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Българската армия почита паметта на загиналите воини

Българската армия почита паметта на загиналите воини

7 Ноември, 2026 06:41 535 8

  • българска армия-
  • архангелова задушница-
  • загинали военнослужещи-
  • министерство на отбраната-
  • военни ритуали

Централната церемония за Архангелова задушница ще бъде при Военния мавзолей-костница в София. Ритуали ще има в цялата страна и на български военни гробища зад граница

Българската армия почита паметта на загиналите воини - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската армия ще почете паметта на загиналите военнослужещи с военни ритуали и панихиди на Архангелова задушница. Централната церемония ще започне в 11:00 часа при Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

Заупокойната панихида ще бъде отслужена от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Националната гвардейска част ще участва във военния ритуал в памет на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

На церемонията в София се очаква да присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Въоръжените сили и представители на военнопатриотични съюзи. Министерството на отбраната съобщи:

„Ще бъдат поднесени венци и цветя и ще бъдат отдадени воински почести в памет на загиналите.“

Ритуали в цялата страна и зад граница

Възпоменателни прояви ще се проведат в цялата страна с участието на представителни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка. В церемониите ще се включат и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“.

Ще бъдат почетени и български военнослужещи, погребани извън страната. В Република Северна Македония делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова, ще участва в официална церемония на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля.

В Румъния военен ритуал и панихида ще се състоят на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ край село Мирча вода, окръг Констанца. Там ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    3 0 Отговор
    Поклон пред загиналите български войници,поклон!

    06:46 07.11.2026

  • 2 Според русофилите

    1 4 Отговор
    Това са нарконацисти!

    06:50 07.11.2026

  • 3 Име

    1 1 Отговор
    Преди комунизма се е казвало “войска”, а не армия.

    Коментиран от #5

    07:01 07.11.2026

  • 4 ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!

    3 0 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/

    А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    07:32 07.11.2026

  • 5 ВОЕНЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    А ДН€$,$Л€Д КОМУНИЗМА СТАНА БА- БАР Д . К!

    07:34 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пецата

    0 1 Отговор
    Хич не ме интересуват камуфлажните галфони разбираш ли 🤣

    07:39 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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