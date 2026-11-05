Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милиона годишно за издръжката на Комисията по досиетата, за да могат от ПП и ДБ да „борят“ комунизма?

„Всяка година българските граждани плащат 5 милиона лева за заплати на чиновници и издръжка на Комисията по досиетата. Това е абсурдно и НЕЙНОТО ЗАКРИВАНЕ Е безкрайно закъсняло. Време е да затворим тази страница.“ Това заяви народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев, коментирайки необходимостта от прекратяване на дейността на Комисията по досиетата – идея, за която политическата организация настоява още от 47-то Народно събрание.

Недопустимо е милиони левове от бюджета да се изразходват всяка година за проверка и огласяване на досиета на хора, голяма част от които вече са в преклонна възраст или не са между живите.

Заместник-председателят на народното събрание постави и моралния въпрос за приравняването на работили за българското разузнаване с доносници.

„Обидно е за честта, достойнството и дори паметта на тези хора разузнавачи да бъдат поставяни под общ знаменател с доносници. Едно е да си рискувал живота си в чужбина, за да защитаваш българските национални интереси, съвсем друго е да си доносничил“, подчерта той. Като пример посочи Велизар Енчев, за когото заяви, че е бил разузнавач РИСКУВАЛ МНОГОКРАТНО ЖИВОТА СИ ДОКАТО е изпълнявал задачи в интерес на националната сигурност.

Ганев коментира и забавянето на държавния бюджет, като определи като неуважение към парламента възможността той да бъде обсъждан извън Народното събрание, преди да бъде внесен там. „Ние сме парламентарна република. Нито сме президентска република, нито монархия, нито диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента – тук да се коментира и тук да се обсъжда“, заяви той.

По темата за втория пенсионен стълб той припомни, че „Възраждане“ от години настоява за промяна на модела, при който задължителни осигурителни вноски постъпват в частни пенсионни фондове. Според него след повече от две десетилетия резултатът за много пенсионери е разочароващ – допълнителна пенсия от едва 20–30 евро.

От „Възраждане“ предлагат бъдещите вноски да постъпват в държавната осигурителна система, като индивидуалните натрупвания на осигурените се запазят.

„Не става дума за национализация. Става дума за това парите от БЪДЕЩИТЕ задължителните осигурителни вноски да отиват там, където е държавното обществено осигуряване”, заяви Цончо Ганев.

Той подчерта, че „Възраждане“ последователно поставя тези въпроси и настоява публичните средства да се използват в интерес на българските граждани, а не за поддържане на неефективни структури и модели.