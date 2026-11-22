Изборът на титулярен главен прокурор вероятно ще се проведе в края на януари или до средата на февруари. Това заяви новоизбраният член на Висшия съдебен съвет Емил Дечев в предаването „На фокус“ на NOVA.

По думите му процедурите за главен прокурор, председател на Върховния административен съд и директор на Националната следствена служба ще се развиват в близки периоди, но няма да бъдат провеждани едновременно. Продължителността им ще зависи и от броя на кандидатите за всяка от позициите.

Политическата биография като риск

„Време няма много. Предполагам, че поне що се отнася до главен прокурор, титуляр на тази позиция, вероятно ще се стигне до такъв избор в края на януари или средата на февруари“, каза Дечев.

Дечев изрази резерви към възможността човек, заемал непосредствено преди това политическа длъжност, да оглави държавното обвинение. Повод за коментара му бяха спряганите имена на вътрешния министър Иван Демерджиев и на правосъдния министър Николай Найденов като евентуални кандидати.

Според Дечев подобен ход може да създаде съмнения в независимостта на бъдещия главен прокурор дори когато решенията му са законосъобразни. Той подчерта обаче, че и професионалният опит в съдебната система сам по себе си не е достатъчна гаранция за независимост.

Архивът на Божанов и мрежите за влияние

„Много неща опират и до самия човек – до неговия характер, до неговата етика и ценности“, посочи новоизбраният член на ВСС.

Сред основните задачи, които Дечев си поставя, е изясняването на мрежите за влияние в съдебната система, свързвани с Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, и Мартин Божанов – Нотариуса.

Той обърна внимание на архива на Божанов, който от години се проверява от комисия към Съдийската колегия. По думите му до момента няма представен доклад с окончателни заключения.

„Това е една от най-големите задачи на този нов състав – да покаже пред обществото истината от архивите на господин Мартин Божанов – Нотариуса“, заяви Дечев.

Дечев каза, че първо ще се запознае с материалите, преди да оцени работата на досегашния състав. Едва след това щял да прецени дали забавянето се дължи на обективни причини, или на нежелание информацията да стане публично достояние.

Първите гласувания ще покажат независимостта

Според него реалната независимост на членовете на новия ВСС ще проличи още при първите ключови гласувания. Изборът на представляващ съвета може да очертае различни мнозинства, а определянето на следващия главен прокурор ще бъде „генералната проверка“ за новия състав.

Дечев посочи още като приоритети ускоряването на конкурсите в съдебната система, ограничаването на командироването на магистрати до възможния минимум, опростяването на атестациите и възстановяването на общественото доверие във ВСС.

Той заяви, че парламентарната подкрепа за избора му не го поставя в политическа зависимост. Дечев не изключи възможността мнозинство в новия състав да блокира негови предложения, но каза, че би останал в кадровия орган, докато може публично да посочва евентуални нарушения и нередности.

Източници: nova.bg