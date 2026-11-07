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Протестиращи легнаха на релсите в Павликени заради БДЖ
  Тема: Градски транспорт

Протестиращи легнаха на релсите в Павликени заради БДЖ

7 Ноември, 2026 16:08 656 12

  • павликени-
  • бдж-
  • железопътен транспорт-
  • протест-
  • влакове

Жителите на града се обявиха срещу новото разписание, според което шест експресни влака няма да спират на гарата

Протестиращи легнаха на релсите в Павликени заради БДЖ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на Павликени отново протестираха на железопътната гара в града заради новото разписание на БДЖ. Част от недоволните легнаха на релсите в знак на несъгласие с решението шест нови експресни влака да преминават през Павликени, без да спират там.

Промяната трябва да влезе в сила от 12 декември. Става дума за влакове по направленията София–Варна–София и София–Бургас–София. Според публикуваната информация те са включени в новото разписание, но гара Павликени не е сред спирките им.

Това е вторият пореден протест на местната гара срещу решението на „БДЖ – Пътнически превози“. Недоволните жители са заявили, че ще предприемат нови действия през следващата седмица, като са предупредили, че те „няма да бъдат мирни“.

От БДЖ са съобщили, че водят преговори с община Павликени. Дружеството търси възможност поне част от шестте експресни влака да спират на гарата, но към момента няма потвърдено окончателно решение за промяна на проекта.

Ако разписанието бъде запазено в този вид, жителите на Павликени няма да могат да използват директно новите експресни композиции от града. Крайният вариант на графика ще определи дали част от влаковете ще получат спирка на местната гара.

Източник: nova.bg


Павликени / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Кюстендилецо

    0 0 Отговор
    А па я че се опна на пато между Жабокрът и Гирчевци додек не пущат повече рейсове. Оно нема рейсове ич, Не че некой се вози де, сеги си кара колицата на евтина газчица.

    16:20 07.11.2026

  • 2 Имам много

    2 0 Отговор
    приятели от Павликени - хубави хора

    16:30 07.11.2026

  • 3 Овчар

    2 1 Отговор
    Кога пак ще гласуват мазохистите ..Вече почти 40 години едно и също..!

    16:31 07.11.2026

  • 4 Е нали

    3 0 Отговор
    магистралата ще минава през Павликени, ще ходят с коли

    Коментиран от #5

    16:38 07.11.2026

  • 5 Внуците им ще карат

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Е нали":

    по магистрала, евентуално след 50-ина години. То дали ще има Павликени тогава?

    16:47 07.11.2026

  • 6 Предлагам

    2 0 Отговор
    Експресните влакове София - Бургас - София да спират в Павликени.

    Коментиран от #11

    16:48 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коко

    1 0 Отговор
    Ще имало частен жп превозвач.Дават му машини вагони обучени работници субсидия от държавата.Е кое му е частното ако може някой министър да обясни.

    16:53 07.11.2026

  • 9 Пропаднала Държава !

    4 1 Отговор
    Ръководена !

    От Мръсни !

    Долни Нещастници !

    16:53 07.11.2026

  • 10 Ооооо

    1 0 Отговор
    а зимата още не е започнала.

    16:55 07.11.2026

  • 11 Да това е

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Предлагам":

    много добра идея, хубаво ще е да има час-два престой, за да се домъкнат и хората от съседни села и махали.

    16:58 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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