Протестиращи легнаха на релсите в Павликени заради БДЖ

Жители на Павликени отново протестираха на железопътната гара в града заради новото разписание на БДЖ. Част от недоволните легнаха на релсите в знак на несъгласие с решението шест нови експресни влака да преминават през Павликени, без да спират там.
Промяната трябва да влезе в сила от 12 декември. Става дума за влакове по направленията София–Варна–София и София–Бургас–София. Според публикуваната информация те са включени в новото разписание, но гара Павликени не е сред спирките им.
Това е вторият пореден протест на местната гара срещу решението на „БДЖ – Пътнически превози“. Недоволните жители са заявили, че ще предприемат нови действия през следващата седмица, като са предупредили, че те „няма да бъдат мирни“.
От БДЖ са съобщили, че водят преговори с община Павликени. Дружеството търси възможност поне част от шестте експресни влака да спират на гарата, но към момента няма потвърдено окончателно решение за промяна на проекта.
Ако разписанието бъде запазено в този вид, жителите на Павликени няма да могат да използват директно новите експресни композиции от града. Крайният вариант на графика ще определи дали част от влаковете ще получат спирка на местната гара.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо Кюстендилецо
16:20 07.11.2026
2 Имам много
16:30 07.11.2026
3 Овчар
16:31 07.11.2026
4 Е нали
Коментиран от #5
16:38 07.11.2026
5 Внуците им ще карат
До коментар #4 от "Е нали":по магистрала, евентуално след 50-ина години. То дали ще има Павликени тогава?
16:47 07.11.2026
6 Предлагам
Коментиран от #11
16:48 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коко
16:53 07.11.2026
9 Пропаднала Държава !
От Мръсни !
Долни Нещастници !
16:53 07.11.2026
10 Ооооо
16:55 07.11.2026
11 Да това е
До коментар #6 от "Предлагам":много добра идея, хубаво ще е да има час-два престой, за да се домъкнат и хората от съседни села и махали.
16:58 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.