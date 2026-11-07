Огнище на шарка по овце и кози е установено в Коритен

Първично огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в село Коритен, община Крушари, съобщи Българската агенция по безопасност на храните. В стопанството се отглеждат 120 овце. Сигналът е подаден от собственика след появата на клинични признаци на заболяването, като той е оказал съдействие на ветеринарните власти.

Около засегнатия обект е определена 5-километрова защитна зона. В нея попадат селата Абрит, Александрия, Капитан Димитрово, Коритен, Поручик Кърджиево и Северняк.

Ограничения в пет общини

Определена е и 20-километрова надзорна зона, която обхваща населени места в общините Крушари, Генерал Тошево, Добричка, Кайнарджа и Тервел.

В зоните се забранява придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат при оборен режим. Предвидени са преброяване на животните, актуализиране на данните в информационната система „ВетИС“ и официален ветеринарномедицински контрол.

Извършва се епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за придвижване и преработка.

Предстоят контролни мерки и обезщетения

Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич координира действията с местните власти за контрол и ликвидиране на заболяването. Собствениците на животни подлежат на обезщетяване съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

„Заболяването не представлява опасност за хората, но разпространението му може да нанесе значителни икономически щети“, уточниха от БАБХ.

Агенцията призова стопаните да спазват мерките за биосигурност и при съмнение за заболяването незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Сигнали се приемат денонощно на телефон 0700 122 99.

В края на октомври огнище на шарка по овцете и козите беше установено и в района на Шабла.

Източници: bta.bg