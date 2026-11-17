Сухопътните войски не модернизират стара техника, а я заменят с нова. Това заяви командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков в интервю за БНТ.

„В дадения случай ние направо сменяме, защото няма какво да модернизираме“, каза Дешков. По думите му реалното начало на промяната идва тогава, когато новите машини бъдат въведени в употреба и военнослужещите започнат да работят с тях. Той определи първите машини като акцент на началото на трансформацията в Сухопътните войски.

Пехотата остава необходима

Командирът подчерта, че навлизането на дроновете не отменя ролята на традиционните бойни способности. Според него пехотата, танковете и артилерията продължават да бъдат незаменими, но без дронове съвременните военни задачи не могат да бъдат решени в пълния им обем.

Дешков посочи като извод от войната в Украйна, че старите концепции не са напуснали бойното поле. Те обаче трябва да бъдат адаптирани към нов тип бойни действия, в които безпилотните системи заемат все по-важно място.

Процедурите и производството забавят превъоръжаването

Според Дешков скоростта на придобиване на нова техника и усвояването на нови способности остават проблем. Той посочи два основни фактора – административните процедури и финансирането, както и ограничения производствен капацитет на компаниите.

„Поръчките, особено в днешно време, са огромни, капацитетите не толкова големи“, заяви командирът на Сухопътните войски.

Дешков каза още, че недокомплектът в армията все още не е преодолян, макар според него да се върви в правилната посока.

Заплатите са временно замразени

По темата за доходите на военнослужещите Дешков коментира, че политиката по възнагражденията е замразена с приемането на новия бюджет. Той изрази очакване в рамките на годината да бъде намерен ресурс за актуализация на заплатите.

„Аз съм оптимист, че в рамките на годината ще се намери ресурс“, каза ген.-майор Дешков. Той допълни, че според него в момента има баланс между трите вида въоръжени сили и те са еднакво във фокуса на Министерството на отбраната.

Интерес към военната служба

Командирът заяви, че армията привлича млади мъже и жени. Като мотиви за постъпване той посочи не само социалния статус, но и възможността за придобиване на практически умения, работа със специализирана техника, подготовка в екип и изпълнение на обществена роля.

Дешков подчерта, че военната служба не може да бъде възстановена във вида, в който е съществувала преди 30 години. По думите му бъдещето на армията е свързано с нови способности, нова техника и подготовка, съобразена с промените на бойното поле.