237 мисии за въздушна спешна помощ от началото на 2026 г

Общо 237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени в България от началото на 2026 г. до 31 октомври. Само през октомври екипажите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД са извършили 33 мисии, включващи първични и вторични, междуболнични полети.

„Отчетените резултати отразяват последователното развитие на дейността на дружеството и утвърждаването му като авиационен оператор с важна обществена роля“, посочват от „България Хели Мед Сървиз“.

Операторът разполага с осем хеликоптера

„България Хели Мед Сървиз“ е държавно акционерно дружество, което организира и изпълнява спешна медицинска помощ по въздуха в страната. През тази година операторът работи с осем хеликоптера.

Оперативните бази са увеличени от една през 2025 г. до две през 2026 г. Планът е до края на годината броят им да достигне четири, което трябва да разшири обхвата на въздушната спешна помощ.

Отчетените 237 мисии обхващат периода от началото на годината до 31 октомври. В съобщените данни не се посочва разбивка между първичните и междуболничните мисии.

Източници: dariknews.bg