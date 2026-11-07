Протестиращи легнаха на релсите в Павликени заради БДЖ

Жители на Павликени отново протестираха на железопътната гара в града заради новото разписание на БДЖ. Част от недоволните легнаха на релсите в знак на несъгласие с решението шест нови експресни влака да преминават през Павликени, без да спират там.

Промяната трябва да влезе в сила от 12 декември. Става дума за влакове по направленията София–Варна–София и София–Бургас–София. Според публикуваната информация те са включени в новото разписание, но гара Павликени не е сред спирките им.

Това е вторият пореден протест на местната гара срещу решението на „БДЖ – Пътнически превози“. Недоволните жители са заявили, че ще предприемат нови действия през следващата седмица, като са предупредили, че те „няма да бъдат мирни“.

От БДЖ са съобщили, че водят преговори с община Павликени. Дружеството търси възможност поне част от шестте експресни влака да спират на гарата, но към момента няма потвърдено окончателно решение за промяна на проекта.

Ако разписанието бъде запазено в този вид, жителите на Павликени няма да могат да използват директно новите експресни композиции от града. Крайният вариант на графика ще определи дали част от влаковете ще получат спирка на местната гара.

Източник: nova.bg