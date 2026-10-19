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Кунева: Хората могат да кажат какво искат
  Тема: Известни личности

Кунева: Хората могат да кажат какво искат

19 Октомври, 2026 13:47 528 25

  • меглена кунева-
  • демокрация-
  • протести във франция-
  • европа-
  • черно море

Първият български еврокомисар коментира протестите във Франция, икономическите искания и напрежението в Черно море

Кунева: Хората могат да кажат какво искат - 1
Снимка: euronews.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Най-голямото постижение на демокрацията е, че хората могат да кажат какво искат и могат да избират“, заяви Меглена Кунева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Тя коментира протестите във Франция и други европейски държави, както и напрежението в Черно море.

Кунева каза, че я притесняват маскираните участници в протестите. Във Франция след дни на безредици са арестувани над 2400 души, а десетки обществени сгради и магазини са били опожарени, разграбени или разрушени.

Икономически искания и жилищна политика

По думите на Кунева в държавите извън Франция протестите са поставили на преден план икономически искания и жилищната политика. „Трябва да изгоним лицемерието от изказванията за това какво може да направи една държава“, каза тя.

Кунева посочи, че Франция винаги се е гордяла със социалния си модел, но е изправена пред сериозен дефицит. Според нея икономическата ситуация в страната е тежка. Тя заяви, че очаква напрежението да спадне и ситуацията да бъде овладяна.

Коментар за атаките с дронове в Черно море

В разговора Кунева засегна и атаките с дронове по кораби в Черно море. Тя подчерта, че фокусът трябва да бъде поставен първо върху жертвите: „Ние говорим за дроновете, а всъщност това, с което трябва да започваме, е за хората, които загинаха.“

Кунева заяви, че миграцията е сред темите, с които Европа не успява да се справи. По думите ѝ, когато миграцията се използва като оръжие, Европа трябва бързо да промени подхода си, защото не може да издържи на натиска.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми хайде стига с

    26 0 Отговор
    Тая жена с изключително лоша слава чието място не е по медиите ами друго .

    13:49 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мое мнение

    22 0 Отговор
    А ти Кунева не трябва да се появяваш никъде радиа,телевизии,дори на улицата само вечер.Знаеш защо.

    13:51 19.10.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Най-голямата измама е, че правото на вот се смята за демокрация!

    Къде са могли да кажат хората?! Питаха ли ги за нато? питаха ли за ес? питаха ли за еврото? питаха ли да се харчат пари за войни и военни бюджети? питаха ли за миграцията? питаха ли за зелената простотия?!!!

    хората нищо не могат да кажат! те ако можеха нямаше да им дадат демокрация, още щеше да е монархия!
    И не само в България не питат! Далече не!

    Коментиран от #5, #21

    13:52 19.10.2026

  • 5 Тик-Ток

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Ами аз откога ви обяснявам че няма такова нещо като демокрация.

    Коментиран от #18

    13:54 19.10.2026

  • 6 Комундемократи

    17 0 Отговор
    Хората казаха, че искат атомна енергия, ама тази подписа за закриване на реакторите, нали? Сега умува на тема демокрация.

    13:54 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хорейшио

    13 0 Отговор
    Ако хората можеха да кажат какво искат, то политици като мадам Пръмова отдавна щяха да са в затвора за национално предателство

    13:56 19.10.2026

  • 9 извод

    8 0 Отговор
    Проблема е много елементарен. Политиците с определени платформи-обещания са избирани от народа. След това обаче изпълняват поръчките на олигархията и затова богатите стават по-богати а бедните по-бедни.

    13:56 19.10.2026

  • 10 Ето казвам ти

    4 0 Отговор
    Преди 30 г приватизацията погълна всичко, но в енергетиката не допуснахте конкуренция и монополът доведе дотам, че сега всички трябва да си купуваме печки, климатици и бойлери.

    13:58 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ама те вече ти казаха

    10 0 Отговор
    Нали щеше да се кандидатираш за президент преди 10 години. Имаше яки спонсори от чужбина готови да те подкрепят, но социологическите проучвания показаха, че под 1% от хората ще гласуват за теб.

    14:01 19.10.2026

  • 13 нагло твърдение

    7 0 Отговор
    И как да каже, бе г-жа лъжа, как. Вие питахте ли българския народ дали да влезе в НАТО, питахте ли го дали да влезе в ЕС, питахте ли го дали приема евроатлантическите "ценности", питахте ли го дали иска мигранти, питахте ли го дали иска евро. А, питахте ли го? ОТГОВОРЕТЕ! Защото за нищо не го питахте. Както по времето на тоталитарния комунизъм обявихте, че евроатлантическите ценности са номер едно в конституцията, че извън тях няма развитие, че единствената правилна линия е брюкселската и еднолично ни набутахте в ред съюзи, за които никой българин не е питан.

    14:03 19.10.2026

  • 14 Перо

    3 0 Отговор
    Тая трябваше да бъде разследвана за преговорите по глава Селско стопанство за ЕС, когато нанесе огромни щети за обемите за производство и износ на селскостопанска продукция, като квота!

    14:05 19.10.2026

  • 15 Тъмен субект

    3 0 Отговор
    Когато българите искаха да кажат на референдум искат ли еврото, ти къде беше, Меглено? Да дрънкаш хипотетично за маргинализирани тълпи по улиците е лесно. Като да свършиш работа е па-трудничко.

    Коментиран от #24

    14:06 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зеления

    2 0 Отговор
    "„Най-голямото постижение на демокрацията е, че хората могат да кажат какво искат и могат да избират“, заяви Меглена Кунева"

    Голямата демократка Кунева пропусна факта, че хората в България не можаха да избират дали да приемат еврото или да си запазят лева !

    14:10 19.10.2026

  • 18 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Дааааа,няма такова чудо у назе.Има клептокрация.5% богати олигарси и мутри обират целия народ!

    14:12 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Браво! Много точно казано, но за съжаление много от управляващите сякаш са упоени, дрогирани. Правят каквото си искат или каквото са им наредили задкулисно.
    При истинска демокрация трябваше за всичко изредено да бъдем питани чрез референдуми. Управляващите явно много се страхуват от референдуми.

    14:20 19.10.2026

  • 22 най голямто постижение на

    1 0 Отговор
    демокрацията е че няма народен съд ти специално щеше да лежиш до живот а твойте роднини до 9-то коляно да се вземе всичко до стотинка заради теб България стана енергийно зависима и цената на е толкова висока

    14:21 19.10.2026

  • 23 УБИйЦАТА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Тебе на времето народа ли те избра, ма? Пребоядисаната.

    14:22 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Север плюс

    0 0 Отговор
    Край на разширяването и особено край на субсидиите и пари на калпак за Изтока и Юга

    14:23 19.10.2026

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