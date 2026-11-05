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Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милиона годишно за издръжката на Комисията по досиетата, за да могат от ПП и ДБ да „борят“ комунизма?

Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милиона годишно за издръжката на Комисията по досиетата, за да могат от ПП и ДБ да „борят“ комунизма?

5 Ноември, 2026 13:24 1 153 56

  • комисия по досиетата-
  • цончо ганев-
  • комунизъм

Ганев коментира и забавянето на държавния бюджет

Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милиона годишно за издръжката на Комисията по досиетата, за да могат от ПП и ДБ да „борят“ комунизма? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Всяка година българските граждани плащат 5 милиона лева за заплати на чиновници и издръжка на Комисията по досиетата. Това е абсурдно и НЕЙНОТО ЗАКРИВАНЕ Е безкрайно закъсняло. Време е да затворим тази страница.“ Това заяви народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев, коментирайки необходимостта от прекратяване на дейността на Комисията по досиетата – идея, за която политическата организация настоява още от 47-то Народно събрание.

Недопустимо е милиони левове от бюджета да се изразходват всяка година за проверка и огласяване на досиета на хора, голяма част от които вече са в преклонна възраст или не са между живите.

Заместник-председателят на народното събрание постави и моралния въпрос за приравняването на работили за българското разузнаване с доносници.

„Обидно е за честта, достойнството и дори паметта на тези хора разузнавачи да бъдат поставяни под общ знаменател с доносници. Едно е да си рискувал живота си в чужбина, за да защитаваш българските национални интереси, съвсем друго е да си доносничил“, подчерта той. Като пример посочи Велизар Енчев, за когото заяви, че е бил разузнавач РИСКУВАЛ МНОГОКРАТНО ЖИВОТА СИ ДОКАТО е изпълнявал задачи в интерес на националната сигурност.

Ганев коментира и забавянето на държавния бюджет, като определи като неуважение към парламента възможността той да бъде обсъждан извън Народното събрание, преди да бъде внесен там. „Ние сме парламентарна република. Нито сме президентска република, нито монархия, нито диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента – тук да се коментира и тук да се обсъжда“, заяви той.

По темата за втория пенсионен стълб той припомни, че „Възраждане“ от години настоява за промяна на модела, при който задължителни осигурителни вноски постъпват в частни пенсионни фондове. Според него след повече от две десетилетия резултатът за много пенсионери е разочароващ – допълнителна пенсия от едва 20–30 евро.

От „Възраждане“ предлагат бъдещите вноски да постъпват в държавната осигурителна система, като индивидуалните натрупвания на осигурените се запазят.

„Не става дума за национализация. Става дума за това парите от БЪДЕЩИТЕ задължителните осигурителни вноски да отиват там, където е държавното обществено осигуряване”, заяви Цончо Ганев.

Той подчерта, че „Възраждане“ последователно поставя тези въпроси и настоява публичните средства да се използват в интерес на българските граждани, а не за поддържане на неефективни структури и модели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милио

    12 32 Отговор
    духа на комунизмът в стаята ли е сред нас ли е ЦОНИ говори ли ти

    Коментиран от #52

    13:27 05.11.2026

  • 2 Питане

    6 23 Отговор
    Ти за ръчичка ли водиш детенце до "Спартакус" и га дефилира на тротоара пред земеделското ???

    Коментиран от #11

    13:28 05.11.2026

  • 3 Докато извием шията

    24 10 Отговор
    На драгълевскоту кююмюр

    13:29 05.11.2026

  • 4 раз

    11 13 Отговор
    ще даваме по 5 милиона годишно за издръжката на Комисията по досиетата до 2100-та година

    13:29 05.11.2026

  • 5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    13 27 Отговор
    Сглобка с кРадев ли има ? След като му подкрепиха безумния закон за узаконяване на шльокавицата, сега се борят да скрият ДС-КГБ агентите, защото трябва да предоставят доклад, разкриващ кои ДС агенти са на копанката на обществените поръчки. И както се говори, 85% от фирмите точещи обществените поръчки са фирми на лица или свързани с такива от ДС-БКП.
    Аз пък си помислих, че ще пита докога ще позволяваме на фирмите на Пеевски, Валентин Златев и Таки ще строят магистрали по 40 000 млн. €.
    Или пък да обясни защо подкрепиха медицинската мафия, да могат да си изписват лекарства на десетки пъти по висока цена, от където се крадат милиарди.

    Коментиран от #17

    13:31 05.11.2026

  • 6 До кога

    30 2 Отговор
    на гърба на българските данъкоплатци ще лежат 240 напълно ненужни субекти ? И 1/3 от тях е много !

    13:33 05.11.2026

  • 7 Трол

    7 22 Отговор
    Добре че е комисията, че иначе комунистите ще вземат властта.

    Коментиран от #21, #37

    13:35 05.11.2026

  • 8 На 1-ви пихме блага ракия

    10 15 Отговор
    За Новата булка Коци. Но шаферките Цомчо и Пепи бяха засенчени.
    Сега завиждат и се изявяват.
    Коцевите тАпни ще се лансират от прогресорите поне до пролетта. Услуга за услуга.

    Коментиран от #12

    13:35 05.11.2026

  • 9 Лелееее

    13 10 Отговор
    Как ще ви боли
    Ама много ще е болезнено !!!!
    Пълзяща червена зараза

    13:36 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Йода

    15 13 Отговор
    Цончо плюмката -лявата топка на Копейкин.

    13:38 05.11.2026

  • 14 Махайте комисията

    24 9 Отговор
    Само смучат пари и нищо не вършат.
    Плашат хората с призраци за да може тези смукачи да продължават да получават милиони

    13:38 05.11.2026

  • 15 Как докога бе, Цони?

    13 11 Отговор
    Докато Радев пребори олигархичните корумпирани пенсионери от двата осигурителни стълба.

    13:40 05.11.2026

  • 16 Тик-Ток

    9 6 Отговор
    "Човек така трябва да живее,че дори и след смъртта му враговете да се страхуват от паметниците му."

    В И.Ленин

    Коментиран от #24

    13:44 05.11.2026

  • 17 Тити на Кака

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    И 37 години след 89-а все оправдавате провалите си с ДС,БКП и АБПФК? Поради което виете на умряло около комисията за досиетата. Която за последните десет години работа за един лев не е свършила, понеже 99% от хората из досиетата измряха а самите досиета бяха умело пребарани още през 90-те години на миналия век.
    Най-големият смях е в това, че 100% от виещите срещу това закриване водачи са креатури на БКП/ДС/АБПФК.
    Посочете ми поне един лидер на т.н "демократична общност" който не е с корени от висшите етажи на комунистическия елит преди 89-а.
    Много ще ви е трудно да откриете такъв екземпляр, котилото на БКП е многобройно!
    Хайде сега бягайте да викате срещу закриването на комисията. Така ще осигурите хляб на доста верни на Партията другари, преминали на нови, по-демократични позиции😂😂😂

    Коментиран от #25

    13:45 05.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ще ти кажа, Цонче

    9 10 Отговор
    Когато ми отговориш докога ще плащаме милиарди на Боташ.

    13:48 05.11.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    😀😀😀😀
    И как таА комисия спря Костов, Борисов, Цачева.....

    13:48 05.11.2026

  • 22 Гост

    10 6 Отговор
    Този ми е по противен и от Костадинов,когато и да го опердашиш все си закъснял..

    13:49 05.11.2026

  • 23 Цончо

    10 5 Отговор
    ефрейтор в кгб...

    13:49 05.11.2026

  • 24 Дори

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тик-Ток":

    от мумията му!

    13:50 05.11.2026

  • 25 Тогава защо си против?

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Тити на Кака":

    Живо детенце на доносник ли си или си оригиналът? М?

    Коментиран от #38

    13:50 05.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Цончо

    6 3 Отговор
    с позивна,Корчагин!

    13:52 05.11.2026

  • 30 На сайта на МС

    10 1 Отговор
    да публикуват всички ченгесарски досиета, щом регресите заявиха, че работят прозрачно.
    Веднъж завинаги да се види кой какъв и е защо такъв е, та и голямата уста на доносника Коци да млъкне.

    Коментиран от #46

    13:53 05.11.2026

  • 31 Типичен

    3 1 Отговор
    Джони Инглиш!

    13:53 05.11.2026

  • 32 Ти па

    8 1 Отговор
    какво даваш,като си пръв на яслата?

    13:55 05.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Калъчев

    7 6 Отговор
    Нали щяха да я закриват?! Крайно време е да затворят тоя предателски вертеп. Досиетата да се върнат по архивите на службите, откъдето са ги взели.

    13:59 05.11.2026

  • 35 🦉🦉🦉🦉

    9 2 Отговор
    😀😀😀😀
    45 години комунизъм - после
    100 години комисия...😀😀

    13:59 05.11.2026

  • 36 Дзак

    8 0 Отговор
    Да ги качат в Интернет!

    14:02 05.11.2026

  • 37 Те комунистите на М у н ч о

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Вече взеха властта.И в правителството е пълно с доносници.

    14:02 05.11.2026

  • 38 🦉🦉🦉🦉

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Тогава защо си против?":

    Децата на доносниците нямат досиета,
    ако самите те не са влезли в системата❗
    Ама ти явно НЕ ги знаеш тези работи❗

    14:02 05.11.2026

  • 39 гост

    4 6 Отговор
    Защо толко им бъркат ПП-ДБ? Щото някой им изкарва кирливите ризи или?

    14:04 05.11.2026

  • 40 Тьотините

    4 3 Отговор
    цомки!

    14:05 05.11.2026

  • 41 Възраждане

    2 0 Отговор
    всички са юристи!

    14:10 05.11.2026

  • 42 стотици са

    4 0 Отговор
    Бедна ви е фантазията колко комисии, комисийки, национални съвети и какви ли не паразитни структури има, които точат милиони от бюджета за дейност нулева.

    14:10 05.11.2026

  • 43 Възраждане

    2 0 Отговор
    всички са юристи!

    14:10 05.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 стотици са

    1 0 Отговор
    В България броят на комисиите, националните съвети и сходните държавни структури, финансирани пряко от държавния бюджет или подпомагани от държавната администрация, надвишава 150 органа.

    14:11 05.11.2026

  • 46 Не е така!

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "На сайта на МС":

    В тази комисия са и кадровите досиета на разузнавачи и контраразузнавачи от преди 1990. И достъп до тях имат лицата и техните наследници. Не можеш да видиш досието на брат си, само той и неговите наследници. И в същото време там се ровят някакви историци, писачи на книги; изпълняват се политически поръчки. Събира се информация за управляващите за компрометиране на когото трябва.
    За участниците в този форум това е любопитна информация. Но от кадровите досиета, тя е лична.
    Ами да преместят всички кадрови досиета - на всички - в Държавен архив, да направят свободен достъп от всеки до всички досиета. За задоволяване на всички. Това ли искате?

    14:12 05.11.2026

  • 47 ШЕФА

    3 3 Отговор
    Ще дават народни пари за хранилки наречени Комисия докато народа не излезе както в цяла Европа и не ги зап......

    14:14 05.11.2026

  • 48 Докато !

    3 1 Отговор
    Червените Се Покажат !

    14:16 05.11.2026

  • 49 Пано Македонски

    2 1 Отговор
    Цончо от Гана ли е?

    14:17 05.11.2026

  • 50 666

    0 3 Отговор
    Най много бори комунизма и комунистите човека с партийната книжка в джоба бати Бойко тиквата

    14:19 05.11.2026

  • 51 Цончо

    0 2 Отговор
    колко комисии ръководи?За закриване!

    14:20 05.11.2026

  • 52 Патриот

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милио":

    Докога рубладжията Копейкин и шайката му няма да бъдат съдени за национално предателство??????

    14:20 05.11.2026

  • 53 Цончо

    0 0 Отговор
    ръководи две комисии и участва още в три!

    14:21 05.11.2026

  • 54 Ганев

    0 0 Отговор
    е члеен на комисиите по култура и земеделие!

    14:23 05.11.2026

  • 55 Пълен абсурд ...

    0 0 Отговор
    5 милиона годишно за издръжката на Комисията по досиетата

    14:24 05.11.2026

  • 56 Съд за атлантиците

    0 0 Отговор
    Народен съд !

    14:25 05.11.2026

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