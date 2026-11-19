Невиждан скандал в ефира на БТВ. Цончо Ганев се скара жестоко с Цветанка Ризова.

Той бе по заместване в ефира. Неотложен ангажимент провали гостуването на Костадин Костадинов в предаването на Цветанка Ризова „Лице в лице“ по bTV.

Лидерът на „Възраждане“ бе един от политиците, които трябваше да коментират бюджета за следващата година. Още във включването си в новинарската емисия обаче журналистката, че тази вечер в студиото ще ѝ гостуват Милен Велчев и зам.-председателя на „Възраждане“ Цончо Ганев, а не председателят на партията, както бе предварително обявено.

„Трябва да направя едно уточнение за нашите зрители. Вероятно някои от вас са видели промо в интернет, че ще ни гостува Костадин Костадинов, лидерът на „Възраждане“, но по някакви неотложни причини тук наш гост е Цончо Ганев“, каза малко по-късно, в самото предаване, тя, представяйки следващия си събеседник.

„Потвърждавам това, което казвате. Причината да не е тук д-р Костадинов са неотложен ангажимент. Потвърждавам“, каза на свой ред Ганев.

Последва обаче страхотен скандал, когато темата опря до Закона за българския език и шльокавицата. Цончо Ганев поиска извинение от Цветанка Ризова и я обвини, че лъже брутално.

Той посочи, че езикът, православната вяра и семейството са сред основните фактори, съхранили българската идентичност през вековете. „500 години турско робство. Има няколко причини да се запазим като народ. Първо и основно е православната ни вяра. Второ е езикът и трето е семейството като градивна единица. Това са основополагащите неща, за да оцелеем в тези най-мракобесни времена“, заяви Цончо Ганев.

По думите му българският език е подложен на сериозен натиск заради навлизането на чужди думи и различни форми на общуване. Според него е необходимо поне държавните институции и надписите на публични места да използват задължително българския книжовен език.

На въпроса как ще се изписва „Стара планина“ Ганев отхвърли твърденията, че законопроектът предвижда подобни наименования да бъдат изписвани на латиница.

„Ще се изписва на български – „Стара планина“, навсякъде. Няма да има латиница. Ще пишем Министерски съвет на български и няма да пише на никакъв друг език. Ще пише президентството на български език“,

заяви депутатът. Той призна, че в законопроекта има правописни грешки, но беше категоричен, че законопроектът не предвижда надписи на шльокавица. В разговора беше поставен и въпросът как законопроектът би се отразил на международни конференции и срещи, в които участват представители на различни държави и се използва английски или друг общ работен език.

Ганев обясни, че в подобни случаи ще се предвиждат преводачи или предварително ще се определя работен език. Според него законопроектът не регулира езика, на който се водят международните срещи, а се отнася до официалните надписи и обозначенията на държавните институции.

Като пример той посочи полицейските автомобили и настоя, че надписите върху тях трябва да бъдат на български, а не приоритетно на английски език.

„Не е нормално на всяка една държавна институция да се разпространяват чужди езици. Не е нормално“, заяви още съпредседателят на „Възраждане“. Според него България трябва да следва практиката на европейски държави като Франция, Полша, Унгария и Румъния, където местният език има водещо място в публичната комуникация на институциите.

„Няма да има латиница“ – така съпредседателят на „Възраждане“ Цончо Ганев коментира законопроекта за българския език в интервю за предаването „Лице в лице“. По думите му проектът цели да ограничи употребата на чужди езици в държавните институции и публичното пространство и да утвърди българския книжовен език в официалните надписи.

На въпрос как ще бъде изписано „Стара планина“, Ганев отговори:

„Ще се изписва на български – „Стара планина“, навсякъде. Няма да има латиница. Ще пишем Министерски съвет на български и няма да пише на никакъв друг език. Ще пише президентството на български език.“

Народното събрание прие законопроекта на първо четене на 4 ноември 2026 г. със 153 гласа „за“. В парламентарната информация като краен срок за предложения между първо и второ четене е посочен 2 декември 2026 г. Това се различава от обобщението в интервюто, където срокът е описан като удължен до максималните три седмици.

Какво предвижда законопроектът

В мотивите към проекта е записано, че той трябва да създаде цялостна правна рамка за държавната езикова политика. Предвижда се употребата на българския книжовен език да бъде уредена в публичната сфера, включително в администрацията, образованието, медиите и електронната комуникация.

Проектът предвижда и създаването на Консултативен съвет за българския език към Министерския съвет. Според парламентарната информация съветът трябва да има експертно-консултативни функции, да подпомага опазването и развитието на езика и да представя ежегоден доклад за състоянието на езиковата среда. В мотивите е посочено също, че законопроектът не засяга личната и неофициалната употреба на езика.

Надписите на институциите

Ганев заяви, че задължителното използване на българския език трябва да обхване държавните институции и надписите на публични места. Като пример той посочи полицейските автомобили, върху които, според него, българският език трябва да бъде водещ, а не английският.

„Не е нормално на всяка една държавна институция да се разпространяват чужди езици. Не е нормално“, каза съпредседателят на „Възраждане“.

По темата за международните конференции Ганев обясни, че законопроектът не регулира езика, на който се водят международните срещи. Според него в такива случаи могат да бъдат осигурени преводачи или предварително да бъде определен общ работен език.

Ганев призна, че в текста има правописни грешки, но отхвърли твърденията, че проектът предвижда надписи на шльокавица. Той определи езика, православната вяра и семейството като основни фактори за съхраняването на българската идентичност и посочи Франция, Полша, Унгария и Румъния като държави, в които местният език има водещо място в публичната комуникация.

Източници: btvnovinite.bg