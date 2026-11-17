Близо 100 нарушения са установени при съвместна проверка на търговски обекти тип „китайски мол“ в София. Временно са спрени от разпространение 77 вида несъответстващи и потенциално опасни продукти, сред които детски играчки, електроуреди и лични предпазни средства.

Операцията е проведена между 4 и 10 ноември по инициатива и под ръководството на Междуведомствения координационен център на ГДБОП. В нея са участвали служители на Икономическа полиция към СДВР, Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Проверени са близо 30 големи търговски обекта в София, както и магазини и складове на стоков базар „Илиянци“. Контролните действия са били насочени към нарушения при внос и разпространение на карго стоки, липса на маркировка за съответствие, неспазване на изискванията за безопасност и нарушения на правилата за защита на потребителите.

„Проверките са насочени към пресичане на митнически и данъчни нарушения при внос и разпространение на карго стоки“, съобщиха от Междуведомствения координационен център.

Най-много несъответствия – 50, са установени от ДАМТН по Закона за техническите изисквания към продуктите. Комисията за защита на потребителите е констатирала 32 нарушения. Те са свързани основно с липса на инструкции за употреба, обявени намаления без посочен срок, липса на информация за цените или изписване само на цифрова стойност без валута.

При проверките си НАП е установила 12 нарушения. Сред тях са липса на задължителни реквизити във фискалните бонове, разлика в касовата наличност и липса на ръчни касови формуляри. От контролните служби са съставени над 50 акта за установяване на административни нарушения.

След оперативни действия ГДБОП е установила два големи складови помещения на територията на „Илиянци“, в които са открити големи количества стоки, внесени от Китай. Междуведомственият център е поискал съдействие от НАП за пълна инвентаризация на складовете и започване на ревизионни производства срещу две рискови дружества.