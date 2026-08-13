Александър Стоянов: Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…

Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…
Добавка: Не вярвам че има град в #България, който да може да "приюти" Евровизия. Самият факт, че вече се проспаха три месеца, в които организацията трябваше да е започнала, го показва. България няма административния и инфраструктурен капацитет да се погрижи домакинството на конкурса да е на ниво. Основната грижа на всички заети с организацията ще е, да крадат.
Това написа във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.
Казвайки това, чисто логистично, #Бургас няма капацитета да поеме трафика и настаняването на хората, свързани с конкурса - участници, гости, екипи и т.н. Летище Сарафово е неадекватно за тази задача. идеята хората да кацат в Турция и да пътуват до Бургас е смехотворна.
Преди четири месеца, когато Дара спечели, ви написах, че това е ОГРОМЕН шанс за България и нейното развитие, който най-вероятно ще окепазим с неадекватни решения. Е - окепазихме го.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #35, #39
16:44 13.08.2026
2 Бялджип
16:45 13.08.2026
3 Госあ
16:45 13.08.2026
4 ?????????
Нова дума в българския речник?
16:47 13.08.2026
5 Хаха
16:47 13.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 kоkорчо 💋🍌
16:50 13.08.2026
8 Факт
Коментиран от #10, #12
16:50 13.08.2026
9 Гост
16:51 13.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Таратор по 200 € като за €жендъри
16:52 13.08.2026
12 Още няколко факта
До коментар #8 от "Факт":Бургас не е фекална яма, но вие еврoджендърятa сте способни да го превърнете в такава и точно това ще се случи с тая извратеняшката евровизия.
16:54 13.08.2026
13 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Дори гостите не могат го запълни.
16:54 13.08.2026
14 Красноселци от София
Поздравления, Бургас! Все напред и нагоре!
16:55 13.08.2026
15 АлиБЕКА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И аз ще съм там в цветовете на дъгата, само да върви алъшвериша с цените по 20!
16:56 13.08.2026
16 Кочо
16:56 13.08.2026
17 1234
Коментиран от #23, #40
16:57 13.08.2026
18 Българин
16:57 13.08.2026
19 СЛЪНЧАКА...ОГРОМНА РЕКЛАМА ЗА БЪЛГАРИЯ
Ша са търкалят дрогирани, пияни, заляни по огромния плаж на Слънчев бряг.
Само Слънчака може да направи такъв ....КУПОН и такава ЕВРОВИЗИЯ.
16:59 13.08.2026
20 Истината
17:00 13.08.2026
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:00 13.08.2026
22 Янко
17:00 13.08.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "1234":Как ша откраднеш милиони от Евровизия, че нещо не са разбра.
От ДЖИРОТО, колко милиона си открадна.
17:01 13.08.2026
24 ддд
17:01 13.08.2026
25 Зоофилите Бургас трагедия
17:03 13.08.2026
26 СЛЪНЧАКА...ОГРОМНА РЕКЛАМА ЗА БЪЛГАРИЯ
Иначе хората от ЕС си имат чудесна представа за живота в Сънито.
17:06 13.08.2026
27 Госあ
Както и ще стане. Виена изрева, че са се набутали с огромни цифри с тая пародия
17:07 13.08.2026
28 Истината
17:07 13.08.2026
29 Закривай
17:10 13.08.2026
30 Обинар на хранилка
17:10 13.08.2026
31 Бургас
17:17 13.08.2026
32 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
17:19 13.08.2026
33 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Например да са казва Златна арфа.
Всяка година в началото на летния сезон.
17:23 13.08.2026
34 Тити на Кака
Но най-много разбира от бангарангуване, както се вижда от изявата му.
Ако направи дует с отец Никанор, следващата Евровизия не му мърда, барабар с Нобелова награда за тъпа литература🤣🤣🤣
17:26 13.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Фарса бургас
17:27 13.08.2026
37 Варна
17:27 13.08.2026
38 гост
17:27 13.08.2026
39 кикимора
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а, какво да спасяват? сметището софия, в която живея!?
17:28 13.08.2026
40 Тити на Кака
До коментар #17 от "1234":Не знаех, че международно летище с около 2 млн обслужвани пътници годишно е с размерите на автобусна спирка.
Е, сега го знам. Благодарение на теб.
17:29 13.08.2026
41 Факти
17:32 13.08.2026
42 Горски
17:35 13.08.2026
43 "Баш майстора "
17:40 13.08.2026
44 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Яко гушки ша напълним.
17:49 13.08.2026
45 Коста
17:58 13.08.2026