Съдиите не избраха членове на ВСС в събота, вотът продължава днес

Съдиите не избраха членове на Висшия съдебен съвет от професионалната си квота на гласуването на 7 ноември. Затова на 8 ноември ще се проведе втори тур, съобщи председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на съдиите Бисер Троянов, съдия във Върховния касационен съд.

Право на глас са имали 2275 съдии, а своя вот са упражнили 1870. Нито един от кандидатите не е успял да получи повече от половината гласове.

Всички 21 кандидати остават в надпреварата

„Нито един от кандидатите за членове не е успял да събере повече от половината гласове“, съобщи Бисер Троянов.

Повторното гласуване ще се проведе измежду всички 21 кандидати. За членове на ВСС ще бъдат избрани шестимата, които получат най-много подкрепа на втория тур.

Изборният ден ще започне в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа. Гласуването ще бъде с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната.

Секциите са разположени според броя и местоположението на окръжните съдилища. В София ще има четири избирателни секции.

Източници: bta.bg