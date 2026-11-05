237 мисии за въздушна спешна помощ от началото на 2026 г

Общо 237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени в България от началото на 2026 г. до 31 октомври. Само през октомври екипажите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД са извършили 33 мисии, включващи първични и вторични, междуболнични полети.
„Отчетените резултати отразяват последователното развитие на дейността на дружеството и утвърждаването му като авиационен оператор с важна обществена роля“, посочват от „България Хели Мед Сървиз“.
Операторът разполага с осем хеликоптера
„България Хели Мед Сървиз“ е държавно акционерно дружество, което организира и изпълнява спешна медицинска помощ по въздуха в страната. През тази година операторът работи с осем хеликоптера.
Оперативните бази са увеличени от една през 2025 г. до две през 2026 г. Планът е до края на годината броят им да достигне четири, което трябва да разшири обхвата на въздушната спешна помощ.
Отчетените 237 мисии обхващат периода от началото на годината до 31 октомври. В съобщените данни не се посочва разбивка между първичните и междуболничните мисии.
Източници: dariknews.bg
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