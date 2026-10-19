Кунева: Хората могат да кажат какво искат

„Най-голямото постижение на демокрацията е, че хората могат да кажат какво искат и могат да избират“, заяви Меглена Кунева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Тя коментира протестите във Франция и други европейски държави, както и напрежението в Черно море.
Кунева каза, че я притесняват маскираните участници в протестите. Във Франция след дни на безредици са арестувани над 2400 души, а десетки обществени сгради и магазини са били опожарени, разграбени или разрушени.
Икономически искания и жилищна политика
По думите на Кунева в държавите извън Франция протестите са поставили на преден план икономически искания и жилищната политика. „Трябва да изгоним лицемерието от изказванията за това какво може да направи една държава“, каза тя.
Кунева посочи, че Франция винаги се е гордяла със социалния си модел, но е изправена пред сериозен дефицит. Според нея икономическата ситуация в страната е тежка. Тя заяви, че очаква напрежението да спадне и ситуацията да бъде овладяна.
Коментар за атаките с дронове в Черно море
В разговора Кунева засегна и атаките с дронове по кораби в Черно море. Тя подчерта, че фокусът трябва да бъде поставен първо върху жертвите: „Ние говорим за дроновете, а всъщност това, с което трябва да започваме, е за хората, които загинаха.“
Кунева заяви, че миграцията е сред темите, с които Европа не успява да се справи. По думите ѝ, когато миграцията се използва като оръжие, Европа трябва бързо да промени подхода си, защото не може да издържи на натиска.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми хайде стига с
13:49 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мое мнение
13:51 19.10.2026
4 ДрайвингПлежър
Къде са могли да кажат хората?! Питаха ли ги за нато? питаха ли за ес? питаха ли за еврото? питаха ли да се харчат пари за войни и военни бюджети? питаха ли за миграцията? питаха ли за зелената простотия?!!!
хората нищо не могат да кажат! те ако можеха нямаше да им дадат демокрация, още щеше да е монархия!
И не само в България не питат! Далече не!
Коментиран от #5, #21
13:52 19.10.2026
5 Тик-Ток
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Ами аз откога ви обяснявам че няма такова нещо като демокрация.
Коментиран от #18
13:54 19.10.2026
6 Комундемократи
13:54 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хорейшио
13:56 19.10.2026
9 извод
13:56 19.10.2026
10 Ето казвам ти
13:58 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ама те вече ти казаха
14:01 19.10.2026
13 нагло твърдение
14:03 19.10.2026
14 Перо
14:05 19.10.2026
15 Тъмен субект
Коментиран от #24
14:06 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Зеления
Голямата демократка Кунева пропусна факта, че хората в България не можаха да избират дали да приемат еврото или да си запазят лева !
14:10 19.10.2026
18 Бай онзи
До коментар #5 от "Тик-Ток":Дааааа,няма такова чудо у назе.Има клептокрация.5% богати олигарси и мутри обират целия народ!
14:12 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 От чужбина
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Браво! Много точно казано, но за съжаление много от управляващите сякаш са упоени, дрогирани. Правят каквото си искат или каквото са им наредили задкулисно.
При истинска демокрация трябваше за всичко изредено да бъдем питани чрез референдуми. Управляващите явно много се страхуват от референдуми.
14:20 19.10.2026
22 най голямто постижение на
14:21 19.10.2026
23 УБИйЦАТА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ
14:22 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Север плюс
14:23 19.10.2026