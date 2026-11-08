Зимният мотосезон започва с 20-о шествие в Бургас

В Бургас се открива зимният мотосезон с 20-о мотошествие, което събира мотористи от Бургаския регион и от различни части на страната. Инициативата се провежда под мотото „Преброяване на дивите зайци“, а акцентът е върху безопасното шофиране през зимните месеци.
Водачите на двуколесни моторни превозни средства отправиха призив към всички участници в движението: „Да бъдем изключително внимателни на пътя, особено през зимния сезон.“ Посланието е свързано с по-сложните условия за движение и с необходимостта от съобразено поведение както от страна на мотористите, така и от страна на шофьорите на автомобили.
Участниците обърнаха внимание и на своята видимост. През зимата много мотористи се движат с тъмни дрехи, което може да затрудни забелязването им на пътя, особено при намалена дневна светлина или лоши метеорологични условия.
Затова мотористите призоваха за повече толерантност между водачите. Според тях вниманието и взаимното съобразяване са особено важни в началото на зимния сезон, когато двуколесните превозни средства остават част от трафика, въпреки промяната в условията за движение.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 90909909
Коментиран от #7
15:35 08.11.2026
2 Инициативата се провежда под мотото
да знаят че можем да си праим кво ни е кеф в тикволандия
15:46 08.11.2026
3 Брех !
Кат Че ли ?
Ще Летят !
В Космоса !
Коментиран от #4
15:51 08.11.2026
4 Радев !
До коментар #3 от "Брех !":Ряпа Да Яде !
15:51 08.11.2026
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