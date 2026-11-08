Избраният за „Будител на годината“ Александър Стоянов: Свободата се защитава всеки ден

„Свободата е нещо, което трябва да защитаваме ежедневно и за което трябва да се борим във всеки един момент“, заяви историкът, писател и учител Александър Стоянов в предаването „120 минути“ по bTV. Той е избран за „Будител на годината“ с гласовете на публиката.
В разговора Стоянов определи историята не само като разказ за миналото, а като средство за разбиране на настоящето и за вземане на по-добри решения за бъдещето. Като пример посочи делото на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, които определи като едни от първите български будители.
Неудобните страници също са част от историята
Според Стоянов миналото не трябва да бъде пренаписвано или изчиствано от събитията, които предизвикват неудобство и срам. Загубените войни, периодите на чуждо владичество и тоталитарното управление са част от историческия опит на България и не бива да бъдат изтривани.
Историкът подчерта, че провалите могат да бъдат толкова важен източник на знания, колкото и успехите. Той даде пример с направления в западната историография, които изследват икономическите процеси чрез фалитите на компании, а не само чрез успешните сделки.„Важно е да ги преживееш и да продължиш напред“, коментира Александър Стоянов.
Кризите като част от историческото развитие
Стоянов направи паралел между кризите в миналото и съвременните политически и обществени сътресения. По думите му всяка обществена система преминава през периоди на възход и упадък, а дори най-успешните модели не са вечни.
Той посочи въстанието на Асен и Петър в края на XII век, което води до възстановяването на българската държава на фона на задълбочаващата се криза във Византийската империя. Като друг пример припомни политическите сътресения в България през VIII век и последвалия възход при хан Крум.
„Няма как да не се мине през някакво чистилище, преди да се отиде към рая“, каза историкът.
Демокрацията не е даденост
Според Стоянов съвременният свят се променя много по-бързо от предишните исторически епохи. Процеси, които някога са се развивали за десетилетия или векове, днес могат да се разгърнат за месеци и дори седмици.
Той смята, че първата половина на XXI век е свързана с преодоляването на инертността, натрупана в края на XX век. След разпадането на Съветския съюз, по думите му, се е появило измамното усещане, че демокрацията е постигнала окончателна победа и вече няма нужда да бъде защитавана.
Историкът предупреди, че ако хората, които искат свобода, спрат да се борят за нея, онези, които не я желаят, ще получат предимство. Според него изграждането на по-справедлив свят изисква ежедневно поемане на отговорност.
Източник: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 къв е тоз нов
дет бръщолеви
измислят нови герои будители дет спаха досега
Коментиран от #5
18:11 08.11.2026
2 обективен
18:11 08.11.2026
3 Дзак
18:18 08.11.2026
4 подбудител
18:19 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Невероятен млад историк
18:22 08.11.2026
7 Илияна
18:23 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 искаш
18:26 08.11.2026
10 Илияна
18:27 08.11.2026
11 Ваня
Коментиран от #19, #31
18:32 08.11.2026
12 Овчар
18:34 08.11.2026
13 Тик-Ток
Коментиран от #32
18:37 08.11.2026
14 Ниго лично
Коментиран от #24
18:38 08.11.2026
15 Тоя ?
Коментиран от #16
18:41 08.11.2026
16 Не бе
До коментар #15 от "Тоя ?":Тизе си.
18:44 08.11.2026
17 Читател
Коментиран от #23
18:44 08.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Съвет
До коментар #11 от "Ваня":Преди да пишеш глупости провери, кой е този човек.
18:49 08.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Истината
18:52 08.11.2026
22 Чак пък будител
18:53 08.11.2026
23 Цуп
До коментар #17 от "Читател":5 рубли.
Коментиран от #28
18:53 08.11.2026
24 Въпрос
До коментар #14 от "Ниго лично":Можеш ли да се обосновеш или просто трябва да пишеш глупости?
Коментиран от #34
18:55 08.11.2026
25 Нова
18:59 08.11.2026
26 Де е свободата
19:01 08.11.2026
27 Очаквах
19:02 08.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Александър Стоянов - биография
От 2020 г. е преподавател в Националната гимназия за древни езици и култури. От 2021 до 2026 г. е асистент и главен асистен в Института з аисторически изследвания на БАН.
19:03 08.11.2026
30 Този трябва
19:07 08.11.2026
31 Дзак
До коментар #11 от "Ваня":Нима?
19:07 08.11.2026
32 Българин
До коментар #13 от "Тик-Ток":За 20 години, реалните доходи са се увеличили 3-4 пъти. Кой трябва да се бунтува и за какво?!?
19:10 08.11.2026
33 Никой
19:11 08.11.2026
34 Обосновка
До коментар #24 от "Въпрос":Визията казва достатъчно.
19:13 08.11.2026