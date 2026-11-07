Турски военни и техника се придвижват към „Ново село“

Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна инфраструктура към учебен полигон „Ново село“ на 7 ноември. Те ще участват в многонационалното учение „Тракия – 26“ като част от многонационалната бойна група на НАТО в България, съобщиха от Министерството на отбраната.
„Личен състав и военна техника на турските въоръжени сили ще се придвижат по републиканската пътна инфраструктура към учебен полигон „Ново село“ на 7 ноември“, посочиха от военното ведомство.
Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“. Министерството на отбраната не е съобщило конкретния маршрут, броя на военнослужещите или вида на техниката.
Предстои придвижване и към полигон „Корен“
Във връзка със същото учение на 11 и 12 ноември ще се придвижат военнослужещи и техника от състава на Сухопътните войски към учебен полигон „Корен“. И тези автоколони ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“, съобщи Министерството на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #3, #12
07:09 07.11.2026
2 ........–
07:12 07.11.2026
3 хехе
До коментар #1 от "Гробар":Като знаят колко сме гола вода да не вземат да решат да поостанат, че не знам тогава НАТО по кой член ще ни помогне.
Коментиран от #4
07:16 07.11.2026
4 Ганьо
До коментар #3 от "хехе":Те отдавна ни купиха, но ние не знаем...
07:18 07.11.2026
5 Баба Пена
07:18 07.11.2026
6 Комшии
07:18 07.11.2026
7 Месете питата
Коментиран от #13
07:19 07.11.2026
8 1234
07:20 07.11.2026
9 Евророб
07:22 07.11.2026
10 Българин
07:39 07.11.2026
11 Г€РБ-ПП-ДБ
Къд€то $м€ го Ла п . ли пак щ€ го Ла п. м€!
3-ти Март НЕ може да е Национален Празник,обиждам€ $ъюзна турция!
07:40 07.11.2026
12 Малко ни е останало
До коментар #1 от "Гробар":И по време на Тошо щяха да идват , добре че КГБ ни предупреди да отворим границата с Турция , иначе 150 бр . Ф-16 закупени от САЩ през 1987год. последните обучени пилоти до една седмица се завръщат от САЩ . Тъка че не само Русия а целия Варшавски пакт не можем да ви спасим . Копието строго секретно се пази в държавния архив , оригиналния ???
07:44 07.11.2026
13 Гробар
До коментар #7 от "Месете питата":Жълтопаветните ще ги изгонят. С голо епилирано дупе.
07:44 07.11.2026