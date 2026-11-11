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Манолова пред КЕВР: Ако ЕРП-тата надпишат потреблението, КЗП ще реагира с целия обем на правомощията си

Манолова пред КЕВР: Ако ЕРП-тата надпишат потреблението, КЗП ще реагира с целия обем на правомощията си

11 Ноември, 2026 16:39 562 23

  • кзп-
  • мая манолова-
  • кевр

На заседанието на КЕВР в сряда, Манолова подчерта, че „мистерията“ с надписаното потребление в сметките на клиентите миналата година няма да се повтори, а Общите условия в договорите на ЕРП-тата няма да се съгласуват от КЗП, ако от тях не отпаднат неравноправните клаузи

Манолова пред КЕВР: Ако ЕРП-тата надпишат потреблението, КЗП ще реагира с целия обем на правомощията си - 1
Снимка: КЗП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предупреждавам ви, опитате ли се да надпишете отново потреблението в сметките на клиентите, КЗП този път ще реагира с целия обем на правомощията си. Искам да предупредя ЕРП-та, да не се опитват да злоупотребят със своите клиенти като надпишат потреблението. Мистерията с двойните сметки при едни и същи електроуреди в едни и същи домакинства, която беше проверена от създалите я ЕРП, тогава не беше проверена нито от КЗП, нито от КЕВР, но тази мистерия втори път няма да се случи. Смятаме, че 35 евроцента за всеки час, в които зимата си без ток (след периода от 48 часа), е подигравка с потребителите, той е „символичен и смехотворен“ и от КЗП ще настояваме отговорността на ЕРП да се изразява в сериозно обезщетение.

Това каза на заседанието на КЕВР в сряда председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по повод обсъждането на Общите условия в договорите на електроразпределителните дружества. По думите ѝ, ако не бъдат взети предвид предложенията на КЗП, Комисията няма да съгласува общите условия на договорите им.

Смятам, че е справедливо от декември до април да се дават по-дълъг срок на потребителите да си платят сметките или, ако не го направят, да не се пристъпва към спиране на електрозахранването. Предвид повишаването на битовите сметки и цената на живот на българите, мисля, че една такава стъпка ще бъде посрещната с разбиране и от Енергийния регулатор, който балансира между интересите на ЕРП-тата и потребителите, посочи тя.

Мая Манолова добави също, че за лошо качество на услугата като по-ниско от законоустановеното напрежение, токови удари, често спиране на тока в дадено населено място ЕРП-то трябва да носи отговорност и КЗП ще предложи неустойки за лошо качество на предоставената услуга, но в по-висок размер от сегашните 35 евроцента за час без ток. Ще настояваме и за по-голям срок от сегашния от 7 дни, в който пострадалите да имат право да подадат жалба към ЕРП за обезщетение за лоша услуга, добави Манолова и се аргументира със срока за подаване на жалба към „Топлофикация“, който е по-дълъг - 30 дни.

По думите на Манолова, КЗП е установила неравноправни клаузи в Общите условия на ЕРП – Запад и ЕРП – Юг и Комисията държи те да бъдат отстранени. Тя изброи текстове като например потребителят да е актуализирал личните си данни, за да се ползва от обезщетения за времето, в което е оставен без ток, изискването ЕРП да бъде уведомявано от клиента си в 30-зневен срок за всяка промяна на лични данни и други, които КЗП определя като неравноправни клаузи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 3 Отговор
    Явно Майчето ще е русата женица, за която приказваше Вангелица.

    16:44 11.11.2026

  • 2 Охлюв

    5 3 Отговор
    Да почва телекомите....

    Коментиран от #21

    16:49 11.11.2026

  • 3 ние ги санкционираме, а те ги ...

    6 3 Отговор
    Впечатлен съм от решимостта на Мая, но й предстои юридическа битка със заможни адвокати, защитаващи милиардер и да спечели спора не бих се обзаложил.

    Коментиран от #5

    16:53 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ако съда и прокуратурата не са на герб

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ние ги санкционираме, а те ги ...":

    и дпс няма заможни никой не е по голям от държавата ни .за 35 год демокрация са изнесени трилиони левове от България .замяна на тях европа ни подхвърли няколко милиарда който бях изкрадени пак от компмания дпс и герб итн пп дб .справка урсула вчера говори за 10 милиона евро помош за Черно море смшно това за гориво ли е няма да стигнат е това ви е клуба на богатите с една ръка дават с 4-ри взимат кражба колкото може .урсула ни дава 10 милиона а искат от нас да теглим милиарди за украйна

    17:02 11.11.2026

  • 6 Пламен

    6 3 Отговор
    Спасителката ше ви оправи , балами. :)
    Не разбирате ли , че Мая Галева-Божкова Костинбродска е част от СХЕМАТА?!

    Коментиран от #8

    17:04 11.11.2026

  • 7 не само телекомите ЕРТ

    1 3 Отговор
    за последните 35 год от телекоми вериги магазини ЕРТ златодобива са изнесени трилиони левове .никава инвестиция не се прави в инфраструктурата от ЕРП всичко сие комунизма -защо тези пари който те печелят не остават в държавата защо .златодобива също на години милиарди се изнасят а на Бълагрия 1,5% от печечалбата - факти може да изтриете и този коемнтар . съсипаха всичко което беше създадено зада може чужди фирми да печелят милиарди на година и това е по заръка на ек

    17:09 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вярно

    3 1 Отговор
    № 2 да ги почва от виваком,че изключват сателитите за да им плащаш допълнително 2 евро абе мо-е--ци

    17:14 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Горски

    3 1 Отговор
    Този "тумор" топлофикация София трябва да бъде затворен! Няма никакъв смисъл от съществуването на тази компания. "Топлофекация" е партийна каса за тези, които са на власт в момента. По улиците от капаците на шахтите излизат струи от пара, подземни реки текат из София от топлофикация. Въдху разпилените пари за гориво е начислена печалба и софиянци я плащат, а загубите по трасетата са огромни (подобни на ВиК) и софиянци ги плащат. А като не могат да се справят със собствени сили да наемат външни фирми да помагат. А "грижовният" кмет да отпусне пари от бюджета, то и без това друго не прави! Изпълнителният директор на Топлофикация София Петър Петров е с образование магистър по право (LLM), завършено в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през периода 2013–2018 г. Какво разбира от топлоенергетика, по-интересно е кой го сложи на този пост?

    17:17 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Горски

    4 1 Отговор
    То да е само директорът. Ако около вас е имало и има младежи и тийнейджъри, да сте чули някой да иска да стане топлотехник, енергетик, електроженист, водопроводчик, инженер по енергетика и топлотехника. Едно време имаше лозунг - Българската нация, нация техническа. И не беше лишен от основание. Сега бъкаме от безполезни професии и никой не иска да пипне нещо с ръце.

    17:20 11.11.2026

  • 21 Етел

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Охлюв":

    Ами не си четете договорите ,след първата година има индексация от 50% -100% ,и моята сметка стана от лева в евро ,както всичко де

    17:28 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами сега?

    0 0 Отговор
    🎃🎃🎃🎃-те тъкмо готвеха протести заради тока, а сега ще издухат таратора.

    17:32 11.11.2026

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