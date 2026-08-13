Александър Стоянов: Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…

Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…

Добавка: Не вярвам че има град в #България, който да може да "приюти" Евровизия. Самият факт, че вече се проспаха три месеца, в които организацията трябваше да е започнала, го показва. България няма административния и инфраструктурен капацитет да се погрижи домакинството на конкурса да е на ниво. Основната грижа на всички заети с организацията ще е, да крадат.

Това написа във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Казвайки това, чисто логистично, #Бургас няма капацитета да поеме трафика и настаняването на хората, свързани с конкурса - участници, гости, екипи и т.н. Летище Сарафово е неадекватно за тази задача. идеята хората да кацат в Турция и да пътуват до Бургас е смехотворна.

Преди четири месеца, когато Дара спечели, ви написах, че това е ОГРОМЕН шанс за България и нейното развитие, който най-вероятно ще окепазим с неадекватни решения. Е - окепазихме го.