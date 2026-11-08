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Избраният за „Будител на годината“ Александър Стоянов: Свободата се защитава всеки ден
  Тема: Известни личности

Избраният за „Будител на годината“ Александър Стоянов: Свободата се защитава всеки ден

8 Ноември, 2026 18:06 699 34

  • александър стоянов-
  • историческа памет-
  • демокрация-
  • свобода-
  • будител на годината

Историкът говори за историческата памет, неудобните страници от миналото и изпитанията пред демокрацията

Избраният за „Будител на годината“ Александър Стоянов: Свободата се защитава всеки ден - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Свободата е нещо, което трябва да защитаваме ежедневно и за което трябва да се борим във всеки един момент“, заяви историкът, писател и учител Александър Стоянов в предаването „120 минути“ по bTV. Той е избран за „Будител на годината“ с гласовете на публиката.

В разговора Стоянов определи историята не само като разказ за миналото, а като средство за разбиране на настоящето и за вземане на по-добри решения за бъдещето. Като пример посочи делото на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, които определи като едни от първите български будители.

Неудобните страници също са част от историята

Според Стоянов миналото не трябва да бъде пренаписвано или изчиствано от събитията, които предизвикват неудобство и срам. Загубените войни, периодите на чуждо владичество и тоталитарното управление са част от историческия опит на България и не бива да бъдат изтривани.

Историкът подчерта, че провалите могат да бъдат толкова важен източник на знания, колкото и успехите. Той даде пример с направления в западната историография, които изследват икономическите процеси чрез фалитите на компании, а не само чрез успешните сделки.

„Важно е да ги преживееш и да продължиш напред“, коментира Александър Стоянов.

Кризите като част от историческото развитие

Стоянов направи паралел между кризите в миналото и съвременните политически и обществени сътресения. По думите му всяка обществена система преминава през периоди на възход и упадък, а дори най-успешните модели не са вечни.

Той посочи въстанието на Асен и Петър в края на XII век, което води до възстановяването на българската държава на фона на задълбочаващата се криза във Византийската империя. Като друг пример припомни политическите сътресения в България през VIII век и последвалия възход при хан Крум.

„Няма как да не се мине през някакво чистилище, преди да се отиде към рая“, каза историкът.

Демокрацията не е даденост

Според Стоянов съвременният свят се променя много по-бързо от предишните исторически епохи. Процеси, които някога са се развивали за десетилетия или векове, днес могат да се разгърнат за месеци и дори седмици.

Той смята, че първата половина на XXI век е свързана с преодоляването на инертността, натрупана в края на XX век. След разпадането на Съветския съюз, по думите му, се е появило измамното усещане, че демокрацията е постигнала окончателна победа и вече няма нужда да бъде защитавана.

Историкът предупреди, че ако хората, които искат свобода, спрат да се борят за нея, онези, които не я желаят, ще получат предимство. Според него изграждането на по-справедлив свят изисква ежедневно поемане на отговорност.

Източник: btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 къв е тоз нов

    11 14 Отговор
    на манежа
    дет бръщолеви
    измислят нови герои будители дет спаха досега

    Коментиран от #5

    18:11 08.11.2026

  • 2 обективен

    14 6 Отговор
    Няма такова нещо !!! Сега в България е свободия , и всеки прави каквото си иска безнаказано , а съда пази бандити и политици срещу милиони подкупи !!

    18:11 08.11.2026

  • 3 Дзак

    9 4 Отговор
    Много хора протягат лепкави пръсти към Правата и Свободната Воля на гражданите!

    18:18 08.11.2026

  • 4 подбудител

    7 11 Отговор
    за какво време говори..."периодите на чуждо владичество"...имало ли робство или имало на моменти някакъв вид присътствие на османци..На това ли учите децата в училище? За 10мин. успя да плюе по Русия, това беше целта на тази покана..

    18:19 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Невероятен млад историк

    8 10 Отговор
    И харизматична личност!

    18:22 08.11.2026

  • 7 Илияна

    8 7 Отговор
    Виж сега , Сашко , ако Русия иска да ти отнеме свободата , по-добре е да не се защитаваш, за да има мир ! В противен случай, твоя ще е вината за неизбежната война ! Ето , питай другаря Радев , и той ще ти го каже !

    18:23 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 искаш

    12 9 Отговор
    да станеш будител..пренаписваш история..по поръчка на соросоидни нпо-та, съгласяваш се че Батак е мит, нямало турско робство, и разбира се Русия не трябваше да освобождава българи, трябваше да чакаме германци, французи, а може и сащ..а Русия имала интерес подмолен и стана още по-зле за българи..и накрая казваш на децата че при османци всичко било по мед и масло и това било най романтичен период в цялата 1300г история на България..Вече си възбудител за всички времена.

    18:26 08.11.2026

  • 10 Илияна

    8 6 Отговор
    Свободата , Сашко , можеш да си я купиш, дори ако си в затвора ! Това е доказан факт !

    18:27 08.11.2026

  • 11 Ваня

    11 11 Отговор
    Защо се гаврите с хората? Този буквално лъже и преиначава историята ни за грантове.

    Коментиран от #19, #31

    18:32 08.11.2026

  • 12 Овчар

    10 6 Отговор
    Будителят е платен тумор..

    18:34 08.11.2026

  • 13 Тик-Ток

    7 3 Отговор
    От толкова много будители няма по заспало население в цяла Европа, навсякъде е революция само цървулите спят сладко

    Коментиран от #32

    18:37 08.11.2026

  • 14 Ниго лично

    10 7 Отговор
    Ако това е будител на годината, по-добре закривайте училищата.Много ниско е свалена топката.

    Коментиран от #24

    18:38 08.11.2026

  • 15 Тоя ?

    13 6 Отговор
    Будител на 2026 - а ? Ама , моля , това сериозно ли е ?

    Коментиран от #16

    18:41 08.11.2026

  • 16 Не бе

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тоя ?":

    Тизе си.

    18:44 08.11.2026

  • 17 Читател

    8 6 Отговор
    Поредния еничар продал си душица дребна за пари на Сорос.

    Коментиран от #23

    18:44 08.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Съвет

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ваня":

    Преди да пишеш глупости провери, кой е този човек.

    18:49 08.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Истината

    4 1 Отговор
    може да бъде казана и без пари.

    18:52 08.11.2026

  • 22 Чак пък будител

    5 1 Отговор
    Не че не е умен, но като е пришит към едната посокс, язък за ума му

    18:53 08.11.2026

  • 23 Цуп

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Читател":

    5 рубли.

    Коментиран от #28

    18:53 08.11.2026

  • 24 Въпрос

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ниго лично":

    Можеш ли да се обосновеш или просто трябва да пишеш глупости?

    Коментиран от #34

    18:55 08.11.2026

  • 25 Нова

    5 1 Отговор
    Още един веселяк, който ви казва в лицето, че сте свободни да напуснете потъващия кораб по всяко време докато те си трупат милиарди по сметки продавайки националните ни интереси за комисионни и дори за едно потупване по рамото. И си разпределят милиарди нови кредити. Откъде ги вадите тези?

    18:59 08.11.2026

  • 26 Де е свободата

    3 0 Отговор
    Нещо не я виждам ич у Бг

    19:01 08.11.2026

  • 27 Очаквах

    2 0 Отговор
    Да изберат Кирило Буданов! След идването му в София мислех, че си пуснал кандидатурата!

    19:02 08.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Александър Стоянов - биография

    1 1 Отговор
    Роден през 1987 г. в София. Завършва Националната Гимназия за Древни езици и Култури „Константин-Кирил Философ“ с профил история. Придобива бакалавърска степен по История от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2010 г., след което защитава магистърска степен в Лайденския университет в Нидерландия. През април 2017 г., Александър защитава докторска степен отново в Лайденския университет.
    От 2020 г. е преподавател в Националната гимназия за древни езици и култури. От 2021 до 2026 г. е асистент и главен асистен в Института з аисторически изследвания на БАН.

    19:03 08.11.2026

  • 30 Този трябва

    3 1 Отговор
    Да бъде съден за антибългарска пропаганда! А те го награждават! Да ти... държавата!

    19:07 08.11.2026

  • 31 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ваня":

    Нима?

    19:07 08.11.2026

  • 32 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тик-Ток":

    За 20 години, реалните доходи са се увеличили 3-4 пъти. Кой трябва да се бунтува и за какво?!?

    19:10 08.11.2026

  • 33 Никой

    0 0 Отговор
    Прогресистите се готвят да съсипят България - по примера на бащите си и дядовците си .

    19:11 08.11.2026

  • 34 Обосновка

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Въпрос":

    Визията казва достатъчно.

    19:13 08.11.2026

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