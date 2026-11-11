Манолова пред КЕВР: Ако ЕРП-тата надпишат потреблението, КЗП ще реагира с целия обем на правомощията си

Предупреждавам ви, опитате ли се да надпишете отново потреблението в сметките на клиентите, КЗП този път ще реагира с целия обем на правомощията си. Искам да предупредя ЕРП-та, да не се опитват да злоупотребят със своите клиенти като надпишат потреблението. Мистерията с двойните сметки при едни и същи електроуреди в едни и същи домакинства, която беше проверена от създалите я ЕРП, тогава не беше проверена нито от КЗП, нито от КЕВР, но тази мистерия втори път няма да се случи. Смятаме, че 35 евроцента за всеки час, в които зимата си без ток (след периода от 48 часа), е подигравка с потребителите, той е „символичен и смехотворен“ и от КЗП ще настояваме отговорността на ЕРП да се изразява в сериозно обезщетение.
Това каза на заседанието на КЕВР в сряда председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по повод обсъждането на Общите условия в договорите на електроразпределителните дружества. По думите ѝ, ако не бъдат взети предвид предложенията на КЗП, Комисията няма да съгласува общите условия на договорите им.
Смятам, че е справедливо от декември до април да се дават по-дълъг срок на потребителите да си платят сметките или, ако не го направят, да не се пристъпва към спиране на електрозахранването. Предвид повишаването на битовите сметки и цената на живот на българите, мисля, че една такава стъпка ще бъде посрещната с разбиране и от Енергийния регулатор, който балансира между интересите на ЕРП-тата и потребителите, посочи тя.
Мая Манолова добави също, че за лошо качество на услугата като по-ниско от законоустановеното напрежение, токови удари, често спиране на тока в дадено населено място ЕРП-то трябва да носи отговорност и КЗП ще предложи неустойки за лошо качество на предоставената услуга, но в по-висок размер от сегашните 35 евроцента за час без ток. Ще настояваме и за по-голям срок от сегашния от 7 дни, в който пострадалите да имат право да подадат жалба към ЕРП за обезщетение за лоша услуга, добави Манолова и се аргументира със срока за подаване на жалба към „Топлофикация“, който е по-дълъг - 30 дни.
По думите на Манолова, КЗП е установила неравноправни клаузи в Общите условия на ЕРП – Запад и ЕРП – Юг и Комисията държи те да бъдат отстранени. Тя изброи текстове като например потребителят да е актуализирал личните си данни, за да се ползва от обезщетения за времето, в което е оставен без ток, изискването ЕРП да бъде уведомявано от клиента си в 30-зневен срок за всяка промяна на лични данни и други, които КЗП определя като неравноправни клаузи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:44 11.11.2026
2 Охлюв
Коментиран от #21
16:49 11.11.2026
3 ние ги санкционираме, а те ги ...
Коментиран от #5
16:53 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ако съда и прокуратурата не са на герб
До коментар #3 от "ние ги санкционираме, а те ги ...":и дпс няма заможни никой не е по голям от държавата ни .за 35 год демокрация са изнесени трилиони левове от България .замяна на тях европа ни подхвърли няколко милиарда който бях изкрадени пак от компмания дпс и герб итн пп дб .справка урсула вчера говори за 10 милиона евро помош за Черно море смшно това за гориво ли е няма да стигнат е това ви е клуба на богатите с една ръка дават с 4-ри взимат кражба колкото може .урсула ни дава 10 милиона а искат от нас да теглим милиарди за украйна
17:02 11.11.2026
6 Пламен
Не разбирате ли , че Мая Галева-Божкова Костинбродска е част от СХЕМАТА?!
Коментиран от #8
17:04 11.11.2026
7 не само телекомите ЕРТ
17:09 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Вярно
17:14 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Горски
17:17 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Горски
17:20 11.11.2026
21 Етел
До коментар #2 от "Охлюв":Ами не си четете договорите ,след първата година има индексация от 50% -100% ,и моята сметка стана от лева в евро ,както всичко де
17:28 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами сега?
17:32 11.11.2026