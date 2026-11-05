Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милиона годишно за издръжката на Комисията по досиетата, за да могат от ПП и ДБ да „борят“ комунизма?

„Всяка година българските граждани плащат 5 милиона лева за заплати на чиновници и издръжка на Комисията по досиетата. Това е абсурдно и НЕЙНОТО ЗАКРИВАНЕ Е безкрайно закъсняло. Време е да затворим тази страница.“ Това заяви народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев, коментирайки необходимостта от прекратяване на дейността на Комисията по досиетата – идея, за която политическата организация настоява още от 47-то Народно събрание.
Недопустимо е милиони левове от бюджета да се изразходват всяка година за проверка и огласяване на досиета на хора, голяма част от които вече са в преклонна възраст или не са между живите.
Заместник-председателят на народното събрание постави и моралния въпрос за приравняването на работили за българското разузнаване с доносници.
„Обидно е за честта, достойнството и дори паметта на тези хора разузнавачи да бъдат поставяни под общ знаменател с доносници. Едно е да си рискувал живота си в чужбина, за да защитаваш българските национални интереси, съвсем друго е да си доносничил“, подчерта той. Като пример посочи Велизар Енчев, за когото заяви, че е бил разузнавач РИСКУВАЛ МНОГОКРАТНО ЖИВОТА СИ ДОКАТО е изпълнявал задачи в интерес на националната сигурност.
Ганев коментира и забавянето на държавния бюджет, като определи като неуважение към парламента възможността той да бъде обсъждан извън Народното събрание, преди да бъде внесен там. „Ние сме парламентарна република. Нито сме президентска република, нито монархия, нито диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента – тук да се коментира и тук да се обсъжда“, заяви той.
По темата за втория пенсионен стълб той припомни, че „Възраждане“ от години настоява за промяна на модела, при който задължителни осигурителни вноски постъпват в частни пенсионни фондове. Според него след повече от две десетилетия резултатът за много пенсионери е разочароващ – допълнителна пенсия от едва 20–30 евро.
От „Възраждане“ предлагат бъдещите вноски да постъпват в държавната осигурителна система, като индивидуалните натрупвания на осигурените се запазят.
„Не става дума за национализация. Става дума за това парите от БЪДЕЩИТЕ задължителните осигурителни вноски да отиват там, където е държавното обществено осигуряване”, заяви Цончо Ганев.
Той подчерта, че „Възраждане“ последователно поставя тези въпроси и настоява публичните средства да се използват в интерес на българските граждани, а не за поддържане на неефективни структури и модели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милио
Коментиран от #52
13:27 05.11.2026
2 Питане
Коментиран от #11
13:28 05.11.2026
3 Докато извием шията
13:29 05.11.2026
4 раз
13:29 05.11.2026
5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Аз пък си помислих, че ще пита докога ще позволяваме на фирмите на Пеевски, Валентин Златев и Таки ще строят магистрали по 40 000 млн. €.
Или пък да обясни защо подкрепиха медицинската мафия, да могат да си изписват лекарства на десетки пъти по висока цена, от където се крадат милиарди.
Коментиран от #17
13:31 05.11.2026
6 До кога
13:33 05.11.2026
7 Трол
Коментиран от #21, #37
13:35 05.11.2026
8 На 1-ви пихме блага ракия
Сега завиждат и се изявяват.
Коцевите тАпни ще се лансират от прогресорите поне до пролетта. Услуга за услуга.
Коментиран от #12
13:35 05.11.2026
9 Лелееее
Ама много ще е болезнено !!!!
Пълзяща червена зараза
13:36 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Йода
13:38 05.11.2026
14 Махайте комисията
Плашат хората с призраци за да може тези смукачи да продължават да получават милиони
13:38 05.11.2026
15 Как докога бе, Цони?
13:40 05.11.2026
16 Тик-Ток
В И.Ленин
Коментиран от #24
13:44 05.11.2026
17 Тити на Кака
До коментар #5 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":И 37 години след 89-а все оправдавате провалите си с ДС,БКП и АБПФК? Поради което виете на умряло около комисията за досиетата. Която за последните десет години работа за един лев не е свършила, понеже 99% от хората из досиетата измряха а самите досиета бяха умело пребарани още през 90-те години на миналия век.
Най-големият смях е в това, че 100% от виещите срещу това закриване водачи са креатури на БКП/ДС/АБПФК.
Посочете ми поне един лидер на т.н "демократична общност" който не е с корени от висшите етажи на комунистическия елит преди 89-а.
Много ще ви е трудно да откриете такъв екземпляр, котилото на БКП е многобройно!
Хайде сега бягайте да викате срещу закриването на комисията. Така ще осигурите хляб на доста верни на Партията другари, преминали на нови, по-демократични позиции😂😂😂
Коментиран от #25
13:45 05.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ще ти кажа, Цонче
13:48 05.11.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "Трол":😀😀😀😀
И как таА комисия спря Костов, Борисов, Цачева.....
13:48 05.11.2026
22 Гост
13:49 05.11.2026
23 Цончо
13:49 05.11.2026
24 Дори
До коментар #16 от "Тик-Ток":от мумията му!
13:50 05.11.2026
25 Тогава защо си против?
До коментар #17 от "Тити на Кака":Живо детенце на доносник ли си или си оригиналът? М?
Коментиран от #38
13:50 05.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Цончо
13:52 05.11.2026
30 На сайта на МС
Веднъж завинаги да се види кой какъв и е защо такъв е, та и голямата уста на доносника Коци да млъкне.
Коментиран от #46
13:53 05.11.2026
31 Типичен
13:53 05.11.2026
32 Ти па
13:55 05.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Калъчев
13:59 05.11.2026
35 🦉🦉🦉🦉
45 години комунизъм - после
100 години комисия...😀😀
13:59 05.11.2026
36 Дзак
14:02 05.11.2026
37 Те комунистите на М у н ч о
До коментар #7 от "Трол":Вече взеха властта.И в правителството е пълно с доносници.
14:02 05.11.2026
38 🦉🦉🦉🦉
До коментар #25 от "Тогава защо си против?":Децата на доносниците нямат досиета,
ако самите те не са влезли в системата❗
Ама ти явно НЕ ги знаеш тези работи❗
14:02 05.11.2026
39 гост
14:04 05.11.2026
40 Тьотините
14:05 05.11.2026
41 Възраждане
14:10 05.11.2026
42 стотици са
14:10 05.11.2026
43 Възраждане
14:10 05.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 стотици са
14:11 05.11.2026
46 Не е така!
До коментар #30 от "На сайта на МС":В тази комисия са и кадровите досиета на разузнавачи и контраразузнавачи от преди 1990. И достъп до тях имат лицата и техните наследници. Не можеш да видиш досието на брат си, само той и неговите наследници. И в същото време там се ровят някакви историци, писачи на книги; изпълняват се политически поръчки. Събира се информация за управляващите за компрометиране на когото трябва.
За участниците в този форум това е любопитна информация. Но от кадровите досиета, тя е лична.
Ами да преместят всички кадрови досиета - на всички - в Държавен архив, да направят свободен достъп от всеки до всички досиета. За задоволяване на всички. Това ли искате?
14:12 05.11.2026
47 ШЕФА
14:14 05.11.2026
48 Докато !
14:16 05.11.2026
49 Пано Македонски
14:17 05.11.2026
50 666
14:19 05.11.2026
51 Цончо
14:20 05.11.2026
52 Патриот
До коментар #1 от "Цончо Ганев: Докога ще даваме по 5 милио":Докога рубладжията Копейкин и шайката му няма да бъдат съдени за национално предателство??????
14:20 05.11.2026
53 Цончо
14:21 05.11.2026
54 Ганев
14:23 05.11.2026
55 Пълен абсурд ...
14:24 05.11.2026
56 Съд за атлантиците
14:25 05.11.2026