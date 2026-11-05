Новини
България »
София »
237 мисии за въздушна спешна помощ от началото на 2026 г

237 мисии за въздушна спешна помощ от началото на 2026 г

5 Ноември, 2026 06:53, обновена 5 Ноември, 2026 06:56 516 2

  • въздушна спешна помощ-
  • българия хели мед сървиз-
  • hems-
  • медицински хеликоптери-
  • спешна помощ

Екипажите са изпълнили 33 полета през октомври. Дружеството оперира с осем хеликоптера и две бази

237 мисии за въздушна спешна помощ от началото на 2026 г - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени в България от началото на 2026 г. до 31 октомври. Само през октомври екипажите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД са извършили 33 мисии, включващи първични и вторични, междуболнични полети.

„Отчетените резултати отразяват последователното развитие на дейността на дружеството и утвърждаването му като авиационен оператор с важна обществена роля“, посочват от „България Хели Мед Сървиз“.

Операторът разполага с осем хеликоптера

„България Хели Мед Сървиз“ е държавно акционерно дружество, което организира и изпълнява спешна медицинска помощ по въздуха в страната. През тази година операторът работи с осем хеликоптера.

Оперативните бази са увеличени от една през 2025 г. до две през 2026 г. Планът е до края на годината броят им да достигне четири, което трябва да разшири обхвата на въздушната спешна помощ.

Отчетените 237 мисии обхващат периода от началото на годината до 31 октомври. В съобщените данни не се посочва разбивка между първичните и междуболничните мисии.

Източници: dariknews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заплата за завъртане на перката

    0 0 Отговор
    365дни е годината.

    07:53 05.11.2026

  • 2 Фил

    0 0 Отговор
    Депутатите също отчетоха 237 мисии.
    Посетиха Народното събрание... толкова пъти за две години.

    08:16 05.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове