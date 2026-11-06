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Почина основателят на първия антикомунистически синдикат „Подкрепа“ Константин Тренчев
  Тема: Известни личности

Почина основателят на първия антикомунистически синдикат „Подкрепа“ Константин Тренчев

6 Ноември, 2026 14:00 3 084 66

  • константин тренчев-
  • кт подкрепа-
  • синдикати-
  • сдс-
  • поклонение

Д-р Тренчев е починал след кратко боледуване. Поклонението ще бъде на 9 ноември в храма „Св. Неделя“ в София

Почина основателят на първия антикомунистически синдикат „Подкрепа“ Константин Тренчев - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Почина д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Той е издъхнал след кратко боледуване, съобщиха от синдикалната организация.

„Има личности, чието име остава неразривно свързано с определена историческа епоха. За българското независимо синдикално движение и демократичните промени след 1989 г. това име е д-р Константин Тренчев“, посочват от КТ „Подкрепа“.

Основател на независимото синдикално движение

Лекар по професия, общественик и дисидент, Тренчев поставя началото на КТ „Подкрепа“ през 1989 г. – преди падането на комунистическия режим. Организацията е определяна като първия независим синдикат в България, създаден във време, когато свободното сдружаване и независимата защита на трудовите права са силно ограничени.

Заради дейността си Тренчев е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник.

След демократичните промени той става един от учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията.

26 години начело на КТ „Подкрепа“

Константин Тренчев ръководи синдиката в продължение на 26 години. В този период КТ „Подкрепа“ изгражда отраслови и регионални структури, включва се в националния социален диалог и организира протести, стачки и обществени кампании в защита на работещите.

Тренчев има роля и за международното признание на българското синдикално движение. Той е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и за вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

През 2015 г. отстъпва ръководството на следващото поколение синдикални лидери и е избран за почетен президент на КТ „Подкрепа“.

„За членовете, лидерите и съмишлениците на КТ „Подкрепа“ той е много повече от основател. Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис“, пишат от организацията.

Поклонението ще бъде на 9 ноември

Поклонението пред д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    94 29 Отговор
    Един от многото гробокопачи на България .НРБ ще се завърне

    Коментиран от #60

    14:02 06.11.2026

  • 2 Загрижен

    106 6 Отговор
    И тоя що работници предаде през живота си за няколко сребърника повече...

    Коментиран от #42

    14:03 06.11.2026

  • 3 Симо

    67 1 Отговор
    Ми то цяла тарапана стана пред портите на св. Петър. Опашка.

    Коментиран от #44

    14:05 06.11.2026

  • 4 Един

    83 2 Отговор
    От кръстниците на държавната мафия ,отдел продажби на чуждо и държавно имущество

    14:06 06.11.2026

  • 5 Егати

    75 9 Отговор
    Пукна ли помияра долен?
    Поне си поживя на гърба на ,които ,,УЖ" ...ЗАЩИСТАВАШЕ!

    14:06 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван2

    52 4 Отговор
    Като го знам какъв смок беше бог да го прости.

    14:07 06.11.2026

  • 8 Браво днеска е добър ден за България,

    67 7 Отговор
    отиват си личности които бяха антилице на Анти Корупция, с други думи, едни от най големите корупционери, мутри и мафиоти, мулти корумпирани лица на Политическата Класа.

    14:07 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    21 1 Отговор
    ....нищо!

    14:12 06.11.2026

  • 12 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер

    7 4 Отговор
    БОГ ДА ГО ПРОСТИ ! Приятел ми е , беловец е , живее на триста метра от мен !

    Коментиран от #31

    14:14 06.11.2026

  • 13 Пълна бутафория

    59 7 Отговор
    Бил един от учредителите на дясната пасмина "Съюза на демократичните сили" но иначе бил защитавал пролетариата видиш ли. По негово време впрочем бяха подтъпквани всякакви синдикални принципи. Спомнете си когато самият той заяви " Обещал съм на царя по негово време една стачка и протест да няма" ....

    Коментиран от #56

    14:15 06.11.2026

  • 14 тото

    51 3 Отговор
    Ще го запомня с това как подскачаше радостно на покрива на затвора, слад като бяха пуснали всички рецидивисти и престъпници, по повод че дошла демокрацията и тези дето били зад решетките били подискани и били жертви понеже са осъдени от съд по време на комунизма. После се докопа до синидкалните дела, където стана несменяем и постоянно присъствие.

    14:15 06.11.2026

  • 15 Европейската комисия

    38 3 Отговор
    Доктор Константин Тренчев беше начело на КТ „Подкрепа“ от основаването ѝ до началото на 2015 г.. Точно в годините преди оттеглянето му синдикатите бяха усвоили десетки милиони по тези схеми. Срещу Тренчев и ръководството имаше редица публични скандали и журналистически разследвания (включително изнесени данни за офшорни сметки и странни финансови потоци към синдиката), но най-големият удар дойде по линия на европейския одит.Европейската комисия изпрати сериозни одитни доклади и замрази плащания по ОП „Развитие на човешките ресурси“ заради тези практики. Основните критики на Брюксел бяха:
    • Липса на конкуренция: ЕК категорично възрази срещу това държавата автоматично да излива милиони в касите на шепа синдикати и работодателски сдружения без обществени поръчки.
    • Изкуствено надути разходи: Одиторите откриха шокиращи хонорари за писане на анкети и брошури, както и преливане на средства към свързани лица.
    • Налагане на финансови корекции: България беше принудена да плати милиони лева глоби (финансови корекции), което означаваше, че част от парите, които синдикатите вече бяха похарчили, не бяха признати от Брюксел и трябваше да бъдат покрити от българския държавен бюджет (т.е. от данъкоплатците).

    Коментиран от #38

    14:15 06.11.2026

  • 16 Гост

    23 2 Отговор
    Отскочих до Уикипедия за да видя на колко години е....71.....млад....няма да е лошо да слагате и годините нали...Бог да го прости..

    14:16 06.11.2026

  • 17 Д-р Николай Томов

    15 41 Отговор
    Бог да прости д-р Константин Тренчев.
    Отиде си един истински, автентичен анти комунист, реален борец за правата на човека.
    Познавахме се от 1978 година, когато той беше демонстратор по анатомия на нашата студентка група. Още тогава се открояваше с ерудиция и познания. След това животът го насочи в други дейности. Медицината загуби, но демокрацията спечели един неуморен анти комунист и демократ.
    Поклон пред паметта му.

    Коментиран от #63

    14:16 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Още един комунист

    36 5 Отговор
    Си замина.. цял живот на хранилка от нашите данъци.

    14:18 06.11.2026

  • 20 Европейската комисия

    29 0 Отговор
    По програмите за "укрепване на капацитета" и "развитие на пазара на труда", за които бяха заделени стотици милиони лева, резултатите на терен се оказаха нищожни. В медийните и одитните доклади беше изчислено, че след похарчването на огромните суми за анкети, обучения и консултации, реално намерена постоянна работа беше осигурена на едва около 900 души. • Когато анализаторите и журналистите разделиха похарчените милиони на реално наетите хора, излезе, че държавата и ЕС са платили по десетки (в някои случаи стотици) хиляди лева на брой за разкриването на едно-единствено работно място. Вместо парите да отидат за заплати на хората, те бяха „стопени“ в хонорари за лектори, писане на стратегии, наръчници и наемане на зали за семинари. • Европейските одитори заявиха директно, че синдикатите и работодателските съюзи са действали като "затворен клуб", който изсмуква средства без реален ефект за икономиката и безработните.
    Случаят остана в историята като класически пример за "усвояване" на европейски пари от страна на синдикалните ръководства, начело с фигури като д-р Константин Тренчев (в КТ „Подкрепа“) и КНСБ, при което реален резултат за обикновения работник на практика липсваше.

    14:19 06.11.2026

  • 21 Тренчев

    27 4 Отговор
    е арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник но заради антидържавна пропаганда и враждебна дейност ! Арестуван е в края на май 1989 г. след т.нар. Майски събития (протестите на българските турци срещу Възродителния процес). Властта го обвинява, че чрез изявленията си по западни радиостанции (като „Свободна Европа“ и „Дойче Веле“) подстрекава към безредици и уронва престижа на държавата. Участие в Независимото дружество за защита правата на човека (НДЗПЧ) което категорично е доказано че е било финансирано от чужди служби, по точно турски

    14:23 06.11.2026

  • 22 Тенчо

    29 7 Отговор
    Тренчев, още един днес след Рашидов!
    Господ е българин!

    14:24 06.11.2026

  • 23 Господ се сети и за нас

    32 5 Отговор
    Започна да ги разчиства!
    Амин!

    14:24 06.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Скорцени

    18 0 Отговор
    Нищо и за този

    14:25 06.11.2026

  • 26 Лора

    25 4 Отговор
    Още една заплата, една пенсия и куп превилегии, падат от плещите на народа! Амин!

    14:27 06.11.2026

  • 27 дрън дрън

    20 2 Отговор
    Алкохола не прощава, това се отнася и за К. Тренчев!

    14:27 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Казанлъшкия

    22 3 Отговор
    Да не му изброявам греховете, че няма да ми стигнат знаците. Горе ще го съдят.

    14:28 06.11.2026

  • 30 Валентин Вълев

    3 21 Отговор
    Светла му памет! Беше човек с мисия. И я изпълни!

    Коментиран от #57

    14:28 06.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Константинов

    13 1 Отговор
    Българският анархист и дисидент Георги Константинов (известен като Анархията), е сред най-острите и безкомпромисни критици на д-р Константин Тренчев. Георги Константинов категорично твърди, че КТ „Подкрепа“ и самият Тренчев не са автентичен израз на работническото недоволство, а проект, дирижиран от Държавна сигурност (ДС) и реформаторското крило в БКП. Според анархиста целта е била да се създаде „контролирана опозиция“ по модела на полския синдикат „Солидарност“, която да канализира гнева на хората и да предотврати появата на истински, радикални антикомунистически и работнически движения. Константинов и издателството на Федерацията на анархистите в България често публикуват материали, според които Тренчев е имал зависимости от ДС (свързван с псевдоними като „Павлов“). Анархистът изтъква факта, че Тренчев е пуснат да учи във френски колеж в Алжир в края на 60-те години – нещо абсолютно невъзможно за „случаен“ човек или реален враг на народа по онова време, без благословията на върхушката. Константинов описва Тренчев като притежаващ „фалшив ореол на смел защитник на експлоатираните“

    Коментиран от #53

    14:31 06.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Беше пълен комплексар и

    27 1 Отговор
    Макар никога да не практикувал клинична медицина нито един работен ден винаги се титуловаше „д-р“ пред името си през целия си живот и парадираше с образованието получено безплатно по времето на социализма ...

    14:33 06.11.2026

  • 35 Хи хи

    8 0 Отговор
    Тренчев се е втренчил !!

    14:34 06.11.2026

  • 36 Мич

    13 1 Отговор
    Защо пишете лъжи, първия работнически синдикат, да защитава правата на работниците. А комунизъм никога не е имало.

    14:35 06.11.2026

  • 37 Няма съюзи няма кооперации

    8 1 Отговор
    Но всичкият офисен планктон членува в спец дружинки по интереси

    14:37 06.11.2026

  • 38 Факт

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "Европейската комисия":

    Къде по света орофсъюза не е мафия!?

    14:38 06.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Лили Иванова

    4 3 Отговор
    Изпрати ли жалейка, или за днес,такъв разход не беше предвиден?!
    Лили, голяма динамика!
    Бавиш се!

    14:40 06.11.2026

  • 42 Много точно

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Загрижен":

    За времето на длъжност обиколи 53 държави на наша сметка така се хвалеше
    И той лежа в затвора и после се издигна
    Уж по хранеше семейството му осигурено в Америка като някои други бивши...

    14:42 06.11.2026

  • 43 Никога не е бил в затвора !

    15 2 Отговор
    Тренчев не е имал влязла в сила ефективна присъда за лишаване от свобода. Не е лежал в затвор като осъдено лице, а е бил задържан в следствения арест в качеството си на следствен в главно следствено управление (ГСУ) на ул. „Развигор“ в София. Прекарва в следствения арест 101 дни (малко над 3 месеца). Срещу него е заведено следствено дело по чл. 108 от Наказателния кодекс (за „противодържавна агитация и пропаганда“) На 3 септември 1989 г., под натиска и застъпничеството на западни дипломати и медии, той е освободен от ареста.После имаше и дело около подпалването на Партийния дом през 1990 г., по което той също беше разследван . Винаги е бил престъпник и закононарушител реално. Никога закона не е бил важен за него.

    14:44 06.11.2026

  • 44 Не е така

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Симо":

    Няма нито един пред портите на св. Петър ...

    Опашката е пред портите на Ада.

    14:44 06.11.2026

  • 45 Научаваме от предаването „Вяра и обществ

    4 0 Отговор
    Научаваме от предаването „Вяра и общество” по БНТ, че две седмици преди да се удави Варненският митрополит Кирил вечерял с д-р Тренчев и му споделил, че е заплашван с убийство от свой колега. „Свой колега” трябва да е значи некой от владиците, не ли?

    14:45 06.11.2026

  • 46 Казуар

    3 3 Отговор
    Комунистите които заграбиха икономиката на България не го харесваха. Дивите комунисти станаха диви капиталисти.

    Коментиран от #47

    14:48 06.11.2026

  • 47 9ти септември

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Казуар":

    И тяхните отрочета в лицето на ппдб

    14:52 06.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 За разлика от сина си

    4 1 Отговор
    Баща му д-р Димитър Тренчев беше изтъкнат хирург и член на БКП. Имаше дълга и успешна кариера в областта на общата, коремната и неврохирургията, като дълги години работи в болницата в Стара Загора, а за известен период (1969–1971 г.) практикува и в Алжир. Почина през март 2022 г. на 90-годишна възраст.
    Майка му беше медицинска сестра. И тя беше член на БКП....

    14:55 06.11.2026

  • 50 мнение

    5 0 Отговор
    Голям комунист беше и агент, вярно служи на партията и идеята. Успя да си изиграе ролята успешно и да запази тайната на голямата измама и заблудата "перестройка". Създадоха фалшива опозиция, вкараха се в ЕС и НАТО, за да ги разбиват отвътре.

    14:57 06.11.2026

  • 51 тъй както тръгна

    5 0 Отговор
    след тях и Буда и Прасето, като не могат да ги вкарат в затвора, умират от страх. Ай, хаирлия да е !

    15:00 06.11.2026

  • 52 Тик-Ток

    7 1 Отговор
    Един негодник по малко,един добър ден за българската демокрация

    15:01 06.11.2026

  • 53 Константин Тренчев

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Константинов":

    се бърка с Антони Тренчев (баща на основателя на криптокомпанията Nexo със същото име), за когото Комисията по досиетата официално доказа и обяви, че е бил щатен служител/агент на Второ главно управление на ДС под псевдонима „Петров“. Двата случая нямат нищо общо помежду си.

    15:02 06.11.2026

  • 54 Хи хи

    1 1 Отговор
    Какъв хубав ден за българската демокрация !!

    15:02 06.11.2026

  • 55 Пущиня(к)

    2 0 Отговор
    А, бе, Веждичката верно повлече крак. Кога да чекаме баце?😂

    15:03 06.11.2026

  • 56 55555

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пълна бутафория":

    Това е за прикритие-Той е от тъмно червена фамилия,братовчед на Гошо тарабата.

    15:05 06.11.2026

  • 57 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Валентин Вълев":

    Анти човешка.

    15:06 06.11.2026

  • 58 Константин Тренчев

    3 0 Отговор
    Е бил "само" 26 години шеф на синдикат ! Янка Такева е абсолютният рекордьор за най-дълго управление на отделен синдикат у нас. Тя оглавява Синдиката на българските учители (СБУ) (който е част от КНСБ) от 1994 г. до момента – общо 32 години.

    15:06 06.11.2026

  • 59 ДНЕС Е ДОБЪР ДЕН ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    Господ прибира мишенниците от прехода.

    Коментиран от #62

    15:07 06.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Затворен Клуб си има и друго име,

    1 0 Отговор
    Картел, също така друго име което приляга на Затвореният Клуб на Тренчев е Кабал.

    "Кабал" - скалъпените планове на група хора, тайно обединени в заговор (за сваляне на правителство)

    15:12 06.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Д-р Николай Томов":

    Бог да го прости. Водеше ни упражнения по патонатомия 1989г тъкмо беше излезнал от затвора. На 20 октомври ни каза "Тодор Живков пада" ни е не повярвахме.... Противоречива личност, но мисля, че медицината загуби...

    15:13 06.11.2026

  • 64 Горски

    4 0 Отговор
    Добре,че ни напомнихте за този профсъюз,че го бяхме забравили.А той изигра ключова роля за разгрома на българската икономика и след като това беше направено,съвсем закономерно и нормално отиде в миманса,а лидера Тренчев се установи на места спокойни и приятни,където да си доизживее старините,награда за изпълнението на поставените му от Господарите задачи. Няма по-безсмиелсни и безгласни синдикати, който работят против народа и с управляващите.

    15:18 06.11.2026

  • 65 Тренчев

    0 0 Отговор
    Беше племенник на Г.Димитров

    15:20 06.11.2026

  • 66 опита

    0 0 Отговор
    да стане нещо добро, стана както преди, че дори по-зле.....
    Бог да го прости!

    15:22 06.11.2026

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