Кунева: Хората могат да кажат какво искат

„Най-голямото постижение на демокрацията е, че хората могат да кажат какво искат и могат да избират“, заяви Меглена Кунева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Тя коментира протестите във Франция и други европейски държави, както и напрежението в Черно море.

Кунева каза, че я притесняват маскираните участници в протестите. Във Франция след дни на безредици са арестувани над 2400 души, а десетки обществени сгради и магазини са били опожарени, разграбени или разрушени.

Икономически искания и жилищна политика

По думите на Кунева в държавите извън Франция протестите са поставили на преден план икономически искания и жилищната политика. „Трябва да изгоним лицемерието от изказванията за това какво може да направи една държава“, каза тя.

Кунева посочи, че Франция винаги се е гордяла със социалния си модел, но е изправена пред сериозен дефицит. Според нея икономическата ситуация в страната е тежка. Тя заяви, че очаква напрежението да спадне и ситуацията да бъде овладяна.

Коментар за атаките с дронове в Черно море

В разговора Кунева засегна и атаките с дронове по кораби в Черно море. Тя подчерта, че фокусът трябва да бъде поставен първо върху жертвите: „Ние говорим за дроновете, а всъщност това, с което трябва да започваме, е за хората, които загинаха.“

Кунева заяви, че миграцията е сред темите, с които Европа не успява да се справи. По думите ѝ, когато миграцията се използва като оръжие, Европа трябва бързо да промени подхода си, защото не може да издържи на натиска.

Източници: nova.bg