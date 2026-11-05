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По-скъпият газ може да вдигне цените на хляба и месото

По-скъпият газ може да вдигне цените на хляба и месото

5 Ноември, 2026 09:41 416 5

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  • кевр-
  • компенсации за бизнеса

Природният газ поскъпна с 32,52% през ноември. Икономист прогнозира ръст при храните, строителните материали и СПА услугите

По-скъпият газ може да вдигне цените на хляба и месото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поскъпването на природния газ с 32,52% през ноември поставя под натиск цените на хляба, месото, оранжерийните продукти, строителните материали и редица услуги. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас без такси за достъп и пренос, акциз и ДДС.

По изчисления на икономиста и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров хлябът може да поскъпне с между 4 и 7 евроцента, месото – с около 6%, а оранжерийните продукти – с до 10%. Според него строителните материали също могат да отчетат ръст до 10%, докато при хотелите със СПА услуги увеличението може да бъде между 10 и 15%.

Ефектът върху хлебопроизводството зависи не само от разхода за гориво, но и от цената на брашното. Във фурна с 35-годишна история около 90% от производственото оборудване работи на газ, а всяка от горелките на пещите е с мощност около 125 киловата.

Собственикът Валери Кръстев посочи, че фирмата му не е променяла цената на хляба от две години и засега изчаква да разбере какви мерки ще предприеме правителството.

„Ако брашното скочи, защото и там се ползва газ, тогава вече ние ще бъдем принудени да качим цената на хляба“, обясни Кръстев пред бТВ.

Той допълни, че на този етап не може да прогнозира с колко ще се промени цената на хляба. Бившият министър на земеделието Мирослав Найденов заяви, че не очаква драстично поскъпване, тъй като производителите са успели да задържат цените въпреки нарасналите разходи през последните две години.

Според Найденов по-сериозен риск има за млекопроизводството и месопроизводството. Енергията участва във всички етапи – от обработката на земята и производството до охлаждането, съхранението и превоза на храните.

Все повече земеделски производители инвестират във фотоволтаични системи и други енергийни източници, за да ограничат зависимостта си от цените на електроенергията и газа. Конкуренцията и вносът обаче могат да ограничат пренасянето на разходите към крайните цени. По оценката на Ножаров в повечето сектори увеличението вероятно ще остане в рамките на 5-6%, но при някои може да достигне 10%.

Бившият заместник-председател на КЕВР Еленко Божков посочи, че сред обсъжданите предложения на бизнеса и синдикатите е въвеждането на регулирана цена на природния газ за обществено значими производители – пекарни, детски градини и болници. Разглежда се и разширяване на програмата за компенсации заради високите енергийни цени.

Окончателният ефект върху цените на храните и услугите ще зависи от решенията за подкрепа на бизнеса, от стойността на брашното и останалите суровини, както и от възможността производителите да поемат част от допълнителните разходи.


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Новата булка Костадинов

    5 1 Отговор
    Пийте ми благата ракия от 1-ви и не му мислете.
    Заедно с Радев можем повече! Да ви преметнем

    09:46 05.11.2026

  • 3 Бай Данчо

    7 0 Отговор
    А пшеницата е най евтина от 15 години насам! Това е най голямото перо и в хлебопроизводството и животновъдството! Защо не свалиха цените тогава!

    09:55 05.11.2026

  • 4 Няма бира

    2 0 Отговор
    След 6м когато падне цената, ще върнат ли цените надолу? Сегашното не е хляб, а имитиращ продукт. Едно време какъв хляб имаше, ехее!

    10:00 05.11.2026

  • 5 Некачествения Хляб !

    1 0 Отговор
    Води До Необоснован Преразход На Брашно И енергия !

    Защо Трябва Да Изхвърляш Половин Скъп Хляб !

    Защото Хлебопроизводителите Го Заразяват С Плесени и Гъбички !

    За Да не може Да Издържи !

    И Два Дни ?

    Изглежда !

    За Да Стане СКЪП !

    10:05 05.11.2026

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