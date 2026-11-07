Българската армия почита паметта на загиналите воини

Българската армия ще почете паметта на загиналите военнослужещи с военни ритуали и панихиди на Архангелова задушница. Централната церемония ще започне в 11:00 часа при Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища.
Заупокойната панихида ще бъде отслужена от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Националната гвардейска част ще участва във военния ритуал в памет на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.
На церемонията в София се очаква да присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Въоръжените сили и представители на военнопатриотични съюзи. Министерството на отбраната съобщи:
Ритуали в цялата страна и зад граница
Възпоменателни прояви ще се проведат в цялата страна с участието на представителни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции и Командването за логистична поддръжка. В церемониите ще се включат и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“.
Ще бъдат почетени и български военнослужещи, погребани извън страната. В Република Северна Македония делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова, ще участва в официална церемония на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля.
В Румъния военен ритуал и панихида ще се състоят на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ край село Мирча вода, окръг Констанца. Там ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаберих
06:46 07.11.2026
2 Според русофилите
06:50 07.11.2026
3 Име
Коментиран от #5
07:01 07.11.2026
4 ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх." /ИВАН ВАЗОВ/
А ДН€$ ф а т м а к ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
07:32 07.11.2026
5 ВОЕНЕН
До коментар #3 от "Име":А ДН€$,$Л€Д КОМУНИЗМА СТАНА БА- БАР Д . К!
07:34 07.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пецата
07:39 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.