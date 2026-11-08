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Зимният мотосезон започва с 20-о шествие в Бургас
  Тема: Трафик

Зимният мотосезон започва с 20-о шествие в Бургас

8 Ноември, 2026 15:18 508 7

  • мотосезон-
  • мотористи-
  • бургас-
  • безопасност на движението-
  • толерантност на пътя

Мотористи от Бургас и други части на страната се включват в инициативата под мотото „Преброяване на дивите зайци“. Те призовават за повече внимание и толерантност на пътя

Зимният мотосезон започва с 20-о шествие в Бургас - 1
Снимката е илюстративна. Източник: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Бургас се открива зимният мотосезон с 20-о мотошествие, което събира мотористи от Бургаския регион и от различни части на страната. Инициативата се провежда под мотото „Преброяване на дивите зайци“, а акцентът е върху безопасното шофиране през зимните месеци.

Водачите на двуколесни моторни превозни средства отправиха призив към всички участници в движението: „Да бъдем изключително внимателни на пътя, особено през зимния сезон.“ Посланието е свързано с по-сложните условия за движение и с необходимостта от съобразено поведение както от страна на мотористите, така и от страна на шофьорите на автомобили.

Участниците обърнаха внимание и на своята видимост. През зимата много мотористи се движат с тъмни дрехи, което може да затрудни забелязването им на пътя, особено при намалена дневна светлина или лоши метеорологични условия.

Затова мотористите призоваха за повече толерантност между водачите. Според тях вниманието и взаимното съобразяване са особено важни в началото на зимния сезон, когато двуколесните превозни средства остават част от трафика, въпреки промяната в условията за движение.

Източник: nova.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 90909909

    2 0 Отговор
    Една забележка към писача на тази статия. 20-о не се пише така а така 20-то. Явно някой не е внимавал в часовете по правопис. Добре че не беше написано 20-тн по подобие на английското ама побългарено. След време и това ще видим.

    Коментиран от #7

    15:35 08.11.2026

  • 2 Инициативата се провежда под мотото

    3 0 Отговор
    да ги оглушим и разбудим хората по панелките с наште гърмящи пърпоретини
    да знаят че можем да си праим кво ни е кеф в тикволандия

    15:46 08.11.2026

  • 3 Брех !

    2 0 Отговор
    Какви Хали !

    Кат Че ли ?

    Ще Летят !

    В Космоса !

    Коментиран от #4

    15:51 08.11.2026

  • 4 Радев !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брех !":

    Ряпа Да Яде !

    15:51 08.11.2026

  • 5 Най-големите наглеци

    4 0 Отговор
    на пътя призовават за толерантност на пътя, как да се разбира това, да им се осигури на пътя предимство за наглото им и безразсъдно управляване на мотор, да им се дава предимство когато изпреварват от дясно или когато "летят" с 200 км/h, а може би когато влезнат в истинската роля на биячи-рокери ? До днес не съм срещал на пътя свестен моторист, само лекета парадиращи с нисък интелект !

    16:04 08.11.2026

  • 6 Закон за оцеляване

    1 0 Отговор
    Зимата не се карат моторетки.

    16:05 08.11.2026

  • 7 Неграмотността на

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "90909909":

    ФАКТИческите мисирки е всеизвестна на цяла България, колкото и да обясняваш на неграмотник все е безполезно !

    16:06 08.11.2026

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