Турски военни и техника се придвижват към „Ново село“

Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна инфраструктура към учебен полигон „Ново село“ на 7 ноември. Те ще участват в многонационалното учение „Тракия – 26“ като част от многонационалната бойна група на НАТО в България, съобщиха от Министерството на отбраната.

„Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна инфраструктура към учебен полигон „Ново село“ на 7 ноември“, посочиха от военното ведомство.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“. Министерството на отбраната не е съобщило конкретния маршрут, броя на военнослужещите или вида на техниката.

Предстои придвижване и към полигон „Корен“

Във връзка със същото учение на 11 и 12 ноември ще се придвижат военнослужещи и техника от състава на Сухопътните войски към учебен полигон „Корен“. И тези автоколони ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“, съобщи Министерството на отбраната.