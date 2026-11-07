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КЗП проверява търговските вериги за надценки до 135%
  Тема: Икономика

КЗП проверява търговските вериги за надценки до 135%

7 Ноември, 2026 09:33 845 22

  • надценки-
  • цени на храните-
  • мая манолова-
  • търговски вериги-
  • защита на потребителите

Мая Манолова съобщи за санкции до 35 000 евро и нарушения при съхранението на месо. Предстоят проверки и на цените на лекарствата без рецепта

КЗП проверява търговските вериги за надценки до 135% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масирани проверки на големите търговски вериги са започнали заради високи надценки при основни храни, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. По представените от нея данни надценките достигат 135% при маслото, 99% при прясното мляко и 95% при сиренето.

Проверките се извършват съвместно от КЗП, Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите. „За първи път цялата държава чрез своите институции се ангажира с този проблем“, заяви Манолова.

По думите ѝ през последните две седмици са установени множество нарушения в големите търговски вериги. КЗП е наложила санкции за нелоялни търговски практики, като размерът им достига 35 000 евро. За необосновано повишаване на цените санкциите са между 10 000 и 100 000 евро, но доказването на такова нарушение е по-трудно, когато поскъпването е настъпило преди повече от година.

Манолова заяви, че ще защитава издадените наказателни постановления и пред съда, ако бъдат обжалвани. „Ако си мислят, че с лека ръка ще им паднат тези абсолютно заслужени санкции, просто грешат“, каза председателят на КЗП.

Проверки за храни и нарушения при месото

Сред продуктите, за които Манолова настоява за по-ниски надценки, са хлябът, брашното, оризът, маслото, олиото, яйцата и млечните продукти. Тя даде за пример Германия, където според представените от нея данни надценките при млечните продукти са между 15% и 25%.

При проверки на БАБХ са затворени два супермаркета, както и обекти и съоръжения, свързани с приготвяне и предлагане на готова храна. Манолова посочи случай, при който годно за употреба месо е било съхранявано заедно с бракувано месо с изтекъл срок на годност. Установени са и проблеми с документацията и проследимостта на храните.

„Не искам да правя внушения. Просто казвам, че проверките, които държавата прави, имат своите причини“, уточни тя, без да твърди, че потребители са купували негодно месо.

Материали са изпратени до КЗК

Манолова съобщи, че е изпратила до Комисията за защита на конкуренцията материали за предполагаеми нелоялни практики спрямо български производители. Според нея търговските вериги прилагат различни надценки за сходни продукти, като даде пример с вносна гауда и български кашкавал.

„Защо да могат да продават едните с 30% наценка, другите със 130% наценка?“, попита Манолова. По думите ѝ санкциите за нарушения от компетентността на КЗК могат да достигат 10% от оборота.

Председателят на КЗП допълни, че млекопроизводители и млекопреработватели са представили фактури, според които доставните цени на някои млечни продукти са намалели спрямо 2022 г. Тя заяви, че това поставя под съмнение твърденията, че поскъпването в магазините се дължи основно на производителите.

Проверяват и лекарствата без рецепта

Следващ приоритет на КЗП ще бъдат цените на лекарствата без рецепта и хранителните добавки. Манолова заяви, че някои аналгетици, противогрипни препарати, сиропи и капки се продават в България на цени, които според нея са два пъти по-високи от тези в Гърция.

Предстои преглед на нормативната уредба, за да се установи на кой етап от веригата се формира най-голямото оскъпяване – при производството, търговията на едро или продажбата в аптеките. Подготвят се и законодателни промени, свързани с определянето на максималните цени на лекарствата и хранителните добавки.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганчев

    5 0 Отговор
    Манолова ще следи за етикетчетата на бутилките бира.

    Коментиран от #6

    09:38 07.11.2026

  • 4 Какво какво какво

    12 0 Отговор
    Се правите че проверявате бе смешници!
    Това въобще не трябваше да се случва, вече ни ограбиха! Много добре знаехте, че ще се случи! Смешници!

    09:39 07.11.2026

  • 5 Дик диверсанта

    6 4 Отговор
    Руска пропаганда прави тази.
    За ....................ли.

    09:41 07.11.2026

  • 6 Дик диверсанта

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганчев":

    Тя иска да спре бирата в бутилки, не разбрах защо, може би има връзка с пиенето от шишето, навява и спомени.

    09:42 07.11.2026

  • 7 Гларус

    15 1 Отговор
    Сестра Галева, освен празни приказки, нещо друго свършила ли е откакто я върнаха на топла службица? На празни приказки и шумни медийни изяви се наслушахме и нагледахме. Нещо конкретно глобени или наказани?

    09:46 07.11.2026

  • 8 нямаме фактите с истинските имена

    3 0 Отговор
    КЗП проверява търговските вериги за надценки до 135%
    Мая Манолова съобщи за санкции до 35 000 евро и нарушения при съхранението на месо. Предстоят проверки и на цените на лекарствата без рецепта
    -;-
    Абе що нема фактологията:
    Кауфлан надул това , това и това
    Лидл- еди какво си
    Била -
    Пикадили


    а сега маслото било с 135%
    кашкавала с
    шоколада с
    .....

    09:47 07.11.2026

  • 9 стоян

    5 1 Отговор
    Другарите от партия промяната защо не гласуват закон за надценки на хранителните стоки до 25% - тая другарка само прави циркове за бедни - ако гласуват такъв закон значи са за промяна - другаре гласували за промяната коментирайте

    09:47 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зелен чорап

    5 0 Отговор
    Ами ние само си проверяваме, но цените в Германия, Испания и др.страни в ЕС са по ниски.А ние продължаваме да си проверяваме скоро ще станат и 200%

    09:52 07.11.2026

  • 14 Опа

    5 0 Отговор
    Приказките са големи и отдавна и не водят до нищо!

    09:52 07.11.2026

  • 15 така

    2 0 Отговор
    ЗП проверява търговските вериги за надценки до 135%. А тези с над 135% няма ли да ги проверява?

    09:53 07.11.2026

  • 16 Самсунг

    0 0 Отговор
    КЗК ще провери ли, защо калъфаджиите продават калъф от 3 долара от Тему за 30 евро.

    10:11 07.11.2026

  • 17 Илиян

    1 0 Отговор
    И какво като ги проверявате ? Проверки , проверки и какво ? Отчита се няква безмислена дейност , да могат някакви хора да си взимат заплатките и толкова. На всеки нормален човек му е ясно, че като отиде в магазина вече почти нищо не може да си купи и цените са в облаците. Нито има наказания , глоби и някакви последствия за крайния потребител. Винаги ние плащаме цялата сметка.

    Коментиран от #18

    10:12 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НЯМА НАДЦЕНКИ ...............

    1 0 Отговор
    ЦЕНИТЕ СА СЪЩИТЕ КАТО ЧИСЛО НО СА В ЕВРО - ТАКА ЗАКОНА НЕ ЛОВИ ВЕРИГИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КРАДЦИ КАТО МАЯ - СМЕШНО Е ДА СЕ ЗАНИМАВАМЕ С ПРОВЕРКИ ЦЯЛ ЖИВОТ МА МАЬОООООО ! МЪРЛОООООООООООО !

    10:25 07.11.2026

  • 20 ТАЯ ГАД МАЯ СЕ ПОДИГРАВА С НАС !

    1 0 Отговор
    ТОВА И Е РАБОТАТА ЩОМ НЯКОЙ СЛОЖИ НА СОФРАТА ТАЯ БОКЛУЧКА И ПАРАЗИТ

    10:32 07.11.2026

  • 21 Мая СОПОЛОВА

    1 0 Отговор
    В главната роля - прах в очите

    10:38 07.11.2026

  • 22 Васил

    0 0 Отговор
    Само говорене а предприети мерки нулеви!

    10:42 07.11.2026

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