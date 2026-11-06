Почина основателят на първия антикомунистически синдикат „Подкрепа“ Константин Тренчев

Почина д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Той е издъхнал след кратко боледуване, съобщиха от синдикалната организация.
„Има личности, чието име остава неразривно свързано с определена историческа епоха. За българското независимо синдикално движение и демократичните промени след 1989 г. това име е д-р Константин Тренчев“, посочват от КТ „Подкрепа“.
Основател на независимото синдикално движение
Лекар по професия, общественик и дисидент, Тренчев поставя началото на КТ „Подкрепа“ през 1989 г. – преди падането на комунистическия режим. Организацията е определяна като първия независим синдикат в България, създаден във време, когато свободното сдружаване и независимата защита на трудовите права са силно ограничени.
Заради дейността си Тренчев е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник.
След демократичните промени той става един от учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията.
26 години начело на КТ „Подкрепа“
Константин Тренчев ръководи синдиката в продължение на 26 години. В този период КТ „Подкрепа“ изгражда отраслови и регионални структури, включва се в националния социален диалог и организира протести, стачки и обществени кампании в защита на работещите.
Тренчев има роля и за международното признание на българското синдикално движение. Той е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и за вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.
През 2015 г. отстъпва ръководството на следващото поколение синдикални лидери и е избран за почетен президент на КТ „Подкрепа“.„За членовете, лидерите и съмишлениците на КТ „Подкрепа“ той е много повече от основател. Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис“, пишат от организацията.
Поклонението ще бъде на 9 ноември
Поклонението пред д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
Коментиран от #60
14:02 06.11.2026
2 Загрижен
Коментиран от #42
14:03 06.11.2026
3 Симо
Коментиран от #44
14:05 06.11.2026
4 Един
14:06 06.11.2026
5 Егати
Поне си поживя на гърба на ,които ,,УЖ" ...ЗАЩИСТАВАШЕ!
14:06 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван2
14:07 06.11.2026
8 Браво днеска е добър ден за България,
14:07 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
14:12 06.11.2026
12 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер
Коментиран от #31
14:14 06.11.2026
13 Пълна бутафория
Коментиран от #56
14:15 06.11.2026
14 тото
14:15 06.11.2026
15 Европейската комисия
• Липса на конкуренция: ЕК категорично възрази срещу това държавата автоматично да излива милиони в касите на шепа синдикати и работодателски сдружения без обществени поръчки.
• Изкуствено надути разходи: Одиторите откриха шокиращи хонорари за писане на анкети и брошури, както и преливане на средства към свързани лица.
• Налагане на финансови корекции: България беше принудена да плати милиони лева глоби (финансови корекции), което означаваше, че част от парите, които синдикатите вече бяха похарчили, не бяха признати от Брюксел и трябваше да бъдат покрити от българския държавен бюджет (т.е. от данъкоплатците).
Коментиран от #38
14:15 06.11.2026
16 Гост
14:16 06.11.2026
17 Д-р Николай Томов
Отиде си един истински, автентичен анти комунист, реален борец за правата на човека.
Познавахме се от 1978 година, когато той беше демонстратор по анатомия на нашата студентка група. Още тогава се открояваше с ерудиция и познания. След това животът го насочи в други дейности. Медицината загуби, но демокрацията спечели един неуморен анти комунист и демократ.
Поклон пред паметта му.
Коментиран от #63
14:16 06.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Още един комунист
14:18 06.11.2026
20 Европейската комисия
Случаят остана в историята като класически пример за "усвояване" на европейски пари от страна на синдикалните ръководства, начело с фигури като д-р Константин Тренчев (в КТ „Подкрепа“) и КНСБ, при което реален резултат за обикновения работник на практика липсваше.
14:19 06.11.2026
21 Тренчев
14:23 06.11.2026
22 Тенчо
Господ е българин!
14:24 06.11.2026
23 Господ се сети и за нас
Амин!
14:24 06.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Скорцени
14:25 06.11.2026
26 Лора
14:27 06.11.2026
27 дрън дрън
14:27 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Казанлъшкия
14:28 06.11.2026
30 Валентин Вълев
Коментиран от #57
14:28 06.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Константинов
Коментиран от #53
14:31 06.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Беше пълен комплексар и
14:33 06.11.2026
35 Хи хи
14:34 06.11.2026
36 Мич
14:35 06.11.2026
37 Няма съюзи няма кооперации
14:37 06.11.2026
38 Факт
До коментар #15 от "Европейската комисия":Къде по света орофсъюза не е мафия!?
14:38 06.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Лили Иванова
Лили, голяма динамика!
Бавиш се!
14:40 06.11.2026
42 Много точно
До коментар #2 от "Загрижен":За времето на длъжност обиколи 53 държави на наша сметка така се хвалеше
И той лежа в затвора и после се издигна
Уж по хранеше семейството му осигурено в Америка като някои други бивши...
14:42 06.11.2026
43 Никога не е бил в затвора !
14:44 06.11.2026
44 Не е така
До коментар #3 от "Симо":Няма нито един пред портите на св. Петър ...
Опашката е пред портите на Ада.
14:44 06.11.2026
45 Научаваме от предаването „Вяра и обществ
14:45 06.11.2026
46 Казуар
Коментиран от #47
14:48 06.11.2026
47 9ти септември
До коментар #46 от "Казуар":И тяхните отрочета в лицето на ппдб
14:52 06.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 За разлика от сина си
Майка му беше медицинска сестра. И тя беше член на БКП....
14:55 06.11.2026
50 мнение
14:57 06.11.2026
51 тъй както тръгна
15:00 06.11.2026
52 Тик-Ток
15:01 06.11.2026
53 Константин Тренчев
До коментар #32 от "Константинов":се бърка с Антони Тренчев (баща на основателя на криптокомпанията Nexo със същото име), за когото Комисията по досиетата официално доказа и обяви, че е бил щатен служител/агент на Второ главно управление на ДС под псевдонима „Петров“. Двата случая нямат нищо общо помежду си.
15:02 06.11.2026
54 Хи хи
15:02 06.11.2026
55 Пущиня(к)
15:03 06.11.2026
56 55555
До коментар #13 от "Пълна бутафория":Това е за прикритие-Той е от тъмно червена фамилия,братовчед на Гошо тарабата.
15:05 06.11.2026
57 55555
До коментар #30 от "Валентин Вълев":Анти човешка.
15:06 06.11.2026
58 Константин Тренчев
15:06 06.11.2026
59 ДНЕС Е ДОБЪР ДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #62
15:07 06.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Затворен Клуб си има и друго име,
"Кабал" - скалъпените планове на група хора, тайно обединени в заговор (за сваляне на правителство)
15:12 06.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 1234
До коментар #17 от "Д-р Николай Томов":Бог да го прости. Водеше ни упражнения по патонатомия 1989г тъкмо беше излезнал от затвора. На 20 октомври ни каза "Тодор Живков пада" ни е не повярвахме.... Противоречива личност, но мисля, че медицината загуби...
15:13 06.11.2026
64 Горски
15:18 06.11.2026
65 Тренчев
15:20 06.11.2026
66 опита
Бог да го прости!
15:22 06.11.2026