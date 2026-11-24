Разход от около 250–300 евро за подмяна на топломери и водомери е прекомерен за едно домакинство, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. КЗП предлага срокът за инсталиране на уреди с дистанционно отчитане да бъде удължен с една година – до 1 януари 2028 г., вместо да изтече на 1 януари 2027 г. Предложението е изпратено до министъра на енергетиката и до Комисията по енергетика в Народното събрание.

„Този разход от около 250–300 евро на домакинство по време на зимния отоплителен сезон наистина е прекомерен“, каза Манолова в ефира на NOVA. По думите ѝ става дума за домакинства, които вече са натоварени от проблеми с топлоснабдяването и прекъсвания на водоснабдяването.

Сигнали за монтаж през февруари и март

От КЗП посочват, че са постъпили сигнали за предложени дати за монтаж през февруари или март 2027 г. Това би означавало подмяната да бъде извършена след изтичането на действащия срок. Като причина комисията посочва недостатъчни наличности на съвместими модели и ограничен капацитет на фирмите за дялово разпределение.

При подмяна новият уред трябва да може да бъде отчитан от системата, която обслужва конкретната сграда. Затова изборът на модел не е изцяло свободен, а графикът за монтаж зависи от наличностите и от възможностите на съответния топлинен счетоводител.

По публикувани цени на дружества за дялово разпределение подмяната на два индивидуални водомера за топла вода и четири индивидуални разпределителя в тристайно жилище струва около 300 евро при стандартен монтаж. Крайната сума може да бъде различна според отоплителната инсталация и характеристиките на жилището.

Какви са последиците при неспазване на срока

Манолова обясни, че според действащите правила при липса на подменени уреди потребителят може да остане без топла вода, но да му бъдат начислявани по 4 кубически метра месечно. За отоплението тя посочи, че може да се начислява потребление на максимална мощност дори когато радиаторите са изключени.

Тези последици са сред мотивите на КЗП да настоява за отлагане на срока. Предложението обаче все още не е прието и действащото изискване остава подмяната да бъде извършена до края на 2026 г.

КЗП вече е настоявала за удължаване на срока заради жалби на потребители и високата цена на дистанционните уреди. През ноември Манолова посочи, че подмяната струва около 280 евро и е непосилна за стотици домакинства.

Източници: trud.bg, 24plovdiv.bg