сигнали при насилие
Светослав Петров от Animal Rescue заяви пред bTV, че случаите на насилие над животни се увеличават според статистиката на организацията. По думите му обществото често подценява и изоставянето на домашни любимци, което според действащото законодателство също представлява форма на жестокост.„В почти 100% от случаите или не е намерен извършител, или е намерен, но му се е разминало, както стана с Мечо“, каза Светослав Петров.
Той посочи липсата на превенция и усещането за безнаказаност като сред основните причини за увеличаването на случаите. Според Петров много хора не подават сигнали, когато станат свидетели на насилие над животни, защото нямат доверие в институциите.
От Animal Rescue призовават гражданите да не остават безучастни, когато видят животно в беда. Ако това е безопасно, свидетелите могат да се опитат да спрат агресията, но трябва и да подадат сигнал до компетентните институции.„Всеки един от нас е някой. Първото ни действие като хора е да опитаме ние да помогнем и тогава да търсим помощ от другаде“, призова Петров.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пускам либерална сълза
09:51 04.11.2026
2 Mарк
Аз обичам животните и кучета също, но човека винаги трябва да е на първо място.
А в момента виждам страшно изкривяване - кучетата стават по ценни от хората.
Какво става тук бе? Това наше общество нормално ли е?
09:54 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 кучета хора
Коментиран от #7, #30
09:55 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 айде бе айде бе спрете се
Коментиран от #13
10:04 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 1488
10:05 04.11.2026
9 Госあ
Коментиран от #12
10:08 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Репортерките бяха много агресивни
10:10 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И това е новина разбира се
Коментиран от #26
10:11 04.11.2026
15 Двоен стандарт
С какво живота на кучето е по-ценно от прасенцето, агънцето, теленцето, рибката...
Коментиран от #19, #29
10:12 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Защото
До коментар #15 от "Двоен стандарт":Е много различно, когато убиваш, за да се нахраниш и да оцелееш и когато убиваш за удоволствие. Има разлика от тук до небето.
10:15 04.11.2026
20 Защо
10:17 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 На Витоша пролетта
10:22 04.11.2026
23 Телевизията на София ли е или на БГ ?
10:25 04.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Някой
10:28 04.11.2026
26 Факт
До коментар #14 от "И това е новина разбира се":Защото 90 % са ухапани или нападнати от общински кучета и общината не носи отговорност за тях!?
10:29 04.11.2026
27 НЕЗАБАВНО
10:32 04.11.2026
28 Читател
Когато те не изпълнят това задължение и се стигне до инцидент, пострадалият има пълното право да ги съди за обезщетение
Коментиран от #33
10:36 04.11.2026
29 Мемо
До коментар #15 от "Двоен стандарт":Прасето, телето и т.н не са домашни любимци, а ги отглеждаш с ясната мисъл, че в даден момент ще отидат в чинията. Докато кучето си е домашен любимец.
10:40 04.11.2026
30 Ми те и в България умират хора ама
До коментар #4 от "кучета хора":Сорросоидите не им е интересно. Имаше вчера протест в Бургас но на него беше отделено по малко време от колкото за убитото кученце. Това не е правилно .
10:42 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Факт 234
До коментар #28 от "Читател":Не е така. Моята снаха беше ухапана от куче. То и разкъса крака. Опитахме всички законови мерки но никаква полза. Тя лежа два месеца докато се оправи. Така че кучкарите само вдигат шум но нямат никаква отговорност. Трябва твърди мерки. Когато едно куче ухапе, цапа улиците ходи без каишка и намордник, лае по хората и ги стресира, веднага в приют и на собственика глоба поне 5000 евро.
10:48 04.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.