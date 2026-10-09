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11 авиомедицински мисии за тежко болни пациенти за седмица

11 авиомедицински мисии за тежко болни пациенти за седмица

9 Октомври, 2026 10:36 452 1

  • авиомедицински мисии-
  • телефон 112-
  • спешна помощ-
  • hems-
  • мвр

Мисиите са изпълнени в периода от 2 до 9 октомври. За същото време на телефон 112 са регистрирани 35 534 повиквания

11 авиомедицински мисии за тежко болни пациенти за седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единадесет авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени в периода от 2 до 9 октомври. При тях болните са получили възможност за навременно високоспециализирано лечение, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

„През седмицата бяха изпълнени единадесет авиомедицински мисии“, посочват от дирекцията в седмичната си справка.

За отчетения период на единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани общо 35 534 повиквания. От тях 13 558 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Хиляди сигнали за инциденти

Регистрирани са 2270 сигнала за транспортни произшествия и 3647 за пожари. Постъпили са още 244 сигнала за аварии, 10 за бедствия, 10 за битови и промишлени инциденти и три за опасни вещества.

За престъпления против личността са подадени 7848 сигнала, а за престъпления против собствеността – 1031. Сигналите за рисково шофиране и гонки са 25. Обработени са и 276 обаждания за изгубени или бедстващи хора, както и девет сигнала за нелегални мигранти или бежанци. Към общините за реакция са изпратени 5980 сигнала.

11 трансгранични обаждания

През седмицата са отработени 11 трансгранични обаждания, при които е било необходимо съдействие от полиция, пожарна и спешна медицинска помощ. Те са били свързани с Хърватия, Нидерландия и Германия, както и със случай на домашно насилие над българска гражданка в Гент, Белгия.

От системата за спешна медицинска помощ по въздуха HEMS съобщиха в края на септември, че от създаването ѝ през 2024 г. са извършени 370 мисии. От тях 285 са вторични – между лечебни заведения, а 85 са първични – от мястото на инцидента до болница с необходимото ниво на компетентност.

Най-често по въздух се транспортират пациенти след тежки травматични и сърдечносъдови инциденти, при политравми и полиорганна дисфункция, причинени от пътнотранспортни произшествия, падане от височина, трудови злополуки и други инциденти.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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