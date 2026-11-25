Служители на Главната инспекция по труда в цялата страна ще прекратят работа за един час в рамките на протестна акция на КТ „Подкрепа“. Те настояват заплатите им да бъдат увеличени с 350 евро от началото на 2027 г., както и да бъде възстановена добавката за клас прослужено време.

Стачката е част от поредица едночасови действия в държавната администрация под надслов „Справедливост и равни права“. В инициативата участват служители от централните управления и териториалните структури на няколко институции в страната.

Протестите продължават в администрацията

Първи стачкуваха служители на Агенцията за социално подпомагане, а на 24 ноември към тях се присъединиха и работещите в Агенцията по заетостта. След акцията в Главната инспекция по труда са планирани протестни действия в Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт и Националния осигурителен институт.

По график едночасовите стачки се провеждат между 10:00 и 11:00 часа. Синдикатът посочва като причина за протестите различията във възнагражденията и неравнопоставеното третиране на служителите в държавната администрация.

Синдикатът настоява за еднакъв подход към заплатите

Председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“ Кремена Атанасова заяви, че процентното увеличение не решава проблема с ниските възнаграждения. „Не може тези с 4000 евро заплати да получат 5% и тези с 800 евро също да получат 5%“, каза тя.

Според синдиката увеличението с фиксирана сума би защитило по-добре служителите с най-ниски доходи. От КТ „Подкрепа“ настояват и за връщане на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, bta.bg