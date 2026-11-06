Започва изплащането на пенсиите за ноември

Изплащането на пенсиите за ноември започва днес в пощенските станции и ще продължи до 20 ноември. Плащанията ще се извършват по график, който се обявява във всяка пощенска станция, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще получат преводите за ноемврийските пенсии на 6 ноември.

Защо плащанията започват на 6 ноември

„Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне от днес и ще завърши на 20 ноември“, съобщиха от НОИ.

През този месец се прилагат промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли 2026 г. Според правилата, ако 7-о или 20-о число се падне в неработен ден, изплащането започва или завършва в предходния работен ден.

7 ноември е събота, затова плащанията започват на 6 ноември. Крайният срок за изплащането в пощенските станции е 20 ноември, който тази година е петък.

Плащанията от НОИ през ноември

Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 16 ноември.

Графиците и датите за всички плащания към осигурените лица и пенсионерите са публикувани в рубриката „Календар на плащанията“ на НОИ.

Източници: bta.bg