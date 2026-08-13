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Александър Стоянов: Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…

Александър Стоянов: Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…

13 Август, 2026 16:42 1 553 45

  • бургас-
  • евровизия-
  • александър стоянов

Основната грижа на всички заети с организацията ще е, да крадат.

Александър Стоянов: Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла… - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
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Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…

Добавка: Не вярвам че има град в #България, който да може да "приюти" Евровизия. Самият факт, че вече се проспаха три месеца, в които организацията трябваше да е започнала, го показва. България няма административния и инфраструктурен капацитет да се погрижи домакинството на конкурса да е на ниво. Основната грижа на всички заети с организацията ще е, да крадат.

Това написа във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Казвайки това, чисто логистично, #Бургас няма капацитета да поеме трафика и настаняването на хората, свързани с конкурса - участници, гости, екипи и т.н. Летище Сарафово е неадекватно за тази задача. идеята хората да кацат в Турция и да пътуват до Бургас е смехотворна.

Преди четири месеца, когато Дара спечели, ви написах, че това е ОГРОМЕН шанс за България и нейното развитие, който най-вероятно ще окепазим с неадекватни решения. Е - окепазихме го.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Ще спасяват сезона на морето.

    Коментиран от #15, #35, #39

    16:44 13.08.2026

  • 2 Бялджип

    33 13 Отговор
    Още нищо не е окепазено, но такива злостни врачки, бързат да повърнат върху всичко което може да донесе нещо позитивно за България.

    16:45 13.08.2026

  • 3 Госあ

    26 13 Отговор
    Шанс за кво ве урко? На кой нормален човек му дреме изобщо за тая вакханалия

    16:45 13.08.2026

  • 4 ?????????

    11 8 Отговор
    КЛИЕНТЕЛИСТКИ????
    Нова дума в българския речник?

    16:47 13.08.2026

  • 5 Хаха

    11 6 Отговор
    По-далеч тези хомосексуалисти неоджендъри в Бургас по-добре.

    16:47 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    4 9 Отговор
    кажете му да си таковамамата и да не се обажда

    16:50 13.08.2026

  • 8 Факт

    4 22 Отговор
    Голям срам и позор е да изберете най загнилия град в бг,слънчака ок,но Бургас е една фекална яма

    Коментиран от #10, #12

    16:50 13.08.2026

  • 9 Гост

    7 8 Отговор
    Милицията много трябва да ги варди евро джендърите от ПБ неофашаги.

    16:51 13.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Таратор по 200 € като за €жендъри

    7 5 Отговор
    за сметка на това цените скочиха по 10 на третата секунда.

    16:52 13.08.2026

  • 12 Още няколко факта

    14 8 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Бургас не е фекална яма, но вие еврoджендърятa сте способни да го превърнете в такава и точно това ще се случи с тая извратеняшката евровизия.

    16:54 13.08.2026

  • 13 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    11 0 Отговор
    Само Слънчака ша спаси Евровизия.
    Дори гостите не могат го запълни.

    16:54 13.08.2026

  • 14 Красноселци от София

    15 3 Отговор
    Радваме се, че Бургас печели домакинството на Евровизия. Този път алчните софийски ресторантьори няма да се "облажат". В това число визирам и нахалния собственик на заведение "Глори ти амо" на ул. "Пирински проход", който цяло лято тормози живеещите наоколо с кошмарен вой от огромен ресторантски вентилатор, точи алчни лиги за печалба и не му пука, че заради него хората стоят в жегите на плътно затворени прозорци. Пълно издевателство и дебели връзки в общината. Ще се простиш с мераците за още печалби, байно.
    Поздравления, Бургас! Все напред и нагоре!

    16:55 13.08.2026

  • 15 АлиБЕКА

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И аз ще съм там в цветовете на дъгата, само да върви алъшвериша с цените по 20!

    16:56 13.08.2026

  • 16 Кочо

    7 7 Отговор
    Даммм. Пловдив -европейска хорица на халтурата! Сега Бургас - Евровизионер на годината! Уха-еха…. какво ще става - цирк и панаир в едно! Хахаха!

    16:56 13.08.2026

  • 17 1234

    9 11 Отговор
    Летище Бургас е като автобусна спирка в Базел,много странен избор,Бургас е бастион на комунистите от ГЕРБ СИК,те са посочили къде да е,но е сигурно ще има грабеж на милиони

    Коментиран от #23, #40

    16:57 13.08.2026

  • 18 Българин

    9 6 Отговор
    Подкрепям, напълно вярно.Прави се тук,за да се краде.

    16:57 13.08.2026

  • 19 СЛЪНЧАКА...ОГРОМНА РЕКЛАМА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    Хотели, заведения, сгодни женици...БОЛ.
    Ша са търкалят дрогирани, пияни, заляни по огромния плаж на Слънчев бряг.
    Само Слънчака може да направи такъв ....КУПОН и такава ЕВРОВИЗИЯ.

    16:59 13.08.2026

  • 20 Истината

    5 9 Отговор
    В Бургас баровците ходят със скъсани гащи,кола за 500 евро,и цялото им имане е в джоба,20 лева на стотинки и малко фентанил

    17:00 13.08.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 3 Отговор
    Недоволните шопи започнаха да плюят - типични байганьовци...

    17:00 13.08.2026

  • 22 Янко

    11 8 Отговор
    Бургас се управлява много години от гражданите за европейско развитие на България които освен с ръцете си могат да крадат и с г.за си

    17:00 13.08.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "1234":

    Как ша откраднеш милиони от Евровизия, че нещо не са разбра.
    От ДЖИРОТО, колко милиона си открадна.

    17:01 13.08.2026

  • 24 ддд

    10 3 Отговор
    Радвам се че не е София. България не е София. Трябва и другите региони да имат развитие. Софиянците ще си мръднат задните части за да попътувате малко. А Бургас може да приеме доста повече гости отколкото София.

    17:01 13.08.2026

  • 25 Зоофилите Бургас трагедия

    0 7 Отговор
    Преди месец снимаха в центъра на Бургас в градинката как русофила Бай Желю изнасилва бездомно куче,в градска среда нямало козички и затова посегнал на куче,пред очите на майки с деца

    17:03 13.08.2026

  • 26 СЛЪНЧАКА...ОГРОМНА РЕКЛАМА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    Заедно с Несебър и Свети влас Огромния залив на Слънчев бряг ще е още по разпознаваем.
    Иначе хората от ЕС си имат чудесна представа за живота в Сънито.

    17:06 13.08.2026

  • 27 Госあ

    8 5 Отговор
    Поне Бургас ще се набутат с милионите! Само да не плачат за бюджетни пари!
    Както и ще стане. Виена изрева, че са се набутали с огромни цифри с тая пародия

    17:07 13.08.2026

  • 28 Истината

    3 9 Отговор
    От толкова хубави градове избраха циганията и наркоманията на бг Бургас,там само пропаднали хора,явно корупцията на кмета Митю момата е наделяла

    17:07 13.08.2026

  • 29 Закривай

    6 6 Отговор
    Тая измишльотина в Бургас,да се забрани да се финансира от държавата,що целия народ ще плаща масрафа на Бургас

    17:10 13.08.2026

  • 30 Обинар на хранилка

    3 4 Отговор
    Важното е чичо кмет да се напапка. И ние каквото докачим от копанята.

    17:10 13.08.2026

  • 31 Бургас

    6 6 Отговор
    е град, в който имаше терористичен акт. Голяма грешка, че го избраха. Дълбока провинция!

    17:17 13.08.2026

  • 32 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 0 Отговор
    Ша са нагушим с милиони евраци от нашите хотели по Слънчака.

    17:19 13.08.2026

  • 33 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    1 0 Отговор
    Пък може да възстановят песенния конкурс на СЛЪНЧАКА
    Например да са казва Златна арфа.
    Всяка година в началото на летния сезон.

    17:23 13.08.2026

  • 34 Тити на Кака

    2 2 Отговор
    Този клоун-историк е любимец на българския прогресивен кретеният, който лесно се лови на гола кукичка. Разбира от всичко. По малко.
    Но най-много разбира от бангарангуване, както се вижда от изявата му.
    Ако направи дует с отец Никанор, следващата Евровизия не му мърда, барабар с Нобелова награда за тъпа литература🤣🤣🤣

    17:26 13.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фарса бургас

    2 3 Отговор
    Загнилия Бургас,пълна пародия

    17:27 13.08.2026

  • 37 Варна

    1 1 Отговор
    София е пълна с тъпуци и ще се изложим пред света, но Бургас е много малък да покажем на каква тъпотия сме способни като цяло

    17:27 13.08.2026

  • 38 гост

    2 0 Отговор
    че софия да не би да има капациетет? през полуразрушената Дружба ли ще прекарваме? Ще трябва да им завържем очите като кацат

    17:27 13.08.2026

  • 39 кикимора

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а, какво да спасяват? сметището софия, в която живея!?

    17:28 13.08.2026

  • 40 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "1234":

    Не знаех, че международно летище с около 2 млн обслужвани пътници годишно е с размерите на автобусна спирка.
    Е, сега го знам. Благодарение на теб.

    17:29 13.08.2026

  • 41 Факти

    1 4 Отговор
    Радев направо покани Хизбула да пратят едно послание на всички американски подлоги. Не е нужно да удрят залата. Стига да ударят някакво периферно събитие. На всички е ясно, че Бургас не може да предостави охрана на ниво.

    17:32 13.08.2026

  • 42 Горски

    6 1 Отговор
    Васил Терзиев и Цветомир Петров трябва банкет да дадът ,че ще се измъкнат от организацията на този авторитетен конкурс ! Тия двамката и за чеп за зеле нестават.Докараха столицата до там ,че да изглежда като долнопробен талибански сокак ! Ще се напълни с боклуците на европейските агитки, жени с бради и т.н. ще се вдигнат цените до небето (ако си мислите че сега са високи, почакайте). Ползите са за ограничен кръг от хора и ще са за сметка на нас, всички останали. Представете си кацат пет самолета ВИП гости, качват ги по колите и вместо по бул.Брюксел ги прекарат през ромското в Слатина. Ше ни наснимат и видеата директно из целия свят. Голяма реклама ще е и голем срам! 20 години оня дето целувал ушите на тримата папи не си мръдна пръста да оправи тая кочина там. Когато Джирото финишира в София, заслугата е на Васко Ушето, който и цяла ПР кампания си направи, качен на колело. А когато му набият шамарите за Евровизия, държавата е виновна.

    17:35 13.08.2026

  • 43 "Баш майстора "

    4 1 Отговор
    Историкът Александър Стояновин дава мнение по ифраструктура,стопанство и финанси?? Както един историк, по тази неадекватна аналогия, така може и някой атомен физик или ветеринар да се изкаже по въпроса.

    17:40 13.08.2026

  • 44 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор
    Опааааа, ша има дъжд от евраци на Слънчака.
    Яко гушки ша напълним.

    17:49 13.08.2026

  • 45 Коста

    0 1 Отговор
    Този конкурс ще е резил за Бургас!

    17:58 13.08.2026

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