Българската армия почита паметта на загиналите воини

Българската армия ще почете паметта на загиналите военнослужещи с военни ритуали и панихиди на Архангелова задушница. Централната церемония ще започне в 11:00 часа при Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.

Заупокойната панихида ще бъде отслужена от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Националната гвардейска част ще участва във военния ритуал в памет на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.

На церемонията в София се очаква да присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Въоръжените сили и представители на военнопатриотични съюзи. Министерството на отбраната съобщи:

„Ще бъдат поднесени венци и цветя и ще бъдат отдадени воински почести в памет на загиналите.“

Ритуали в цялата страна и зад граница

Възпоменателни прояви ще се проведат в цялата страна с участието на представителни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка. В церемониите ще се включат и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“.

Ще бъдат почетени и български военнослужещи, погребани извън страната. В Република Северна Македония делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова, ще участва в официална церемония на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля.

В Румъния военен ритуал и панихида ще се състоят на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ край село Мирча вода, окръг Констанца. Там ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната.

Източници: bta.bg