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Турски военни и техника се придвижват към „Ново село“

Турски военни и техника се придвижват към „Ново село“

7 Ноември, 2026 07:04, обновена 7 Ноември, 2026 07:06 771 13

  • турски военнослужещи-
  • военна техника-
  • учение тракия 26-
  • ново село-
  • военна полиция

Колоните ще участват в учението „Тракия – 26“ като част от многонационалната бойна група на НАТО в България

Турски военни и техника се придвижват към „Ново село“ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна инфраструктура към учебен полигон „Ново село“ на 7 ноември. Те ще участват в многонационалното учение „Тракия – 26“ като част от многонационалната бойна група на НАТО в България, съобщиха от Министерството на отбраната.

„Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна инфраструктура към учебен полигон „Ново село“ на 7 ноември“, посочиха от военното ведомство.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“. Министерството на отбраната не е съобщило конкретния маршрут, броя на военнослужещите или вида на техниката.

Предстои придвижване и към полигон „Корен“

Във връзка със същото учение на 11 и 12 ноември ще се придвижат военнослужещи и техника от състава на Сухопътните войски към учебен полигон „Корен“. И тези автоколони ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“, съобщи Министерството на отбраната.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    15 3 Отговор
    Кога по Тошово време турски башибозук е нахлувал на родна земя?

    Коментиран от #3, #12

    07:09 07.11.2026

  • 2 ........–

    13 3 Отговор
    До къде е докарахме с нашите евр(е)оАтлантици ?!?!?

    07:12 07.11.2026

  • 3 хехе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Като знаят колко сме гола вода да не вземат да решат да поостанат, че не знам тогава НАТО по кой член ще ни помогне.

    Коментиран от #4

    07:16 07.11.2026

  • 4 Ганьо

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Те отдавна ни купиха, но ние не знаем...

    07:18 07.11.2026

  • 5 Баба Пена

    8 1 Отговор
    Дано не забравят да се върнат. Имат тоя навик.

    07:18 07.11.2026

  • 6 Комшии

    4 2 Отговор
    Да идват и да останат тука и както да е някой ден пак ще дойдат и то завинаги .

    07:18 07.11.2026

  • 7 Месете питата

    5 0 Отговор
    Абе те хубаво дошли ама да не решат да останат че няма и кой да ги изгони.

    Коментиран от #13

    07:19 07.11.2026

  • 8 1234

    2 3 Отговор
    Вардят бг от руска агресия

    07:20 07.11.2026

  • 9 Евророб

    1 3 Отговор
    Май по-добре да си останат тук.

    07:22 07.11.2026

  • 10 Българин

    0 0 Отговор
    Българио за тебе те умряха…

    07:39 07.11.2026

  • 11 Г€РБ-ПП-ДБ

    1 0 Отговор
    Да жив€€ брат$ка натов$ка турция!
    Къд€то $м€ го Ла п . ли пак щ€ го Ла п. м€!
    3-ти Март НЕ може да е Национален Празник,обиждам€ $ъюзна турция!

    07:40 07.11.2026

  • 12 Малко ни е останало

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    И по време на Тошо щяха да идват , добре че КГБ ни предупреди да отворим границата с Турция , иначе 150 бр . Ф-16 закупени от САЩ през 1987год. последните обучени пилоти до една седмица се завръщат от САЩ . Тъка че не само Русия а целия Варшавски пакт не можем да ви спасим . Копието строго секретно се пази в държавния архив , оригиналния ???

    07:44 07.11.2026

  • 13 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Месете питата":

    Жълтопаветните ще ги изгонят. С голо епилирано дупе.

    07:44 07.11.2026

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