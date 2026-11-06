Почина основателят на първия антикомунистически синдикат „Подкрепа“ Константин Тренчев

Почина д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Той е издъхнал след кратко боледуване, съобщиха от синдикалната организация.

„Има личности, чието име остава неразривно свързано с определена историческа епоха. За българското независимо синдикално движение и демократичните промени след 1989 г. това име е д-р Константин Тренчев“, посочват от КТ „Подкрепа“.

Основател на независимото синдикално движение

Лекар по професия, общественик и дисидент, Тренчев поставя началото на КТ „Подкрепа“ през 1989 г. – преди падането на комунистическия режим. Организацията е определяна като първия независим синдикат в България, създаден във време, когато свободното сдружаване и независимата защита на трудовите права са силно ограничени.

Заради дейността си Тренчев е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник.

След демократичните промени той става един от учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията.

26 години начело на КТ „Подкрепа“

Константин Тренчев ръководи синдиката в продължение на 26 години. В този период КТ „Подкрепа“ изгражда отраслови и регионални структури, включва се в националния социален диалог и организира протести, стачки и обществени кампании в защита на работещите.

Тренчев има роля и за международното признание на българското синдикално движение. Той е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и за вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

През 2015 г. отстъпва ръководството на следващото поколение синдикални лидери и е избран за почетен президент на КТ „Подкрепа“.

Поклонението ще бъде на 9 ноември

„За членовете, лидерите и съмишлениците на КТ „Подкрепа“ той е много повече от основател. Името му е символ на смелостта да отстояваш принципите си, на силата да защитаваш хората на труда и на убеждението, че свободата и достойнството никога не трябва да бъдат предмет на компромис“, пишат от организацията.

Поклонението пред д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София.

Източници: btvnovinite.bg