Само 22,6% от населението на София може да бъде достигнато от линейка в рамките на осем минути при оптимистичен сценарий. В изчислението е включено единствено времето за придвижване, без времето за реакция и организацията на екипите, уточни доц. Леонид Тодоров от Катедра „Геопространствени системи и технологии“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„София е твърде голяма, за да бъде обслужвана ефективно само от една отправна точка“, каза Тодоров. Основната база на столичната спешна помощ е в района на Сточна гара, а натовареният трафик допълнително затруднява движението на линейките. Според него самата организация на района също създава препятствия за бързото излизане на спешните автомобили.

Три изнесени екипа са били закрити

Преди около 12 години е било предвидено разкриването на четири изнесени екипа, които да се включват при необходимост. Един от тях впоследствие е преобразуван във филиал и продължава да работи. Останалите три са били свързани с помещения в поликлиники в „Люлин“, „Студентски град“ и „Надежда“.

През 2024 г. Столичният общински съвет е взел решение тези помещения да бъдат отнети. При обсъждането през юни 2024 г. сред изразените аргументи е било, че предоставянето им представлява разхищение на общински ресурс, посочва доц. Тодоров.

Според модел, представен от преподавателя, възстановяването на трите екипа би увеличило почти два пъти и половина броя на хората, до които линейка може да достигне за осем минути. Подходът предполага предварителен анализ на най-подходящите места, така че екипите да покриват максимална част от населението.

Проблемът засяга и други големи градове

Затруднения с достъпа до спешна помощ има и в Пловдив, където ситуацията до голяма степен наподобява тази в София. Варна е с малко по-добър показател, докато в повечето останали областни центрове проблемът е по-слабо изразен. Като положителен пример Тодоров посочва Велико Търново, където според представените данни целият град попада в обхвата на осемминутното придвижване.

Осем минути е препоръчителният срок за достигане при животозастрашаващо състояние. При състояние, което може да се влоши до критично, срокът е до 20 минути, а при останалите състояния – до 120 минути.

На практика покритието понякога се подобрява, когато екип, оставил пациент в болница, поеме директно към нов сигнал. Това обаче е трудно предвидимо и не може да замени постоянното разполагане на достатъчно екипи на подходящи места. Тодоров допуска и административни промени, но според него освободените ресурси трябва да бъдат насочени към повече екипи, а не само към съкращаване на персонал.

Източници: euronews.bg, btvnovinite.bg